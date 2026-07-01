ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (издательство)
Крупнейшее в СССР государственное издательство, специализировавшееся на выпуске литературы для детей и подростков.
Образовано по постановлению ЦК ВКП(б) от 9 сентября 1933 года в Москве. Имело отделения в Ленинграде (до 1993 года) и Новосибирске (до 2000 года).
В создании и работе издательства активно участвовали М. Горький, С.Я. Маршак, К.И. Чуковский. Меняло название (Детгиз в 1933-1935 и 1942-1962 годах; Детиздат ЦК ВЛКСМ в 1936-1941 годах).
Ввело в круг детского чтения лучшие образцы художественной литературы народов мира. Издавало отдельные произведения для детей, собрания сочинений А.Л. Барто, В.Д. Берестова, В.В. Бианки, А.П. Гайдара, В.Ю. Драгунского, Б.С. Житкова, Л.А. Кассиля, В.В. Маяковского, С.В. Михалкова, Н.Н. Носова, М.М. Пришвина, А.Н. Толстого, Э.Н. Успенского и др. Выпускало специальные серии для детей различных возрастов: «Библиотечка детского сада», «Для самых маленьких», «Мои первые книжки», «Книга за книгой», «Малая историческая библиотечка», «Читаем сами», «В мире прекрасного», «Горизонты познания», «Люди, время, идеи», «Знай и умей», «Библиотека приключений и научной фантастики», «Школьная библиотека», «Школьная библиотека для нерусских школ», «Герои нашего времени», «Слава солдатская», «Наука в картинках», «Ты по стране идёшь», «Золотая библиотека», «Мир приключений» и др.В 1976-1987 годах выпустило 57 томов «Библиотеки мировой литературы для детей».
Книги издательства иллюстрировали художники А.Н. Бенуа, И.Я. Билибин, Ю.А. Васнецов, Е.А. Кибрик, В.М. Конашевич, Кукрыниксы, В.В. Лебедев, В.Г. Сутеев, В.А. Фаворский, Е.И. Чарушин, Д.А. Шмаринов и др.
При издательстве создан Дом детской книги (1950; с 1993 года - самостоятельное учреждение). Издательство постоянно участвовало в международных книжных выставках; награждено дипломом Гран-при (1937, Париж), Золотой медалью (1958, Лейпциг), дипломом «Золотая литера красивейшей книги» (1979, Лейпциг), дипломом 1-й степени Российской международной книжной ярмарки (1996, Москва).
В 2006 году акционировано (ныне ОАО «Издательство "Детская литература"»).