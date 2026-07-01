ДЕТСКИЕ ПРИЮТЫ

Благотворительные учреждения для призрения и воспитания сирот, покинутых и беспризорных детей.

Ор­га­ни­за­ци­он­но-пе­да­го­гические ос­но­вы детских приютов раз­ра­бо­та­ны в XVII веке А. Фран­ке, от­крыв­шим пер­вый дет­ский при­ют для си­рот в Гал­ле (Гер­ма­ния).

С начала XIX века детские приюты по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние в Гер­ма­нии, за­тем в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ни­дер­лан­дах, поз­же во Фран­ции, Ав­ст­рии, США. Сло­жи­лось несколько ти­пов детских приютов: ка­зар­мен­ный (де­ти жи­вут в боль­ших по­ме­ще­ни­ях, име­ют об­щие спаль­ни, сто­ло­вые, ком­на­ты для за­ня­тий и от­ды­ха), се­мей­ный (де­ти раз­де­ля­ют­ся на не­боль­шие груп­пы и жи­вут вме­сте с вос­пи­та­те­лем). Мет­рай­ская сис­те­ма пред­по­ла­га­ет рас­се­ле­ние де­тей в кот­тед­жах в сель­ской ме­ст­но­сти (см. Дет­ские де­рев­ни – SOS ).

В Рос­сии детские приюты воз­ник­ли в XVIII веке при мо­на­сты­рях. Пер­вый не­мо­на­стыр­ский детский приют был от­крыт в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1837 году при Де­ми­дов­ском до­ме «при­зре­ния тру­дя­щих­ся» (на­зы­вал­ся «дет­ски­ми ком­на­та­ми»). В 1838 году соз­дан Комитет главного по­пе­чи­тель­ст­ва детских приютов. По по­ло­же­нию о детских приютах, раз­ра­бо­тан­но­му в 1839 году чле­на­ми комитета князем В.Ф. Одо­ев­ским и Д.Н. Блу­до­вым, уч­ре­ж­да­лись гу­берн­ские, уезд­ные и сель­ские по­пе­чи­тель­ст­ва для бес­при­зор­ных де­тей на сред­ст­ва ча­ст­ной бла­го­тво­ри­тель­но­сти. Над­зор за детскими приютами в Мо­ск­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге воз­ла­гал­ся на осо­бые со­ве­ты. Управ­ле­ние детскими приютами осу­ще­ст­в­ля­ли по­пе­чи­тель, ди­рек­тор, поч. стар­ши­на (ма­те­ри­аль­ное обес­пе­че­ние при­юта), смот­ри­тель­ни­ца и её по­мощ­ни­ца (как пра­ви­ло, она же пе­да­гог-вос­пи­та­тель). В 1846 году в детских приютах был раз­ре­шён ноч­лег, в 1847 году по­сто­ян­ное про­жи­ва­ние де­тей («си­рот­ские от­де­ле­ния»). В 1889 году из 127 детских приютов толь­ко 31 пред­на­зна­чал­ся для при­хо­дя­щих де­тей, ос­таль­ные бы­ли сме­шан­ны­ми. Боль­шин­ст­во детских приютов под­чи­ня­лись Ве­дом­ст­ву уч­ре­ж­де­ний им­пе­рат­ри­цы Ма­рии. Су­ще­ст­во­ва­ли так­же детские приюты, на­хо­див­шие­ся в ве­де­нии различных бла­го­тво­рительных об­ществ, ча­ст­ных лиц и ве­домств (ду­хов­но­го, во­ен­но­го, Министерства внутренних дел).

В 1891 году при­ня­то но­вое по­ло­же­ние о детских приютах. Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии, по ко­то­ро­му в детских приютах (кро­ме спе­ци­аль­но пред­на­зна­чен­ных для груд­ных де­тей) при­ни­ма­лись де­ти не мо­ло­же 3 лет и ос­та­ва­лись там до 12 лет. Бы­ла вве­де­на про­грам­ма обу­че­ния, при­ня­тая для од­но­класс­ных сель­ских школ. При детских приютах мог­ли соз­да­вать­ся ре­мес­лен­ные клас­сы или учи­ли­ща. Од­на­ко боль­шин­ст­во де­тей, вы­хо­дя из детских приютов, не за­вер­ша­ли кур­са обу­че­ния и не по­лу­ча­ли ре­мес­лен­ных на­вы­ков. В 1896 году из 1313 де­тей лишь 309 по­лу­чи­ли сви­де­тель­ст­ва об окон­ча­нии кур­са обу­че­ния. Бы­ло уст­рое­но около 80 сель­ских детских приютов, где об­уча­ли са­до­вод­ст­ву, ого­род­ни­че­ст­ву и другим сельскохозяйственным ра­бо­там. С 1897 года соз­да­ва­лись при­юты для без­над­зор­ных де­тей в воз­рас­те от 6 до 16-17 лет, где они по­лу­ча­ли на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние, ре­мес­лен­ные и сельскохозяйственные на­вы­ки. К 1917 году на тер­ри­то­рии Рос­сии (в гра­ни­цах РСФСР) бы­ло 583 детских приюта (около 30 тысяч де­тей). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года детские приюты за­кры­ли.

Вновь детские приюты ста­ли соз­да­вать­ся в начале 1990-х годов в ка­че­ст­ве государственных уч­ре­ж­де­ний, при ре­лигиозных и об­щественных ор­га­ни­за­ци­ях. К 2006 году в Рос­сии дей­ст­во­ва­ли свыше 300 дет­ских при­ютов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)