ДЕТСКИЕ ДОМА

В России учреждения интернатного типа для детей-сирот и детей, лишённых попечения родителей.

Соз­да­ва­лись со второй половины 1918 года вме­сто вос­пи­та­тель­ных до­мов и дет­ских при­ютов.

Основные за­да­чи детских домов - пси­хо­ло­го-пе­да­го­гическая реа­би­ли­та­ция де­тей, их со­циа­ли­за­ция, под­го­тов­ка вос­пи­тан­ни­ков к са­мо­сто­ятельной жиз­ни. В от­ли­чие от других ин­тер­нат­ных уч­ре­ж­де­ний для де­тей, ос­тав­ших­ся без по­пе­че­ния ро­ди­те­лей, в детских домах не осу­ще­ст­в­ля­ет­ся обу­че­ние де­тей; уча­щие­ся по­се­ща­ют шко­лу по мес­ту жи­тель­ст­ва.

Од­ним из пер­вых детских домов был от­крыв­ший­ся в 1918 году Кол­лек­тор (Мо­ск­ва), пре­об­ра­зо­ван­ный в 1919 году в Дет­ский го­ро­док имени III Ин­тер­на­цио­на­ла; вклю­чал в се­бя не­сколь­ко детских домов различных ти­пов и шко­лу. В 1917 - первой половине 1918 года детские дома на­хо­ди­лись в ве­де­нии Нар­ко­ма­та со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, за­тем Нар­ком­про­са. К началу 1930-х годов в СССР су­ще­ст­во­ва­ли сле­дую­щие ти­пы детских домов: до­шко­ль­ные (для де­тей 3-7 лет), ра­бо­тав­шие по прин­ци­пу дет­ско­го са­да «пол­но­го дня»; школь­ные (для де­тей 8-15 лет); сме­шан­ные (для де­тей 3-15 лет); пио­нер­до­ма - в них при­ни­ма­лись толь­ко пио­не­ры 12 лет из других детских домов; дет­ские го­род­ки для де­тей 3-15 лет и стар­ше. Функ­цио­ни­ро­ва­ли так­же коо­пе­ра­тив­ные детские дома для де­тей ра­бо­таю­щих ро­ди­те­лей, ко­то­рые соз­да­ва­лись на сред­ст­ва профессиональных и об­щественных ор­га­ни­за­ций; боль­шо­го рас­про­стра­не­ния не по­лу­чи­ли. По­сле 1945 года в стра­не дей­ст­во­ва­ли 4065 детских домов. Кро­ме уч­ре­ж­де­ний тра­диционных ти­пов соз­да­ва­лись специальные детские дома для де­тей, чьи ро­ди­те­ли по­гиб­ли во вре­мя Великой Отечественной вой­ны . С 1946 года детские дома на­хо­ди­лись в ве­де­нии Министерства про­све­ще­ния РСФСР, с 1992 года - Ми­ноб­ра­зо­ва­ния Рос­сии.

В 1960-1980-е годы в сис­те­ме детских домов сло­жи­лась тя­жё­лая си­туа­ция, свя­зан­ная с их не­дос­та­точ­ной ма­те­ри­аль­но-тех­нической обес­пе­чен­но­стью и фор­ма­лиз­мом в ор­га­ни­за­ции жиз­не­дея­тель­но­сти де­тей. Ра­бо­та детских домов, как пра­ви­ло, бы­ла ру­тин­ной и ма­ло­со­дер­жа­тель­ной, за ис­клю­че­ни­ем отдельных дет­до­мов (Бо­рин­ско­го детского дома Ли­пец­кой области, Яс­но­по­лян­ско­го детского дома Туль­ской области, ря­да детских домов Мо­с­ков­ской области). Этот же пе­ри­од ха­рак­те­ри­зу­ет­ся воз­рас­та­ни­ем чис­лен­но­сти де­тей, ос­тав­ших­ся без по­пе­че­ния ро­ди­те­лей, и из­ме­не­ни­ем со­ста­ва оси­ро­тев­ших де­тей, что бы­ло вы­зва­но не­бла­го­при­ят­ны­ми со­ци­аль­ны­ми тен­ден­ция­ми в раз­ви­тии об­ще­ст­ва. Сре­ди де­тей, со­дер­жав­ших­ся в детских домах, лишь 4-7% со­став­ля­ли де­ти-си­ро­ты. Свыше 70% де­тей име­ли ро­ди­те­лей, ли­шён­ных ро­ди­тель­ских прав. На­ме­ти­лась так­же тен­ден­ция к уве­ли­че­нию чис­лен­но­сти де­тей, ос­тав­лен­ных ма­те­ря­ми по­сле ро­ж­де­ния.

Дея­тель­ность детских домов на­ча­ла пе­ре­страи­вать­ся по­сле при­ня­тия в 1987 году по­ста­нов­ле­ния ЦК КПСС и СМ СССР «О ме­рах по ко­рен­но­му улуч­ше­нию вос­пи­та­ния, обу­че­ния и ма­те­ри­аль­но­го обес­пе­че­ния де­тей-си­рот и де­тей, ос­тав­ших­ся без по­пе­че­ния ро­ди­те­лей» и соз­да­ния Советского дет­ско­го фон­да имени В.И. Ле­ни­на (1987; с 1992 года –-Российский дет­ский фонд). В 1990-х годах функ­цио­ни­ро­ва­ли до­шко­ль­ные, школь­ные, сме­шан­ные детские дома, дет­ские го­род­ки (пер­вые - в Сверд­лов­ской области), се­мей­ные дет­ские го­род­ки (пер­вые - в Ом­ске и Уль­я­нов­ске); се­мей­ные детские дома, до­ма дет­ст­ва (г. Но­во­куз­нецк Ке­ме­ров­ской области), дет­ские де­рев­ни - SOS (Мур­ман­ская, Мо­с­ков­ская, Ор­лов­ская, Ле­нин­град­ская об­лас­ти), на­ча­ли воз­ро­ж­дать­ся при­ход­ские детские дома, соз­да­вае­мые ре­лигиозными ор­га­ни­за­ция­ми (хри­сти­ан­ский си­рот­ский дом в Санкт-Пе­тер­бур­ге, дет­ская хри­сти­ан­ская об­щи­на в Чи­тин­ской области и др.).

Сис­те­ма детских домов (начало XXI века) вклю­ча­ет: до­шко­ль­ные, сме­шан­ные, са­на­тор­но­го ти­па (для де­тей 3-18 лет, ну­ж­даю­щих­ся в дли­тель­ном ле­че­нии), дет­ские до­ма-шко­лы (соз­да­ют­ся с 1998 года), спе­ци­аль­ные (кор­рек­ци­он­ные) детские дома для де­тей с на­ру­ше­ния­ми в пси­хо­фи­зическом раз­ви­тии. В 2006 году в Российской Федерации функ­цио­ни­ро­ва­ли 2160 детских домов (200 тысяч вос­пи­тан­ни­ков). Детские дома на­хо­дят­ся в ве­де­нии Министерства об­ра­зо­ва­ния и нау­ки Российской Фе­де­ра­ции (их два - Ива­нов­ская шко­ла-ин­тер­нат для де­тей-си­рот им. Е.Д. Ста­со­вой и Российский са­на­тор­но-реа­би­ли­та­ци­он­ный центр для де­тей-си­рот в г. Ев­па­то­рия, Крым) и ор­га­нов управ­ле­ния об­ра­зо­ва­ния субъ­ек­тов Российской Фе­де­ра­ции (например, мо­с­ков­ски­ми детскими домами ве­да­ет Московский департамент об­ра­зо­ва­ния). Детские дома (ин­тер­на­ты) для де­тей с ум­ст­вен­ны­ми или фи­зическими на­ру­ше­ния­ми на­хо­дят­ся в ве­де­нии Министерства здра­во­охра­не­ния и со­ци­аль­но­го раз­ви­тия Рос­сии.

За ру­бе­жом пер­вые по­пыт­ки ор­га­ни­за­ции государственной за­бо­ты о по­ки­ну­тых де­тях при­над­ле­жат римскому за­ко­но­ве­ду Юлию Пав­лу, со­вет­ни­ку императора Сеп­ти­мия Се­ве­ра (конце II - начало III веков). Пер­вые детские дома для под­ки­ды­шей (бре­фо­тро­фии) бы­ли соз­да­ны в Ке­са­рии епископом Ва­си­ли­ем Ве­ли­ким (начало IV века). В Ев­ро­пе пер­вый детский дом был от­крыт в 787 году при Ми­лан­ском со­бо­ре в Ита­лии. В начале XIV века в Ев­ро­пе на­счи­ты­ва­лось около 30 детских домов; боль­шин­ст­во на­хо­ди­лись в ве­де­нии брат­ст­ва ор­де­на Святого Ду­ха.

Во Фран­ции пер­вый государственный детский дом был от­крыт в 1640 году в Па­ри­же свя­щен­ни­ком Вен­са­ном де По­лем; в Ве­ли­ко­бри­та­нии - в 1739 году в Лон­до­не на сред­ст­ва куп­ца Т. Ко­ра­ма; наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чил от­кры­тый доктором Т.Д. Бер­нар­до ком­плекс детских домов Степ­ни-Ха­ус (1867, рай­он Лон­до­на). В Гер­ма­нии из­вест­ны детские дома «для нрав­ст­вен­но за­бро­шен­ных де­тей» «Ам-Ур­бан» (ос­но­ван в 1824 году в Це­лен­дор­фе) и ком­плекс дет­ских уч­ре­ж­де­ний - от ясель до об­ще­жи­тия для под­ро­ст­ков - «Рум­мельс­бург» (1884, пред­ме­стье Бер­ли­на). В Скандинавских стра­нах детские дома бы­ли не­боль­ши­ми; де­ти жи­ли в них не­про­дол­жительное вре­мя до пе­ре­да­чи на вос­пи­та­ние в се­мьи. Свое­об­раз­ным детским домом в Восточной Ев­ро­пе был «Ба­ку­ле-ус­тав» (вторая четверть XIX века, Пра­га), при­ни­мав­ший как здо­ро­вых де­тей, так и де­тей с фи­зическими не­дос­тат­ка­ми. Пер­вый детский дом в США от­крыт в 1729 году (г. Но­вый Ор­ле­ан, штат Луи­зиа­на), круп­ней­шим дет­ским уч­ре­ж­де­ни­ем был при­ют «Нью-йорк­ское дет­ское убе­жи­ще» (1865, Нью-Йорк).

В Ве­ли­ко­бри­та­нии, США, ФРГ по­ме­ще­ние ре­бён­ка в детские дома рас­смат­ри­ва­ет­ся как край­няя ме­ра. Детские дома в этих стра­нах с на­ча­ла их ор­га­ни­за­ции ра­бо­та­ют по сис­те­ме «за­ме­щаю­щей се­мей­ной за­бо­ты».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)