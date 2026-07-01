ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ ‒ SOS

Негосударственные образовательные учреждения для детей-сирот, максимально приближенные к условиям семьи.

Мо­дель Детских деревень - SOS раз­ра­бо­тал (1949) австрийский пе­да­гог Г. Гмай­нер (1919-1986). В том же го­ду от­кры­та пер­вая де­рев­ня в г. Имст (Ав­ст­рия).

Детская деревня - SOS со­сто­ит, как пра­ви­ло, из 12 се­мей­ных и 4 административных до­мов. Гла­вой се­мьи яв­ля­ет­ся мать-вос­пи­та­тель­ни­ца (SOS-ма­ма, не­за­муж­няя жен­щи­на, жи­ву­щая вме­сте с деть­ми). В ка­ж­дом до­ме про­жи­ва­ют 6-8 род­ных или на­зва­ных брать­ев и сес­тёр раз­но­го воз­рас­та. Весь пер­со­нал про­хо­дит кон­курс­ный от­бор и пред­ва­рительное обу­че­ние. Детские деревни - SOS но­сят от­кры­тый для об­ще­ст­ва ха­рак­тер и тес­но взаи­мо­дей­ству­ют с ок­ру­жаю­щей со­ци­аль­но-куль­тур­ной сре­дой (вос­пи­тан­ни­ки по­се­ща­ют обыч­ные об­ра­зо­вательные и медицинские уч­ре­ж­де­ния). Стар­шие вос­пи­тан­ни­ки, окон­чив­шие обу­че­ние в шко­ле и по­лу­чаю­щие профессиональное об­ра­зо­ва­ние , пе­ре­хо­дят в Дом мо­ло­дё­жи - SOS, где мо­гут ос­та­вать­ся до 20 лет. Как пра­ви­ло, их от­но­ше­ния с Детскими деревнями - SOS не пре­ры­ва­ют­ся. Ди­рек­тор де­рев­ни ру­ко­во­дит и До­мом мо­ло­дё­жи.

К 2006 году в 132 стра­нах функ­цио­ни­ру­ют 452 Детских деревни - SOS. Ру­ко­во­дство их дея­тель­но­стью осу­ще­ст­в­ля­ет ор­га­ни­за­ция «SOS Кин­дер­дорф Ин­тер­на­цио­наль» («SOS KDI»; ос­но­ва­на в 1960 году); пре­зи­дент (до 1985 года) Г. Гмай­нер, за­тем - Х. Ку­тин, вос­пи­тан­ник пер­вой Детской деревни - SOS.

Российский ко­ми­тет «Дет­ские де­рев­ни - SOS» ос­но­ван в 1994 году. Пер­вая в Российской Фе­де­ра­ции Детская деревня - SOS на­ча­ла ра­бо­тать в 1996 году в поселке То­ми­ли­но Московской области; за­тем бы­ли от­кры­ты де­рев­ни в Лав­ро­во (1998, Ор­лов­ская область), Пуш­ки­не (2000, Ле­нинградская область), Кан­да­лак­ше (2003, Мур­ман­ская область). Дей­ст­ву­ют 7 До­мов мо­ло­дё­жи - SOS (2006).

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