ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ ‒ SOS
Негосударственные образовательные учреждения для детей-сирот, максимально приближенные к условиям семьи.
Модель Детских деревень - SOS разработал (1949) австрийский педагог Г. Гмайнер (1919-1986). В том же году открыта первая деревня в г. Имст (Австрия).
Детская деревня - SOS состоит, как правило, из 12 семейных и 4 административных домов. Главой семьи является мать-воспитательница (SOS-мама, незамужняя женщина, живущая вместе с детьми). В каждом доме проживают 6-8 родных или названых братьев и сестёр разного возраста. Весь персонал проходит конкурсный отбор и предварительное обучение. Детские деревни - SOS носят открытый для общества характер и тесно взаимодействуют с окружающей социально-культурной средой (воспитанники посещают обычные образовательные и медицинские учреждения). Старшие воспитанники, окончившие обучение в школе и получающие профессиональное образование, переходят в Дом молодёжи - SOS, где могут оставаться до 20 лет. Как правило, их отношения с Детскими деревнями - SOS не прерываются. Директор деревни руководит и Домом молодёжи.
К 2006 году в 132 странах функционируют 452 Детских деревни - SOS. Руководство их деятельностью осуществляет организация «SOS Киндердорф Интернациональ» («SOS KDI»; основана в 1960 году); президент (до 1985 года) Г. Гмайнер, затем - Х. Кутин, воспитанник первой Детской деревни - SOS.
Российский комитет «Детские деревни - SOS» основан в 1994 году. Первая в Российской Федерации Детская деревня - SOS начала работать в 1996 году в поселке Томилино Московской области; затем были открыты деревни в Лаврово (1998, Орловская область), Пушкине (2000, Ленинградская область), Кандалакше (2003, Мурманская область). Действуют 7 Домов молодёжи - SOS (2006).