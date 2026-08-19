Дети боярские

Дети боя`рские (ед. ч. — «сын боярский») — разряд служилых людей, существовавший в Московском государстве в XV—XVII вв. В качестве княжеских и боярских послужильцев они упоминались и ранее, в XIII—XIV вв., однако упорядочение их службы происходило во 2-й половине XV в., когда началась реорганизация вооруженных сил, в ходе которой мелкий княжеский и боярский вассалитет превращался в государевых служилых людей, получавших за свою службу в условное держание земельные дачи (поместья) и несших службу в центре и на местах. Бо`льшая часть Д. б., переходя на московскую службу, оставалась на прежнем месте жительства или переселялась правительством в другие города. Будучи причисленными к служилым людям какого-либо города, они именовались городовыми Д. б., организуясь в уездные корпорации: новгородские, костромские, тверские, ярославские, коломенские, калужские, кашинские, ростовские, переяславские, рязанские и другие. После объединения русских земель вокруг Москвы только некоторые из княжеских и боярских послужильцев были зачислены в состав Государева двора, члены которого получали более щедрое земельное и денежное жалованье и именовались дворянами. Впервые по отдельности «дворовые» и «городовые» Д. б. упоминаются составителем Московского летописного свода при воспроизведении событий 1469 — похода рати воеводы Константина Александровича Беззубцева на Казань. Лит.: Алексеев Ю. Г. Развитие системы управления войском в России в 1368—1468 гг. // Ad fontem / У источника: Сборник статей в честь Сергея Михайловича Каштанова. М., 2005; Волков В. А. Под стягом Москвы. М., 2016; Михайлова И. Б. Служилые люди Северо-Восточной Руси в XIV — первой половине XVI века. СПб., 2003. В. А. Волков.