ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (издательство)

Крупнейшее в СССР государственное издательство, специализировавшееся на выпуске литературы для детей и подростков .

Об­ра­зо­ва­но по по­ста­нов­ле­ни­ю ЦК ВКП(б) от 9 сентября 1933 года в Мо­ск­ве. Име­ло от­де­ле­ния в Ле­нин­гра­де (до 1993 года) и Но­во­си­бир­с­ке (до 2000 года).

В соз­да­нии и ра­бо­те издательства ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли М. Горь­кий, С.Я. Мар­шак , К.И. Чу­ков­ский. Ме­ня­ло на­зва­ние (Дет­гиз в 1933-1935 и 1942-1962 годах; Дет­из­дат ЦК ВЛКСМ в 1936-1941 годах).

Вве­ло в круг дет­ско­го чте­ния луч­шие об­раз­цы ху­дожественной литературы на­ро­дов ми­ра. Из­да­ва­ло отдельные про­из­ве­де­ния для де­тей, соб­ра­ния со­чи­не­ний А.Л. Бар­то, В.Д. Бе­ре­сто­ва, В.В. Би­ан­ки, А.П. Гай­да­ра , В.Ю. Дра­гун­ско­го, Б.С. Жит­ко­ва, Л.А. Кас­си­ля, В.В. Мая­ков­ско­го, С.В. Ми­хал­ко­ва, Н.Н. Но­со­ва, М.М. При­шви­на , А.Н. Тол­сто­го, Э.Н. Ус­пен­ско­го и др. Вы­пус­ка­ло специальные се­рии для де­тей различных воз­рас­тов: «Биб­лио­теч­ка дет­ско­го са­да», «Для са­мых ма­лень­ких», «Мои пер­вые книж­ки», «Кни­га за кни­гой», «Ма­лая ис­то­ри­че­ская биб­лио­теч­ка», «Чи­та­ем са­ми», «В ми­ре пре­крас­но­го», «Го­ри­зон­ты по­зна­ния», «Лю­ди, вре­мя, идеи», «Знай и умей», «Биб­лио­те­ка при­клю­че­ний и на­уч­ной фан­та­сти­ки», «Школь­ная биб­лио­те­ка», «Школь­ная биб­лио­те­ка для не­рус­ских школ», «Ге­рои на­ше­го вре­ме­ни», «Сла­ва сол­дат­ская», «Нау­ка в кар­тин­ках», «Ты по стра­не идёшь», «Зо­ло­тая биб­лио­те­ка», «Мир прик­лю­че­ний» и др.В 1976-1987 годах вы­пус­ти­ло 57 то­мов «Биб­лио­те­ки ми­ро­вой ли­те­ра­ту­ры для де­тей».

Кни­ги издательства ил­лю­ст­ри­ро­ва­ли ху­дож­ни­ки А.Н. Бе­нуа, И.Я. Би­ли­бин, Ю.А. Вас­не­цов, Е.А. Киб­рик, В.М. Ко­на­ше­вич, Ку­кры­ник­сы, В.В. Ле­бе­дев, В.Г. Су­те­ев, В.А. Фа­вор­ский, Е.И. Ча­ру­шин, Д.А. Шма­ри­нов и др.

При издательстве соз­дан Дом дет­ской кни­ги (1950; с 1993 года - са­мо­сто­ятельное уч­ре­ж­де­ние). Издательство по­сто­ян­но уча­ст­во­ва­ло в меж­ду­народных книж­ных вы­став­ках; на­граж­де­но дип­ло­мом Гран-при (1937, Па­риж), Зо­ло­той ме­да­лью (1958, Лейп­циг), дип­ло­мом «Зо­ло­тая ли­те­ра кра­си­вей­шей кни­ги» (1979, Лейп­циг), дип­ло­мом 1-й сте­пе­ни Российской меж­ду­народной книж­ной яр­мар­ки (1996, Мо­ск­ва).

В 2006 году ак­цио­ни­ро­ва­но (ны­не ОАО «Из­да­тель­ст­во "Дет­ская ли­те­ра­ту­ра"»).

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