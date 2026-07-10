ДЕТОНИРОВАНИЕ

ДЕТОНИРОВАНИЕ (от фр. détonner - фальшиво петь, фальшивить) - в музыкальном исполнении, интонационно неточное звучание голоса, инструмента с нефиксированным строем, воспринимающееся как фальшь.

Со­глас­но зон­ной тео­рии музыкального слу­ха, детонирование воз­ни­ка­ет в тех слу­ча­ях, ко­гда от­кло­не­ния по вы­со­те зву­ка вы­хо­дят за пре­де­лы зо­ны, от­че­го звук ста­но­вит­ся не­оп­ре­де­лён­ным в ла­до­вом от­но­ше­нии (слух не в со­стоя­нии оп­ре­де­лить его сту­пе­не­вое ка­че­ст­во; см. Слух му­зы­каль­ный, Сту­пень).

При­чи­ны детонирования: от­сут­ст­вие са­мо­кон­тро­ля, вы­зван­ное не­со­вер­шен­ст­вом слу­ха ис­пол­ни­те­ля, не­уме­ние пев­ца управ­лять го­ло­сом, низ­кое ка­че­ст­во музыкального ин­ст­ру­мен­та. С детонированием не сле­ду­ет сме­ши­вать пе­ние или иг­ру в не­при­выч­ном для слу­ша­те­ля строе му­зы­каль­ном.

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