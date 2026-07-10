ДЕТЕКТИВ
ДЕТЕКТИВ (от англ. detective - сыщик, от лат. detego - открывать, расследовать) - разновидность приключенческого жанра прозы и кинематографа.
Термин «Детектив» появился в начале XX века; ранее использовались термины «судебный роман», «криминальный роман» и др.
В основе детектива - история расследования и раскрытия преступления. В ходе повествования обычно выдвигаются несколько версий случившегося, которые могут исходить как из нескольких инстанций (противопоставление официального расследования и разысканий частного детектива; версий, принадлежащих различным героям повествования), так и из одной (версии последовательно разрабатываются одним сыщиком). Развязка содержит эффект неожиданности: истинной оказывается либо некая новая версия, либо наименее вероятная из рассматриваемых.
В литературе становление детектива (представленного формами рассказа, повести, романа, реже - драмы) было связано с бурным развитием криминалистики и происходило под непосредственным влиянием литературно обработанных отчётов о реальных уголовных делах («Знаменитые и интересные уголовные дела» французского юриста Ф. де Питаваля, т. 1-20, 1734-1743; «Новый Питаваль» немецких авторов Э. Хитцига и В. Алексиса, т. 1-60, 1842-1890; «Мемуары» французского сыщика Ф.Э. Видока, т. 1-4, 1828-1829, и др.).
Первые образцы детектива относятся к прозе романтизма: новеллы «Убийство на улице Морг» (1841), «Тайна Мари Роже» (1842-1843) и «Похищенное письмо» (1844) Э. По. В них формируется одна из основных особенностей жанра - серийность, то есть циклизация произведений, объединённых фигурой сыщика, нередко наделённого эксцентрическими чертами (Шерлок Холмс у А.К. Дойла, Арсен Люпен у М. Леблана, священник отец Браун у Г. Честертона, Эркюль Пуаро и мисс Марпл у А. Кристи, комиссар Мегрэ у Ж. Сименона, Нат Пинкертон в цикле анонимных американских новелл, и др.). Серийность и такие повествоват. особенности, как остросюжетность, возможность самоидентификации читателя и сыщика, взаимодействие готического, фантастического, мелодраматического и других жанровых составляющих, стилистическая доступность и наличие сленговых включений и пр., сделали детектив одним из основных жанров массовой литературы. В то же время элементы детектива присутствуют в романах В. Гюго, Ч. Диккенса, Ф.М. Достоевского и других крупных писателей второй половины XIX века.
Наибольшее развитие жанр детектива во второй половине XIX-XX веках получил во Франции (Э. Габорио, М. Леблан, Г. Леру, Ж. Сименон; писавшие вместе П. Буало и Т. Нарсежак), Англии (У. Коллинз, А.К. Дойл, Г. Честертон, А. Кристи, Р. Фримен), США (Д.Х. Чейз, Р. Чандлер, Э.С. Гарднер, Р. Стаут). В России детектив появляется в 1870-е годы: романы «Рассказы следователя» (1872), «Нераскрытое преступление» (1878) А.А. Шкляревского. В советское время в жанре детектива работали М. Шагинян, А.Г. Адамов, Л.С. Овалов, братья А.А. и Г.А. Вайнеры, Ю.С. Семёнов; среди авторов 1990-2000-х годов - Б. Акунин, Д.А. Донцова. Авторами детектива нередко становились профессиональные сыщики: Р. Борниш, А.Б. Маринина и др.
Сюжетная схема детектива допускает разнообразные модификации и проекции в различные жизненные сферы, что порождает многочисленные разновидности жанра: шпионский (Дж. Ле Карре, Я. Флеминг), политический (Дж. Карр в Англии, М. Шёвалль и П. Валё в Швеции, Л. Шаша в Италии), гангстерский (Д. Хамметт в США), иронический (И. Хмелевская в Польше), культурологический (У. Эко в Италии) и др. Синтез детектива и философской прозы представляют романы Ф. Дюрренматта о детективе Барлахе. В литературе второй половины XX века шаблоны традиционных детективов нередко подвергаются пародированию («Разносчик» П. Хандке, 1967, и др.).
В кинематографе детектив зачастую представляет собой экранизацию литературного произведения, однако отличается бóльшим динамизмом, акцентом на действии, а не на размышлении и анализе.
Особенную популярность в истории кино приобрели комедии и пародии на детективные жанры: «Полицейские» (1922, режиссёр Б. Китон), «Некоторые любят погорячее» (в отечественном прокате - «В джазе только девушки», 1959, режисёр Б. Уайлдер), «Лекарство от любви» (1966, режиссёр Я. Баторы) и др. В этом ряду на особом месте стоят работы А. Хичкока - мастера детектива с напряжённым сюжетом (так называемый саспенс), изысканно дозировавшего элементы комического и ужасного: «39 ступенек» (1935), «Головокружение» (1958), «К северу через северо-запад» (1959), «Психо» (1960) и др.
Политизация западного кино в 1960-1970-х годах вызвала к жизни серию политических детективов: «Дзета» (1969, режиссёр К. Коста-Гаврас), «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений» (1969, режиссёр Э. Петри), «Сиятельные трупы» (1976, режиссёр Ф. Рози), телесериал «Спрут» (1984-1999, режиссёры Д. Дамиани, Ф. Ванчини, Л. Перелли, Дж. Баттиато). На рубеже XX-XXI веков центральной темой как гангстерских, так и полицейских фильмов стали коррупция и глобальное беззаконие: «Однажды в Америке» (1984) С. Леоне, «Хорошие ребята» (1990) и «Отступники» (2006; премия «Оскар») М. Скорсезе, «Секреты Лос-Анджелеса» (1997) К. Хансона, «Чёрная орхидея» (2006) Б. Де Пальмы.