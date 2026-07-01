ДЕТСКИЕ ПРИЮТЫ
Благотворительные учреждения для призрения и воспитания сирот, покинутых и беспризорных детей.
Организационно-педагогические основы детских приютов разработаны в XVII веке А. Франке, открывшим первый детский приют для сирот в Галле (Германия).
С начала XIX века детские приюты получили распространение в Германии, затем в Великобритании и Нидерландах, позже во Франции, Австрии, США. Сложилось несколько типов детских приютов: казарменный (дети живут в больших помещениях, имеют общие спальни, столовые, комнаты для занятий и отдыха), семейный (дети разделяются на небольшие группы и живут вместе с воспитателем). Метрайская система предполагает расселение детей в коттеджах в сельской местности (см. Детские деревни – SOS).
В России детские приюты возникли в XVIII веке при монастырях. Первый немонастырский детский приют был открыт в Санкт-Петербурге в 1837 году при Демидовском доме «призрения трудящихся» (назывался «детскими комнатами»). В 1838 году создан Комитет главного попечительства детских приютов. По положению о детских приютах, разработанному в 1839 году членами комитета князем В.Ф. Одоевским и Д.Н. Блудовым, учреждались губернские, уездные и сельские попечительства для беспризорных детей на средства частной благотворительности. Надзор за детскими приютами в Москве и Санкт-Петербурге возлагался на особые советы. Управление детскими приютами осуществляли попечитель, директор, поч. старшина (материальное обеспечение приюта), смотрительница и её помощница (как правило, она же педагог-воспитатель). В 1846 году в детских приютах был разрешён ночлег, в 1847 году постоянное проживание детей («сиротские отделения»). В 1889 году из 127 детских приютов только 31 предназначался для приходящих детей, остальные были смешанными. Большинство детских приютов подчинялись Ведомству учреждений императрицы Марии. Существовали также детские приюты, находившиеся в ведении различных благотворительных обществ, частных лиц и ведомств (духовного, военного, Министерства внутренних дел).
В 1891 году принято новое положение о детских приютах. Ведомства учреждений императрицы Марии, по которому в детских приютах (кроме специально предназначенных для грудных детей) принимались дети не моложе 3 лет и оставались там до 12 лет. Была введена программа обучения, принятая для одноклассных сельских школ. При детских приютах могли создаваться ремесленные классы или училища. Однако большинство детей, выходя из детских приютов, не завершали курса обучения и не получали ремесленных навыков. В 1896 году из 1313 детей лишь 309 получили свидетельства об окончании курса обучения. Было устроено около 80 сельских детских приютов, где обучали садоводству, огородничеству и другим сельскохозяйственным работам. С 1897 года создавались приюты для безнадзорных детей в возрасте от 6 до 16-17 лет, где они получали начальное образование, ремесленные и сельскохозяйственные навыки. К 1917 году на территории России (в границах РСФСР) было 583 детских приюта (около 30 тысяч детей). После Октябрьской революции 1917 года детские приюты закрыли.
Вновь детские приюты стали создаваться в начале 1990-х годов в качестве государственных учреждений, при религиозных и общественных организациях. К 2006 году в России действовали свыше 300 детских приютов.