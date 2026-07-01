Детинец

Дети`нец — укрепленный центр древнерусского города. По аналогии так же называли и замки западноевропейского типа. В летописях термин «Д.» иногда заменяли более общим по значению словом «город». С XIV в. термин «Д.» все еще применяли в Новгородской земле, в то время как в Московской Руси его заменили термином «кремль». Д., как правило, являлся аристократической частью города, там находились жилища феодалов. Если город служил княжеским уделом, Д. был административно-княжеской частью города, в нем обычно располагался княжеский двор. Однако археологические раскопки показали, что социальная дифференциация территории Д. далеко не всегда четко выдерживалась, и в Д. часто встречались дома рядовых горожан, тогда как боярские жилища и церковь иногда размещались вне Д. Размеры Д. бывали различны: от менее 1 га до 10 га. Лит.: Раппопорт П. А. Очерки по истории русского военного зодчества X—XIII вв. Л., 1956; Древняя Русь. Город . Замок. Село / Отв. ред. Б. А. Колчин. М., 1985. П. А. Раппопорт.