ДЕТСКАЯ КОМИССИЯ ВЦИК
Комиссия по улучшению жизни детей при ВЦИК, в 1921-1938 годах центральный государственный орган РСФСР.
Создана по инициативе председателя ВЧК Ф.Э. Дзержинского (председатель Детской комиссии ВЦИК в 1921-1923 годах) в связи с резким ростом детской беспризорности, который произошёл в результате Гражданской войны 1917-1922 годов.
Состояла из представителей ВЦСПС, ВЧК-ГПУ-ОГПУ, народных комиссариатов продовольствия, здравоохранения, просвещения и рабоче-крестьянской инспекции. Местные органы Детской комиссии ВЦИК - аналогичные комиссии при губернских (областных, краевых), уездных (районных, окружных) и городских исполкомах советов.
Комиссия и её местные органы осуществляли: издание (в пределах действовавшего законодательства) обязательных постановлений, касавшихся охраны жизни и здоровья детей; координацию мер по борьбе с беспризорностью, которые предпринимались наркоматами внутренних дел, просвещения и путей сообщения, профсоюзами и организациями РКП(б) - ВКП(б); сбор продовольствия и вещей для детей; распределение между детскими учреждениями выделенных государством пайков и денежных средств; оказание помощи в организации и снабжении детских учреждений (приёмно-распределительных пунктов, интернатов и т.д.).
Средства комиссии формировались за счёт специальных сборов, лотерей, добровольных пожертвований и т.д.
Комиссия ликвидирована в связи с упразднением ВЦИК, а также с преодолением массовой детской беспризорности.