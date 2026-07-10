ДЕТОНИРОВАНИЕ
ДЕТОНИРОВАНИЕ (от фр. détonner - фальшиво петь, фальшивить) - в музыкальном исполнении, интонационно неточное звучание голоса, инструмента с нефиксированным строем, воспринимающееся как фальшь.
Согласно зонной теории музыкального слуха, детонирование возникает в тех случаях, когда отклонения по высоте звука выходят за пределы зоны, отчего звук становится неопределённым в ладовом отношении (слух не в состоянии определить его ступеневое качество; см. Слух музыкальный, Ступень).
Причины детонирования: отсутствие самоконтроля, вызванное несовершенством слуха исполнителя, неумение певца управлять голосом, низкое качество музыкального инструмента. С детонированием не следует смешивать пение или игру в непривычном для слушателя строе музыкальном.