ДЕТСКАЯ КОМИССИЯ ВЦИК

Ко­мис­сия по улуч­ше­нию жиз­ни де­тей при ВЦИК , в 1921-1938 годах центральный государственный ор­ган РСФСР.

Соз­да­на по ини­циа­ти­ве председателя ВЧК Ф.Э. Дзер­жин­ско­го (председатель Детской комиссии ВЦИК в 1921-1923 годах) в свя­зи с рез­ким рос­том дет­ской бес­при­зор­но­сти, ко­то­рый про­изо­шёл в ре­зуль­та­те Гражданской вой­ны 1917-1922 годов .

Со­стоя­ла из пред­ста­ви­те­лей ВЦСПС, ВЧК-ГПУ-ОГПУ, народных ко­мис­са­риа­тов про­до­воль­ст­вия, здра­во­охра­не­ния, про­све­ще­ния и ра­бо­че-кре­сть­ян­ской ин­спек­ции. Ме­ст­ные ор­га­ны Детской комиссии ВЦИК - ана­ло­гич­ные ко­мис­сии при гу­берн­ских (об­ла­ст­ных, крае­вых), уезд­ных (рай­он­ных, ок­руж­ных) и го­род­ских ис­пол­ко­мах со­ве­тов.

Ко­мис­сия и её ме­ст­ные ор­га­ны осу­ще­ст­в­ля­ли: из­да­ние (в пре­де­лах дей­ст­во­вав­ше­го за­ко­но­да­тель­ст­ва) обя­за­тель­ных по­ста­нов­ле­ний, ка­сав­ших­ся ох­ра­ны жиз­ни и здо­ро­вья де­тей; ко­ор­ди­на­цию мер по борь­бе с бес­при­зор­но­стью, ко­то­рые пред­при­ни­ма­лись нар­ко­ма­та­ми внутренних дел, про­све­ще­ния и пу­тей со­об­ще­ния, проф­сою­за­ми и ор­га­ни­за­ция­ми РКП(б) - ВКП(б); сбор про­до­воль­ст­вия и ве­щей для де­тей; рас­пре­де­ле­ние ме­ж­ду дет­ски­ми уч­ре­ж­де­ния­ми вы­де­лен­ных го­су­дар­ст­вом пай­ков и де­неж­ных средств; ока­за­ние по­мо­щи в ор­га­ни­за­ции и снаб­же­нии дет­ских уч­ре­ж­де­ний (при­ём­но-рас­пре­де­ли­тель­ных пунк­тов, ин­тер­на­тов и т.д.).

Сред­ст­ва ко­мис­сии фор­ми­ро­ва­лись за счёт специальных сбо­ров, ло­те­рей, доб­ро­воль­ных по­жерт­во­ва­ний и т.д.

Ко­мис­сия ли­к­ви­ди­ро­ва­на в свя­зи с уп­разд­не­ни­ем ВЦИК, а так­же с пре­одо­ле­ни­ем мас­со­вой дет­ской бес­при­зор­но­сти.

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