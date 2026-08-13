ДЕТСКАЯ МУЗЫКА
Музыка, предназначенная для исполнения детьми и подростками или исполняемая взрослыми для детей.
Её лучшие произведения отличаются художественной ясностью, простотой форм и технической доступностью, лаконизмом, учитывают возможности детского восприятия («Альбом для юношества» Р. Шумана; в русской музыке - «Детский альбом» и песни П.И. Чайковского, фортепианные пьесы А.Т. Гречанинова). В XIX-XX веках создавались также произведения, рассчитанные на восприятие как взрослыми, так и детьми, например, балеты «Спящая красавица», «Щелкунчик» Чайковского, «Золушка» С.С. Прокофьева, опера «Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова. От детской музыки следует отличать музыкальные произведения, посвящённые теме детства, но предназначенные для исполнения и слушания взрослыми (например, циклы «Детские сцены» Шумана для фортепиано, «Игры детей» Ж. Бизе для 2 фортепиано, «Детская» М.П. Мусоргского для голоса с фортепиано). Вне детской музыки часто используются детские голоса, например при исполнении церковных сочинений, а также опер, не рассчитанных на детское восприятие («Кармен» Бизе, «Борис Годунов» Мусоргского, «Пиковая дама» Чайковского, «Воццек» А. Берга).
Несмотря на повсеместное бытование детского музыкального фольклора (песни, прибаутки, скороговорки), музыкальная педагогика до конца XVIII века не проводила различия между музыкой для детей и музыкой для взрослых и ограничивала собственно детскую музыку несложными инструктивными сочинениями (И.С. Бах, И. Кунау, Д. Скарлатти). Среди немногих исключений - «Детская симфония» австрийского композитора Э. Ангерера (1740-1794), долгое время приписывавшаяся Й. Гайдну. Со временем музыка, предназначенная для исполнения детьми, стала особой областью композиторского творчества, включающей крупные музыкально-драматические произведения, хоры, кантаты, концерты для инструментов с оркестром, сонаты и пьесы, песни. К ней относится ряд опер А.Т. Гречанинова, Н.В. Лысенко, Ц.А. Кюи, В.И. Ребикова; за рубежом - П. Хиндемита («Мы строим город», 1930), Б. Бриттена («Маленький трубочист, или Давайте ставить оперу», 1949; «Ноев ковчег», 1958) и других композиторов; в СССР - оперы С.П. Баневича, Р.Г. Бойко, Ю.Л. Вейсберг, В.П. Герчик, М.И. Красева, А.Н. Холминова; балеты Л.А. Половинкина, Д.Л. Клебанова, В.Г. Агафонникова. Среди авторов инструментальных пьес, вошедших в педагогический репертуар, - Б. Барток (фортепианный цикл «Микрокосмос»), И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев («Детская музыка» для фортепиано), А.Ф. Гедике, С.М. Майкапар, Д.Б. Кабалевский, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин. Для юношества написаны 2-й фортепианный концерт Д.Д. Шостаковича, фортепианный, скрипичный и 1-й виолончельный концерты Кабалевского. К созданию детских песен обращались многие советские композиторы, в том числе М.В. Иорданский, Кабалевский, З.А. Левина, А.И. Островский, Е.Н. Тиличеева, Ю.М. Чичков, В.Я. Шаинский. Среди детских хоров и кантат - произведения Л.В. Дычко, Кабалевского, Т.И. Корганова, В.И. Мурадели, A.Н. Пахмутовой, Е.И. Подгайца, Т.А. Попатенко, В.И. Рубина, за рубежом - З. Кодая и др. Специальный курс «Orff-Schulwerk. Musik für Kinder» (в 5 томах) разработал в ФРГ К. Орф совместно с Г. Кетман.
В конце XIX - XX веках получили распространение также произведения, исполняемые в основном взрослыми, но рассчитанные на детское восприятие. Среди них: опера «Гензель и Гретель» Э. Хумпердинка, балет «Ящик с игрушками» и фортепианный цикл «Детский уголок» К. Дебюсси, опера «Дитя и волшебство» и сюита «Матушка Гусыня» М. Равеля, «Вариации и фуга на тему Пёрселла» («Путеводитель по оркестру») Б. Бриттена; в СССР - оперы А.Н. Александрова, Д.Б. Кабалевского, К.А. Кацман, И.В. Морозова, Е.И. Подгайца, Л.А. Половинкина, М.Р. Раухвергера, А.Э. Спадавеккиа, К.С. Хачатуряна (также автор детских балетов), Т.Н. Хренникова, балеты Е.П. Крылатова, B.А. Оранского, М.Р. Раухвергера, М.И. Чулаки, Р.К. Щедрина, оперетты Р.Г. Бойко, С.С. Туликова, В.С. Дашкевича; среди оркестровых произведений – симфоническая сказка «Петя и волк» С.С. Прокофьева, сочетающая музыку и чтение, его же сюита «Зимний костёр» для чтецов, хора и симфонического оркестра, трилогия симфоний Т.А. Чудовой. И.О. Дунаевский, Б.А. Чайковский, Г.И. Гладков - авторы музыки к детским драматическим пьесам и кинофильмам.
Детская труппа выступает в Московском камерном музыкальном театре, детский хор - в Большом театре. Музыкальные спектакли для детей и юношества ставят Детский музыкальный театр и Российский молодёжный театр (РАМТ) в Москве.