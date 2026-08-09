ДЕТРОЙТ
Город на севере США, крупнейший в штате Мичиган.
Население 858,8 тысяч человек (2007; 1838 тысяч человек в 1950 году, 951 тысяч в 2000 году; свыше 80% - афроамериканцы, около 5% - выходцы из стран Латинской Америки; свыше 40% взрослого населения неграмотно, доход около 1/3 населения ниже установленного прожиточного минимума).
Главный центр городской агломерации Детройт-Уоррен-Ливония с населением 4488,3 тысяч человек (2005; подавляющая часть населения большинства пригородов - белые, значительную часть составляют выходцы из стран Европы - бельгийцы, немцы, французы, поляки и др.; в пригороде Дирборн - самая крупная арабская община в США); крупнейший центр агломерации (консолидированного ареала) Детройт-Флинт-Анн-Арбор с населением 5456,4 тысяч человек (2005). Расположен на границе с Канадой, на правом северном берегу р. Сент-Клэр (р. Детройт), являющейся частью водного пути из оз. Гурон в оз. Эри (через оз. Сент-Клэр); входит в трансграничную американо-канадскую городскую агломерацию Детройт - Уинсор с населением 5925,2 тысяч человек (2007).
Узел автомагистралей и железных дорог. Порт на Великих озёрах. Международный аэропорт имени К. Янга, аэропорт агломерации Детройта и округа (графства) Уэйн. Автомобильные мост Амбассадор, тоннель и грузовая паромная переправа, а также Мичиганский центральный железнодорожный тоннель соединяют Детройт с г. Уинсор на левом берегу р. Сент-Клэр в канадской провинции Онтарио.
Основан 24 июля 1701 года французом А. Кадиллаком как торговый форпост. В 1760 году захвачен англичанами. По договору Джея 1794 года перешёл к США. В 1815 году получил статус города. В 1830-х годах начался бурный рост Детройта, связанный с открытием Эри-канала, развитием судоходства, введением в строй ряда промышленных предприятий. С начала XX века Детройт - центр автомобильной промышленности США (в 1899 году Р. Олдс открыл в Детройте первый автозавод, в 1903 году начала работу компания «Ford Motor» Г. Форда). С середины 1970-х годов Детройт переживал кризис, вызванный спадом производства и массовыми увольнениями в автомобильной промышленности; последствия кризиса сказываются на развитии города и в начале XXI века.
Группа небоскрёбов формирует речной фасад делового центра Детройта. В структуре центральной части города сочетаются прямоугольная уличная сеть и трезубец радиальных магистралей, сходящихся к парку Гранд-сёркус. Центр окаймляет Гранд-бульвар. Среди исторических зданий: Форт-Уэйн (1851), Ратуша (1871), неоклассический комплекс Художественного центра (включает Публичную библиотеку (1921-1923, архитектор К. Гилберт), здание Института искусств (1922-1927, архитектор П. Крет, достроен в 1970-е годы; серия фресок «Индустрия Детройта» Д. Риверы, 1932-1933), мемориальный фонтан Скотта (1925, Гилберт)); небоскрёбы «Форд-билдинг» (1909), «Дайм-билдинг» (1910; оба - архитектор Д. Бёрнем) и др. По проектам А. Кана возведены «Фишер-билдинг» (1927), постройки фирмы «Chrysler» (1938) и др. К памятникам интернационального стиля относятся Мемориальный общественный центр имени Мак-Грегора в университете Уэйна (1957-1959) и здание «Reynolds Metals» (1959; оба – архитектор М. Ямасаки), жилой комплекс «Лафайет-парк» (1955-1960, архитектор Л. Мис ван дер Роэ). Здание главной штаб-квартиры корпорации «General Motors» - Ренейссенс-сентер (1973-1977, 1981, архитектор Дж. Портман, реновация 2003, архитектурная фирма «Skidmore, Owings & Merrill» и др.) в стиле позднего модернизма. В начале XXI века осуществляются программы реконструкции набережных делового центра. Близ Детройта, в Уоррене, - грандиозный архитектурный комплекс «General Motors» (1949-1956, архитектор Э. Сааринен; реставрирован в 1999-2004 годах).
В Детройте находятся университет Уэйна (1868, статус университета с 1933 года), Детройтский университет «Мерси» (1877), ряд колледжей; в пригородах Детройта - университет Мичигана (1817; Анн-Арбор, кампусы во Флинте и Дирборне), Технологический университет Лоуренса (1932, г. Саутфилд), университет Окленд (1957, г. Рочестер). Музеи: Институт искусств (1885), фарфора, Детройтский исторический (1928), Г. Форда (1929). Международный музей джаза Грейстона (1991) и др. Театры «Фокс», «Масоник-темпл» и др. Музыкальный театр «DTE Energy». Детройтский оперный театр (1996, оперные и балетные постановки). Симфонический оркестр (1914). «Детройтский симфонический хор» (1985). Проводится ежегодный международный джазовый фестиваль Форда и др.
Неоднократные чемпионы НХЛ и Национальной баскетбольной ассоциации - «Детройт Ред Уингс» и «Детройт Пистонс» выступают на стадионе «Джо Луис Арена» (свыше 20 тысяч мест). Команда по бейсболу «Детройт Тайгерс» (победитель Мировой серии 1935, 1945, 1968, 1984) выступает на стадионе «Комерика-Парк» (41 тысяч мест), команда по американскому футболу «Детройт Лайонс» (чемпион Национальной футбольной лиги 1935, 1952, 1953, 1957) выступает на стадионе «Форд Филд» (65 тысяч мест). В 1994 году на стадионе «Понтиак Силвердом» (80 тысяч мест) проходили матчи чемпионата мира по футболу. В 1982-1988 годах в Детройте проводился один из этапов чемпионата мира «Формула-1».
Детройт - крупный промышленный и торгово-финансовый центр США. В начале XXI века в промышленности занято свыше 10% работающих в Детройте и около 20% в агломерации в целом. Агломерация Детройта остаётся важнейшим центром автомобильной промышленности страны. Здесь размещаются штаб-квартиры и предприятия корпораций «Большой тройки» - крупнейших автомобильных компаний США «Ford Motor», «General Motors» («GM») и германо-американской «DaimlerChrysler» («Chrysler Group»). Головной офис корпорации «Ford Motor» - в пригороде Дирборн (здесь также расположен ряд предприятий компании, в том числе завод «Dearborn Truck», выпускающий пикапы «Форд» и «Линкольн»); заводы «Ford Motor» действуют в пригородах Флат-Рок (совместное предприятие с японской компанией «Mazda»; сборка легковых автомобилей «Форд-Мустанг» и «Мазда»), Ромео (производство двигателей), Аллен-Парк (разработка прототипов новых моделей автомобилей), Уэйн (заводы «Michigan Truck» - производство больших вседорожников «Форд» и «Линкольн»; автосборочный завод - легковые автомобили «Форд-Фокус»), Стерлинг-Хейтс и Ливония (производство трансмиссий), а также в канадском Уинсоре (заводы по производству двигателей и деталей к ним) и др. Американская штаб-квартира корпорации «DaimlerChrysler» находится в г. Оберн-Хилс; заводы - в Детройте (автомобили «Джип»), Клинтоне (двигатели), Стерлинг-Хейтсе (сборка легковых автомобилей «Крайслер» и «Додж», производство кузовных деталей), Трентоне (двигатели), Уоррене (кузовные детали и агрегаты), Уинсоре (минивэны «Крайслер» и «Додж», легковые автомобили «Крайслер»), Данди (двигатели; совместное предприятие с корейской фирмой «Hyundai» и японской корпорацией «Mitsubishi Motors») и др. Предприятия «General Motors» - в пригородах: Флинт и Понтиак (пикапы «Шевроле» и «Джи-Эм-Си»), Хамтрамк (легковые автомобили «Кадиллак» и «Бьюик»), Ливония (двигатели), Лейк-Орион (легковые автомобили «Понтиак»), Уоррен, а также Уинсор (производство трансмиссий) и др. В агломерации Детройта - штаб-квартиры и предприятия фирм, производящих комплектующие узлы, агрегаты и детали автомобилей: «Magna Systems», «Delphi», «Detroit Diesel» (дочерняя фирма «DaimlerChrysler»), «American Axle & Manufacturing» («AAM»), «Comerica», «DTE Energy», «Visteon» и др.
С автомобилестроением связано развитие ряда других отраслей промышленности (в том числе металлургической, химической, стекольной). Агломерация Детройта остаётся одним из главных центров чёрной металлургии США; крупнейшее металлургическое предприятие промышленного района Детройта - завод полного цикла в Дирборне (построен Г. Фордом в 1927 году), с 2004 года принадлежит «Severstal North America», дочерней фирме российской компании «Северсталь» (свыле 2,9 млн тонн стального листового проката, главным образом для автомобильной промышленности, в том числе около 0,7 млн тонн оцинкованной стали, 2005).
В пригородах Детройта - предприятия фирм, в сотрудничестве с университетами и научными учреждениями (штата Мичиган и др.) развивающих инновационные технологии: биотехнологии, нанотехнологии, информационные технологии, производство водородного топлива и др. Штаб-квартиры и офисы компаний «Compuware» (производство компьютерных программ), «Electronic Data Systems» (консалтинг в области электронных технологий), «Ernst & Young» (консалтинг) и др.
В начале XXI века растёт значение Детройта как центра международной торговли и обслуживания. В Детройте и Уинсоре (Канада) расположены сотни офисов фирм, оказывающих юридические услуги клиентам из многих стран мира. В Детройте находится штаб-квартира «Quicken Loans» - крупнейшей в США финансовой компании, работающей в сфере ипотечного кредитования. Заметную роль в экономике города играет индустрия развлечений: большое число казино-отелей (крупнейшие - «MGM Grand Detroit», «MotorCity Casino», «Greektown Casino»). Развита сеть учреждений здравоохранения; в числе крупнейших городских работодателей - Медицинский центр Детройта и госпиталь Г. Форда.