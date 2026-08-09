ДЕТРОЙТ

Город на севере США , крупнейший в штате Мичиган.

Население 858,8 тысяч человек (2007; 1838 тысяч человек в 1950 году, 951 тысяч в 2000 году; свыше 80% - аф­ро­аме­ри­кан­цы, около 5% - вы­ход­цы из стран Латинской Аме­ри­ки; свыше 40% взрос­ло­го на­се­ле­ния не­гра­мот­но, до­ход около 1/3 на­се­ле­ния ни­же ус­та­нов­лен­но­го про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма).

Главный центр городской аг­ло­ме­ра­ции Дет­ройт-Уор­рен-Ли­во­ния с населением 4488,3 тысяч человек (2005; по­дав­ляю­щая часть на­се­ле­ния боль­шин­ст­ва при­го­ро­дов - бе­лые, зна­чительную часть со­став­ля­ют вы­ход­цы из стран Ев­ро­пы - бель­гий­цы, нем­цы, фран­цу­зы, по­ля­ки и др.; в при­го­ро­де Дир­борн - са­мая круп­ная арабская об­щи­на в США); круп­ней­ший центр аг­ло­ме­ра­ции (кон­со­ли­ди­ро­ван­но­го ареа­ла) Дет­ройт-Флинт-Анн-Ар­бор с населением 5456,4 тысяч человек (2005). Рас­по­ло­жен на гра­ни­це с Ка­на­дой, на пра­вом северном бе­ре­гу р. Сент-Клэр (р. Дет­ройт), яв­ляю­щей­ся ча­стью вод­но­го пу­ти из оз. Гу­рон в оз. Эри (че­рез оз. Сент-Клэр); вхо­дит в транс­гра­нич­ную американо-ка­надскую городскую аг­ло­ме­ра­цию Дет­ройт - Уин­сор с населением 5925,2 тысяч человек (2007).

Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей и же­лез­ных до­рог. Порт на Ве­ли­ких озё­рах. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени К. Ян­га, аэ­ро­порт аг­ло­ме­ра­ции Детройта и ок­ру­га (граф­ст­ва) Уэйн. Ав­то­мо­биль­ные мост Ам­бас­са­дор, тон­нель и гру­зо­вая па­ром­ная пе­ре­пра­ва, а так­же Ми­чи­ган­ский центральный железнодорожный тон­нель со­еди­ня­ют Детройт с г. Уин­сор на ле­вом бе­ре­гу р. Сент-Клэр в ка­надской провинции Он­та­рио.

Ос­но­ван 24 июля 1701 года фран­цу­зом А. Ка­дил­ла­ком как тор­го­вый фор­пост. В 1760 году за­хва­чен анг­ли­ча­на­ми. По до­го­во­ру Джея 1794 года пе­ре­шёл к США. В 1815 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. В 1830-х годах на­чал­ся бур­ный рост Детройта, свя­зан­ный с от­кры­ти­ем Эри-ка­на­ла, раз­ви­ти­ем су­до­ход­ст­ва, вве­де­ни­ем в строй ря­да промышленных пред­при­ятий. С начала XX века Детройт - центр ав­то­мо­биль­ной промышленности США (в 1899 году Р. Олдс от­крыл в Детройте пер­вый ав­то­за­вод, в 1903 году на­ча­ла ра­бо­ту ком­па­ния «Ford Motor» Г. Фор­да). С середины 1970-х годов Детройт пе­ре­жи­вал кри­зис, вы­зван­ный спа­дом про­изводства и мас­со­вы­ми уволь­не­ния­ми в ав­то­мо­биль­ной промышленности; по­след­ст­вия кри­зи­са ска­зы­ва­ют­ся на раз­ви­тии го­ро­да и в начале XXI века.

Груп­па не­бо­скрё­бов фор­ми­ру­ет реч­ной фа­сад де­ло­во­го цен­тра Детройта. В струк­ту­ре центральной час­ти го­ро­да со­че­та­ют­ся пря­мо­уголь­ная улич­ная сеть и тре­зу­бец ра­ди­аль­ных ма­ги­ст­ра­лей, схо­дя­щих­ся к пар­ку Гранд-сёр­кус. Центр окайм­ля­ет Гранд-буль­вар. Сре­ди ис­то­рических зда­ний: Форт-Уэйн (1851), Ра­ту­ша (1871), не­о­клас­сический ком­плекс Ху­дожественного цен­тра (вклю­ча­ет Пуб­лич­ную библиотеку (1921-1923, архитектор К. Гил­берт), зда­ние Института ис­кусств (1922-1927, архитектор П. Крет, до­стро­ен в 1970-е годы; се­рия фре­сок «Ин­ду­ст­рия Дет­рой­та» Д. Ри­ве­ры, 1932-1933), ме­мо­ри­аль­ный фон­тан Скот­та (1925, Гил­берт)); не­бо­скрё­бы «Форд-бил­динг» (1909), «Дайм-­бил­динг» (1910; оба - архитектор Д. Бёр­нем) и др. По про­ек­там А. Ка­на воз­ве­де­ны «Фи­шер-бил­динг» (1927), по­строй­ки фир­мы «Chrysler» (1938) и др. К па­мят­ни­кам ин­тер­на­цио­наль­но­го сти­ля от­но­сят­ся Ме­мо­ри­аль­ный об­щественный центр имени Мак-Гре­го­ра в университете Уэй­на (1957-1959) и зда­ние «Reynolds Metals» (1959; оба – архитектор М. Яма­са­ки), жи­лой ком­плекс «Ла­фай­ет-парк» (1955-1960, архитектор Л. Мис ван дер Роэ). Зда­ние главной штаб-­квар­ти­ры кор­по­ра­ции «General Motors» - Ре­нейс­сенс-сен­тер (1973-1977, 1981, архитектор Дж. Порт­ман, ре­но­ва­ция 2003, ар­хитектурная фир­ма «Skidmore, Owings & Merrill» и др.) в сти­ле позд­не­го мо­дер­низ­ма. В начале XXI века осу­ще­ст­в­ля­ют­ся про­грам­мы ре­кон­ст­рук­ции на­бе­реж­ных де­ло­во­го цен­тра. Близ Детройта, в Уор­ре­не, - гран­ди­оз­ный ар­хитектурный ком­плекс «General Motors» (1949-1956, архитектор Э. Саа­ри­нен; рес­тав­ри­ро­ван в 1999-2004 годах).

В Детройте на­хо­дят­ся университет Уэй­на (1868, ста­тус университета с 1933 года), Дет­ройт­ский университет «Мер­си» (1877), ряд кол­лед­жей; в при­го­ро­дах Детройта - университет Ми­чи­га­на (1817; Анн-Ар­бор, кам­пу­сы во Флин­те и Дир­бор­не), Тех­но­ло­гический университет Ло­урен­са (1932, г. Са­ут­филд), университет Ок­ленд (1957, г. Ро­че­стер). Му­зеи: Институт ис­кусств (1885), фар­фо­ра, Дет­ройт­ский ис­то­рический (1928), Г. Фор­да (1929). Ме­ж­ду­народный му­зей джа­за Грей­сто­на (1991) и др. Те­ат­ры «Фокс», «Ма­со­ник-темпл» и др. Музыкальный те­атр «DTE Energy». Дет­ройт­ский опер­ный те­атр (1996, опер­ные и ба­лет­ные по­ста­нов­ки). Сим­фо­нический ор­кестр (1914). «Дет­ройт­ский сим­фо­ни­че­ский хор» (1985). Про­во­дит­ся еже­год­ный ме­ж­ду­народный джа­зо­вый фес­ти­валь Фор­да и др.

Не­од­но­крат­ные чем­пио­ны НХЛ и Национальной бас­кет­боль­ной ас­со­циа­ции - «Дет­ройт Ред Уингс» и «Дет­ройт Пис­тонс» вы­сту­па­ют на стадионе «Джо Луис Аре­на» (свыше 20 тысяч мест). Ко­ман­да по бейс­бо­лу «Дет­ройт Тай­герс» (по­бе­ди­тель Ми­ро­вой се­рии 1935, 1945, 1968, 1984) вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Ко­ме­ри­ка-Парк» (41 тысяч мест), ко­ман­да по американскому фут­бо­лу «Дет­ройт Лай­онс» (чем­пи­он Национальной фут­боль­ной ли­ги 1935, 1952, 1953, 1957) вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Форд Филд» (65 тысяч мест). В 1994 году на ста­дио­не «Пон­ти­ак Сил­вер­дом» (80 тысяч мест) про­хо­ди­ли мат­чи чем­пио­на­та ми­ра по фут­бо­лу. В 1982-1988 годах в Детройте про­во­дил­ся один из эта­пов чем­пио­на­та ми­ра «Фор­му­ла-1».

Детройт - круп­ный промышленный и тор­го­во-фи­нан­со­вый центр США. В начале XXI века в промышленности за­ня­то свыше 10% ра­бо­таю­щих в Детройте и около 20% в аг­ло­ме­ра­ции в це­лом. Аг­ло­ме­ра­ция Детройта ос­та­ёт­ся важ­ней­шим цен­тром ав­то­мо­биль­ной промышленности стра­ны. Здесь раз­ме­ща­ют­ся штаб-квар­ти­ры и пред­при­ятия кор­по­ра­ций «Боль­шой трой­ки» - круп­ней­ших ав­то­мо­биль­ных ком­па­ний США «Ford Motor», «Gene­ral Motors» («GM») и германо-американской «Daim­ler­Chrysler» («Chrysler Group»). Го­лов­ной офис кор­по­ра­ции «Ford Motor» - в при­го­ро­де Дир­борн (здесь так­же рас­по­ло­жен ряд пред­при­ятий ком­па­нии, в том числе за­вод «Dearborn Truck», вы­пус­каю­щий пи­ка­пы «Форд» и «Лин­кольн»); за­во­ды «Ford Motor» дей­ст­ву­ют в при­го­ро­дах Флат-Рок (со­вме­ст­ное пред­при­ятие с японской ком­па­ни­ей «Mazda»; сбор­ка лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей «Форд-Мус­танг» и «Маз­да»), Ро­мео (про­изводство дви­га­те­лей), Ал­лен-Парк (раз­ра­бот­ка про­то­ти­пов но­вых мо­де­лей ав­то­мо­би­лей), Уэйн (за­во­ды «Michigan Truck» - про­изводство боль­ших все­до­рож­ни­ков «Форд» и «Лин­кольн»; ав­то­сбо­роч­ный за­вод - лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли «Форд-Фо­кус»), Стер­линг-­Хейтс и Ли­во­ния (про­изводство транс­мис­сий), а так­же в ка­надском Уин­со­ре (за­во­ды по про­изводству дви­га­те­лей и де­та­лей к ним) и др. Американская штаб-квар­ти­ра кор­по­ра­ции «DaimlerChrysler» на­хо­дит­ся в г. Оберн-­Хилс; за­во­ды - в Детройте (ав­то­мо­би­ли «Джип»), Клин­то­не (дви­га­те­ли), Стер­линг-Хейт­се (сбор­ка лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей «Крайс­лер» и «Додж», про­изводство ку­зов­ных де­та­лей), Трен­то­не (дви­га­те­ли), Уор­ре­не (ку­зов­ные де­та­ли и аг­ре­га­ты), Уин­со­ре (ми­ни­вэ­ны «Крайс­лер» и «Додж», лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли «Крайс­лер»), Дан­ди (дви­га­те­ли; со­вме­ст­ное пред­при­ятие с корейской фир­мой «Hyun­dai» и японской кор­по­ра­ци­ей «Mitsubishi Motors») и др. Пред­при­ятия «General Motors» - в при­го­ро­дах: Флинт и Пон­ти­ак (пи­ка­пы «Шев­ро­ле» и «Джи-Эм-Си»), Хам­трамк (лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли «Ка­дил­лак» и «Бьюик»), Ли­во­ния (дви­га­те­ли), Лейк-Ори­он (лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли «Пон­ти­ак»), Уор­рен, а так­же Уин­сор (про­изводство транс­мис­сий) и др. В аг­ло­ме­ра­ции Детройта - штаб-­квар­ти­ры и пред­при­ятия фирм, про­из­во­дя­щих ком­плек­тую­щие уз­лы, аг­ре­га­ты и де­та­ли ав­то­мо­би­лей: «Magna Systems», «Delphi», «Det­roit Die­sel» (до­чер­няя фир­ма «Daimler­Chrys­ler»), «American Axle & Manufac­tu­r­ing» («AAM»), «Comerica», «DTE Energy», «Visteon» и др.

С ав­то­мо­би­ле­строе­ни­ем свя­за­но раз­ви­тие ря­да других от­рас­лей промышленности (в том числе ме­тал­лур­гической, хи­мической, сте­коль­ной). Аг­ло­ме­ра­ция Детройта ос­та­ёт­ся од­ним из главных цен­тров чёр­ной ме­тал­лур­гии США; круп­ней­шее ме­тал­лур­гическое пред­при­ятие промышленного рай­она Детройта - за­вод пол­но­го цик­ла в Дир­бор­не (по­стро­ен Г. Фор­дом в 1927 году), с 2004 года при­над­ле­жит «Severstal North Ame­ri­ca», до­чер­ней фир­ме российской ком­па­нии «Се­вер­сталь» (свыле 2,9 млн тонн сталь­но­го лис­то­во­го про­ка­та, главным образом для ав­то­мо­биль­ной промышленности, в том числе около 0,7 млн тонн оцин­ко­ван­ной ста­ли, 2005).

В при­го­ро­дах Детройта - пред­при­ятия фирм, в со­труд­ни­че­ст­ве с уни­вер­си­те­та­ми и на­учными уч­ре­ж­де­ния­ми (шта­та Ми­чи­ган и др.) раз­ви­ваю­щих ин­но­ва­ци­он­ные тех­но­ло­гии: био­тех­но­ло­гии, на­но­тех­но­ло­гии, ин­фор­мационные тех­но­ло­гии, производство во­до­род­но­го то­п­ли­ва и др. Штаб-квар­ти­ры и офи­сы ком­па­ний «Com­pu­wa­re» (про­изводство ком­пь­ю­тер­ных про­грамм), «Elec­tronic Da­ta Sys­tems» (кон­сал­тинг в об­лас­ти элек­трон­ных тех­но­ло­гий), «Ernst & Young» (кон­сал­тинг) и др.

В начале XXI века рас­тёт зна­че­ние Детройта как цен­тра ме­ж­ду­народной тор­гов­ли и об­слу­жи­ва­ния. В Детройте и Уин­со­ре (Ка­на­да) рас­по­ло­же­ны сот­ни офи­сов фирм, ока­зы­ваю­щих юри­дические ус­лу­ги кли­ен­там из многих стран ми­ра. В Детройте на­хо­дит­ся штаб-­квар­ти­ра «Quicken Loans» - круп­ней­шей в США фи­нан­со­вой ком­па­нии, ра­бо­таю­щей в сфе­ре ипо­теч­но­го кре­ди­то­ва­ния. За­мет­ную роль в эко­но­ми­ке го­ро­да иг­ра­ет ин­ду­ст­рия раз­вле­че­ний: боль­шое чис­ло ка­зи­но-оте­лей (круп­ней­шие - «MGM Grand Detroit», «MotorCity Casino», «Greektown Casino»). Раз­ви­та сеть уч­ре­ж­де­ний здра­во­охра­не­ния; в чис­ле круп­ней­ших городских ра­бо­то­да­те­лей - Медицинский центр Детройта и гос­пи­таль Г. Фор­да.

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