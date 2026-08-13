ДЕТСКАЯ МУЗЫКА

Музыка , предназначенная для исполнения детьми и подростками или исполняемая взрослыми для детей.

Её луч­шие про­из­ве­де­ния от­ли­ча­ют­ся ху­дожественной яс­но­стью, про­сто­той форм и тех­нической дос­туп­но­стью, ла­ко­низ­мом, учи­ты­ва­ют воз­мож­но­сти дет­ско­го вос­при­ятия («Аль­бом для юно­ше­ст­ва» Р. Шу­ма­на; в русской му­зы­ке - «Дет­ский аль­бом» и пес­ни П.И. Чай­ков­ско­го , фортепианные пье­сы А.Т. Гре­ча­ни­но­ва). В XIX-XX веках соз­да­ва­лись так­же про­из­ве­де­ния, рас­счи­тан­ные на вос­при­ятие как взрос­лы­ми, так и деть­ми, например, ба­ле­ты «Спя­щая кра­са­ви­ца», «Щел­кун­чик» Чай­ков­ско­го, «Зо­луш­ка» С.С. Про­кофь­е­ва, опе­ра «Сказ­ка о ца­ре Сал­та­не» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва. От детской музыки сле­ду­ет от­ли­чать музыкальные про­из­ве­де­ния, по­свя­щён­ные те­ме дет­ст­ва, но пред­на­зна­чен­ные для ис­пол­не­ния и слу­ша­ния взрос­лы­ми (например, цик­лы «Дет­ские сце­ны» Шу­ма­на для фортепиано, «Иг­ры де­тей» Ж. Би­зе для 2 фортепиано, «Дет­ская» М.П. Му­сорг­ско­го для го­ло­са с фортепиано). Вне детской музыки час­то ис­поль­зу­ют­ся дет­ские го­ло­са, например при ис­пол­не­нии цер­ков­ных со­чи­не­ний, а так­же опер, не рас­счи­тан­ных на дет­ское вос­при­ятие («Кар­мен» Би­зе, «Бо­рис Го­ду­нов» Му­сорг­ско­го, «Пи­ко­вая да­ма» Чай­ков­ско­го, «Воц­цек» А. Бер­га).

Не­смот­ря на по­все­ме­ст­ное бы­то­ва­ние дет­ско­го музыкального фольк­ло­ра (пес­ни, при­ба­ут­ки, ско­ро­го­вор­ки), музыкальная пе­да­го­ги­ка до конца XVIII века не про­во­ди­ла раз­ли­чия ме­ж­ду му­зы­кой для де­тей и му­зы­кой для взрос­лых и ог­ра­ни­чи­ва­ла соб­ст­вен­но детскую музыку не­слож­ны­ми ин­ст­рук­тив­ны­ми со­чи­не­ния­ми (И.С. Бах, И. Ку­нау, Д. Скар­лат­ти). Сре­ди не­мно­гих ис­клю­че­ний - «Дет­ская сим­фо­ния» австрийского композитора Э. Ан­ге­ре­ра (1740-1794), дол­гое вре­мя при­пи­сы­вав­шая­ся Й. Гайд­ну. Со вре­ме­нем му­зы­ка, пред­на­зна­чен­ная для ис­пол­не­ния деть­ми, ста­ла осо­бой об­ла­стью ком­по­зи­тор­ско­го твор­че­ст­ва, вклю­чаю­щей круп­ные музыкально-дра­ма­тические про­из­ве­де­ния, хо­ры, кан­та­ты, кон­цер­ты для ин­ст­ру­мен­тов с ор­ке­ст­ром, со­на­ты и пье­сы, пес­ни. К ней от­но­сит­ся ряд опер А.Т. Гре­ча­ни­но­ва, Н.В. Лы­сен­ко, Ц.А. Кюи, В.И. Ре­би­ко­ва; за ру­бе­жом - П. Хин­де­ми­та («Мы стро­им го­род», 1930), Б. Брит­те­на («Ма­лень­кий тру­бо­чист, или Да­вай­те ста­вить опе­ру», 1949; «Но­ев ков­чег», 1958) и других ком­по­зи­то­ров; в СССР - опе­ры С.П. Ба­не­ви­ча, Р.Г. Бой­ко, Ю.Л. Вейс­берг, В.П. Гер­чик, М.И. Кра­се­ва, А.Н. Хол­ми­но­ва; ба­ле­ты Л.А. По­ло­вин­ки­на , Д.Л. Кле­ба­но­ва, В.Г. Ага­фон­ни­ко­ва. Сре­ди ав­то­ров ин­ст­ру­мен­таль­ных пьес, во­шед­ших в пе­да­го­гический ре­пер­ту­ар, - Б. Бар­ток (фортепианный цикл «Мик­ро­кос­мос»), И.Ф. Стра­вин­ский, С.С. Про­кофь­ев («Дет­ская му­зы­ка» для фортепиано), А.Ф. Ге­ди­ке, С.М. Май­ка­пар, Д.Б. Ка­ба­лев­ский, Г.В. Сви­ри­дов, Р.К. Щед­рин. Для юно­ше­ст­ва на­пи­са­ны 2-й фортепианный кон­церт Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча, фор­те­пи­ан­ный, скри­пич­ный и 1-й вио­лон­чель­ный кон­цер­ты Ка­ба­лев­ско­го. К соз­да­нию дет­ских пе­сен об­ра­ща­лись многие советские ком­по­зи­то­ры, в том числе М.В. Иор­дан­ский, Ка­ба­лев­ский, З.А. Ле­ви­на, А.И. Ост­ров­ский, Е.Н. Ти­ли­чее­ва, Ю.М. Чич­ков, В.Я. Ша­ин­ский. Сре­ди дет­ских хо­ров и кан­тат - про­из­ве­де­ния Л.В. Дыч­ко, Ка­ба­лев­ско­го, Т.И. Кор­га­но­ва, В.И. Му­ра­де­ли, A.Н. Пах­му­то­вой, Е.И. Под­гай­ца, Т.А. По­па­тен­ко, В.И. Ру­би­на, за ру­бе­жом - З. Ко­дая и др. Специальный курс «Orff-Schulwerk. Musik für Kinder» (в 5 то­мах) раз­ра­бо­тал в ФРГ К. Орф совместно с Г. Кет­ман.

В конце XIX - XX веках по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние так­же про­из­ве­де­ния, ис­пол­няе­мые в основном взрос­лы­ми, но рас­счи­тан­ные на дет­ское вос­при­ятие. Сре­ди них: опе­ра «Ген­зель и Гре­тель» Э. Хум­пер­дин­ка, ба­лет «Ящик с иг­руш­ка­ми» и фортепианный цикл «Дет­ский уго­лок» К. Де­бюс­си, опе­ра «Ди­тя и вол­шеб­ст­во» и сюи­та «Ма­туш­ка Гу­сы­ня» М. Ра­ве­ля, «Ва­риа­ции и фу­га на те­му Пёр­сел­ла» («Пу­те­во­ди­тель по ор­ке­ст­ру») Б. Брит­те­на; в СССР - опе­ры А.Н. Алек­сан­д­ро­ва, Д.Б. Ка­ба­лев­ско­го, К.А. Кац­ман, И.В. Мо­ро­зо­ва, Е.И. Под­гай­ца, Л.А. По­ло­вин­ки­на, М.Р. Ра­ух­вер­ге­ра, А.Э. Спа­да­век­киа, К.С. Ха­ча­ту­ря­на (так­же ав­тор дет­ских ба­ле­тов), Т.Н. Хрен­ни­ко­ва, ба­ле­ты Е.П. Кры­ла­то­ва, B.А. Оран­ско­го, М.Р. Ра­ух­вер­ге­ра, М.И. Чу­ла­ки, Р.К. Щед­ри­на, опе­рет­ты Р.Г. Бой­ко, С.С. Ту­ли­ко­ва, В.С. Даш­ке­ви­ча ; сре­ди ор­ке­ст­ро­вых про­из­ве­де­ний – сим­фо­ническая сказ­ка «Пе­тя и волк» С.С. Про­кофь­е­ва, со­че­таю­щая му­зы­ку и чте­ние, его же сюи­та «Зим­ний кос­тёр» для чте­цов, хо­ра и сим­фо­нического ор­ке­ст­ра, три­ло­гия сим­фо­ний Т.А. Чу­до­вой. И.О. Ду­на­ев­ский, Б.А. Чай­ков­ский, Г.И. Глад­ков - ав­то­ры му­зы­ки к дет­ским дра­ма­тическим пье­сам и ки­но­филь­мам.

Дет­ская труп­па вы­сту­па­ет в Московском ка­мер­ном музыкальном те­ат­ре , дет­ский хор - в Боль­шом те­ат­ре. Музыкальные спек­так­ли для де­тей и юно­ше­ст­ва ста­вят Дет­ский музыкальный те­атр и Российский мо­ло­дёж­ный те­атр (РАМТ) в Мо­ск­ве.

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