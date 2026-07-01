ДЕТСКИЕ ДОМА
В России учреждения интернатного типа для детей-сирот и детей, лишённых попечения родителей.
Создавались со второй половины 1918 года вместо воспитательных домов и детских приютов.
Основные задачи детских домов - психолого-педагогическая реабилитация детей, их социализация, подготовка воспитанников к самостоятельной жизни. В отличие от других интернатных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах не осуществляется обучение детей; учащиеся посещают школу по месту жительства.
Одним из первых детских домов был открывшийся в 1918 году Коллектор (Москва), преобразованный в 1919 году в Детский городок имени III Интернационала; включал в себя несколько детских домов различных типов и школу. В 1917 - первой половине 1918 года детские дома находились в ведении Наркомата социального обеспечения, затем Наркомпроса. К началу 1930-х годов в СССР существовали следующие типы детских домов: дошкольные (для детей 3-7 лет), работавшие по принципу детского сада «полного дня»; школьные (для детей 8-15 лет); смешанные (для детей 3-15 лет); пионердома - в них принимались только пионеры 12 лет из других детских домов; детские городки для детей 3-15 лет и старше. Функционировали также кооперативные детские дома для детей работающих родителей, которые создавались на средства профессиональных и общественных организаций; большого распространения не получили. После 1945 года в стране действовали 4065 детских домов. Кроме учреждений традиционных типов создавались специальные детские дома для детей, чьи родители погибли во время Великой Отечественной войны. С 1946 года детские дома находились в ведении Министерства просвещения РСФСР, с 1992 года - Минобразования России.
В 1960-1980-е годы в системе детских домов сложилась тяжёлая ситуация, связанная с их недостаточной материально-технической обеспеченностью и формализмом в организации жизнедеятельности детей. Работа детских домов, как правило, была рутинной и малосодержательной, за исключением отдельных детдомов (Боринского детского дома Липецкой области, Яснополянского детского дома Тульской области, ряда детских домов Московской области). Этот же период характеризуется возрастанием численности детей, оставшихся без попечения родителей, и изменением состава осиротевших детей, что было вызвано неблагоприятными социальными тенденциями в развитии общества. Среди детей, содержавшихся в детских домах, лишь 4-7% составляли дети-сироты. Свыше 70% детей имели родителей, лишённых родительских прав. Наметилась также тенденция к увеличению численности детей, оставленных матерями после рождения.
Деятельность детских домов начала перестраиваться после принятия в 1987 году постановления ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по коренному улучшению воспитания, обучения и материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и создания Советского детского фонда имени В.И. Ленина (1987; с 1992 года –-Российский детский фонд). В 1990-х годах функционировали дошкольные, школьные, смешанные детские дома, детские городки (первые - в Свердловской области), семейные детские городки (первые - в Омске и Ульяновске); семейные детские дома, дома детства (г. Новокузнецк Кемеровской области), детские деревни - SOS (Мурманская, Московская, Орловская, Ленинградская области), начали возрождаться приходские детские дома, создаваемые религиозными организациями (христианский сиротский дом в Санкт-Петербурге, детская христианская община в Читинской области и др.).
Система детских домов (начало XXI века) включает: дошкольные, смешанные, санаторного типа (для детей 3-18 лет, нуждающихся в длительном лечении), детские дома-школы (создаются с 1998 года), специальные (коррекционные) детские дома для детей с нарушениями в психофизическом развитии. В 2006 году в Российской Федерации функционировали 2160 детских домов (200 тысяч воспитанников). Детские дома находятся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации (их два - Ивановская школа-интернат для детей-сирот им. Е.Д. Стасовой и Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот в г. Евпатория, Крым) и органов управления образования субъектов Российской Федерации (например, московскими детскими домами ведает Московский департамент образования). Детские дома (интернаты) для детей с умственными или физическими нарушениями находятся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития России.
За рубежом первые попытки организации государственной заботы о покинутых детях принадлежат римскому законоведу Юлию Павлу, советнику императора Септимия Севера (конце II - начало III веков). Первые детские дома для подкидышей (брефотрофии) были созданы в Кесарии епископом Василием Великим (начало IV века). В Европе первый детский дом был открыт в 787 году при Миланском соборе в Италии. В начале XIV века в Европе насчитывалось около 30 детских домов; большинство находились в ведении братства ордена Святого Духа.
Во Франции первый государственный детский дом был открыт в 1640 году в Париже священником Венсаном де Полем; в Великобритании - в 1739 году в Лондоне на средства купца Т. Корама; наибольшую известность получил открытый доктором Т.Д. Бернардо комплекс детских домов Степни-Хаус (1867, район Лондона). В Германии известны детские дома «для нравственно заброшенных детей» «Ам-Урбан» (основан в 1824 году в Целендорфе) и комплекс детских учреждений - от ясель до общежития для подростков - «Руммельсбург» (1884, предместье Берлина). В Скандинавских странах детские дома были небольшими; дети жили в них непродолжительное время до передачи на воспитание в семьи. Своеобразным детским домом в Восточной Европе был «Бакуле-устав» (вторая четверть XIX века, Прага), принимавший как здоровых детей, так и детей с физическими недостатками. Первый детский дом в США открыт в 1729 году (г. Новый Орлеан, штат Луизиана), крупнейшим детским учреждением был приют «Нью-йоркское детское убежище» (1865, Нью-Йорк).
В Великобритании, США, ФРГ помещение ребёнка в детские дома рассматривается как крайняя мера. Детские дома в этих странах с начала их организации работают по системе «замещающей семейной заботы».