ДЕТЕКТИВ

ДЕТЕКТИВ (от англ. detective - сы­щик, от лат. detego - от­кры­вать, рас­сле­до­вать) - разновидность приключенческого жанра прозы и кинематографа.

Тер­мин «Детектив» поя­вил­ся в начале XX века; ра­нее ис­поль­зо­ва­лись тер­ми­ны «су­деб­ный ро­ман», «кри­ми­наль­ный ро­ман» и др.

В ос­но­ве детектива - ис­то­рия рас­сле­до­ва­ния и рас­кры­тия пре­сту­п­ле­ния. В хо­де по­ве­ст­во­ва­ния обыч­но вы­дви­га­ют­ся несколько вер­сий слу­чив­ше­го­ся, ко­то­рые мо­гут ис­хо­дить как из не­сколь­ких ин­стан­ций (про­ти­во­пос­тав­ле­ние официального рас­сле­до­ва­ния и ра­зы­ска­ний ча­ст­но­го де­тек­ти­ва; вер­сий, при­над­ле­жа­щих различным ге­ро­ям по­ве­ст­во­ва­ния), так и из од­ной (вер­сии по­сле­до­ва­тель­но раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся од­ним сы­щи­ком). Раз­вяз­ка со­дер­жит эф­фект не­ожи­дан­но­сти: ис­тин­ной ока­зы­ва­ет­ся ли­бо не­кая но­вая вер­сия, ли­бо наи­ме­нее ве­ро­ят­ная из рас­смат­ри­вае­мых.

В ли­те­ра­ту­ре ста­нов­ле­ние детектива (пред­став­лен­но­го фор­ма­ми рас­ска­за, по­вес­ти, ро­ма­на, ре­же - дра­мы) бы­ло свя­за­но с бур­ным раз­ви­ти­ем кри­ми­на­ли­сти­ки и про­ис­хо­ди­ло под не­по­средственным влия­ни­ем ли­те­ра­тур­но об­ра­бо­тан­ных от­чё­тов о ре­аль­ных уго­лов­ных де­лах («Зна­ме­ни­тые и ин­те­рес­ные уго­лов­ные де­ла» французского юри­ста Ф. де Пи­та­ва­ля, т. 1-20, 1734-1743; «Но­вый Пи­та­валь» немецких ав­то­ров Э. Хит­ци­га и В. Алек­си­са, т. 1-60, 1842-1890; «Ме­муа­ры» французского сы­щи­ка Ф.Э. Ви­до­ка, т. 1-4, 1828-1829, и др.).

Пер­вые об­раз­цы детектива от­но­сят­ся к про­зе ро­ман­тиз­ма: но­вел­лы «Убий­ст­во на ули­це Морг» (1841), «Тай­на Ма­ри Ро­же» (1842-1843) и «По­хи­щен­ное пись­мо» (1844) Э. По. В них фор­ми­ру­ет­ся од­на из основных осо­бен­но­стей жан­ра - се­рий­ность, то есть цик­ли­за­ция про­из­ве­де­ний, объ­е­ди­нён­ных фи­гу­рой сы­щи­ка, не­ред­ко на­де­лён­но­го экс­цен­трическими чер­та­ми (Шер­лок Холмс у А.К. Дой­ла , Ар­сен Лю­пен у М. Леб­ла­на, свя­щен­ник отец Бра­ун у Г. Чес­тер­то­на, Эр­кюль Пуа­ро и мисс Марпл у А. Кри­сти, ко­мис­сар Мег­рэ у Ж. Си­ме­но­на, Нат Пин­кер­тон в цик­ле ано­ним­ных американских но­велл, и др.). Се­рий­ность и та­кие по­ве­ст­во­ват. осо­бен­но­сти, как ост­ро­сю­жет­ность, воз­мож­ность са­мо­иден­ти­фи­ка­ции чи­та­те­ля и сы­щи­ка, взаи­мо­дей­ст­вие го­тического, фан­та­стического, ме­ло­дра­ма­тического и других жан­ро­вых со­став­ляю­щих, сти­ли­стическая дос­туп­ность и на­ли­чие слен­го­вых вклю­че­ний и пр., сдела­ли детектив од­ним из основных жан­ров мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры. В то же время эле­мен­ты детектива при­сут­ст­ву­ют в ро­ма­нах В. Гю­го , Ч. Дик­кен­са, Ф.М. Дос­то­ев­ско­го и других круп­ных пи­са­те­лей второй половины XIX века.

Наи­боль­шее раз­ви­тие жанр детектива во второй половине XIX-XX веках по­лу­чил во Фран­ции ( Э. Га­бо­рио , М. Леб­лан, Г. Ле­ру, Ж. Си­ме­нон; пи­сав­шие вме­сте П. Буа­ло и Т. Нар­се­жак), Анг­лии (У. Кол­линз, А.К. Дойл, Г. Чес­тер­тон, А. Кри­сти, Р. Фри­мен), США (Д.Х. Чейз, Р. Чанд­лер, Э.С. Гард­нер, Р. Ста­ут). В Рос­сии детектив по­яв­ля­ет­ся в 1870-е годы: ро­ма­ны «Рас­ска­зы сле­до­ва­те­ля» (1872), «Не­рас­кры­тое пре­сту­п­ле­ние» (1878) А.А. Шкля­рев­ско­го. В советское вре­мя в жан­ре детектива ра­бо­та­ли М. Ша­ги­нян, А.Г. Ада­мов, Л.С. Ова­лов, братья А.А. и Г.А. Вай­не­ры, Ю.С. Се­мё­нов; сре­ди ав­то­ров 1990-2000-х годов - Б. Аку­нин, Д.А. Дон­цо­ва. Ав­то­ра­ми детектива не­ред­ко ста­но­ви­лись профессиональные сы­щи­ки: Р. Бор­ниш, А.Б. Ма­ри­ни­на и др.

Сю­жет­ная схе­ма детектива до­пус­ка­ет раз­но­об­раз­ные мо­ди­фи­ка­ции и про­ек­ции в различные жиз­нен­ные сфе­ры, что по­ро­ж­да­ет мно­го­численные раз­но­вид­но­сти жан­ра: шпи­он­ский (Дж. Ле Кар­ре, Я. Фле­минг), по­ли­ти­че­ский (Дж. Карр в Анг­лии, М. Шёвалль и П. Ва­лё в Шве­ции, Л. Ша­ша в Ита­лии), ган­г­стер­ский (Д. Хам­метт в США), иро­ни­че­ский (И. Хме­лев­ская в Поль­ше), куль­ту­ро­ло­ги­че­ский (У. Эко в Ита­лии) и др. Син­тез детектива и фи­лософской про­зы пред­став­ля­ют ро­ма­ны Ф. Дюр­рен­мат­та о де­тек­ти­ве Бар­ла­хе. В литературе второй половины XX века шаб­ло­ны тра­ди­ци­он­ных детективов не­ред­ко под­вер­га­ют­ся па­ро­ди­ро­ва­нию («Раз­нос­чик» П. Ханд­ке, 1967, и др.).

В ки­не­ма­то­гра­фе детектив за­час­тую пред­став­ля­ет со­бой эк­ра­ни­за­цию литературного про­из­ве­де­ния, од­на­ко от­ли­ча­ет­ся бóль­шим ди­на­миз­мом, ак­цен­том на дей­ст­вии, а не на раз­мыш­ле­нии и ана­ли­зе.

Осо­бен­ную по­пу­ляр­ность в ис­то­рии ки­но при­об­ре­ли ко­ме­дии и па­ро­дии на де­тек­тив­ные жан­ры: «По­ли­цей­ские» (1922, режиссёр Б. Ки­тон), «Не­ко­то­рые лю­бят по­го­ря­чее» (в отечественном про­ка­те - «В джа­зе толь­ко де­вуш­ки», 1959, режисёр Б. Уайл­дер), «Ле­кар­ст­во от люб­ви» (1966, режиссёр Я. Ба­то­ры) и др. В этом ря­ду на осо­бом мес­те сто­ят ра­бо­ты А. Хич­ко­ка - мас­те­ра детектива с на­пря­жён­ным сю­же­том (так называемый сас­пенс), изы­скан­но до­зи­ро­вав­ше­го эле­мен­ты ко­ми­че­ско­го и ужас­но­го: «39 сту­пе­нек» (1935), «Го­ло­во­кру­же­ние» (1958), «К северу через северо-запад» (1959), «Пси­хо» (1960) и др.

По­ли­ти­за­ция западного ки­но в 1960-1970-х годах вы­зва­ла к жиз­ни се­рию по­ли­ти­че­ских детективов: «Дзе­та» (1969, режиссёр К. Кос­та-Гав­рас), «След­ст­вие по де­лу гра­ж­да­ни­на вне вся­ких по­доз­ре­ний» (1969, режиссёр Э. Пет­ри), «Сия­тель­ные тру­пы» (1976, режиссёр Ф. Ро­зи), те­ле­се­ри­ал «Спрут» (1984-1999, ре­жис­сё­ры Д. Да­миа­ни, Ф. Ван­чи­ни, Л. Пе­рел­ли, Дж. Бат­тиа­то). На ру­бе­же XX-XXI веков центральной те­мой как ган­г­стер­ских, так и по­ли­цей­ских филь­мов ста­ли кор­руп­ция и гло­баль­ное без­за­ко­ние: «Од­на­ж­ды в Аме­ри­ке» (1984) С. Ле­о­не, «Хо­ро­шие ре­бя­та» (1990) и «От­ступ­ни­ки» (2006; премия «Ос­кар») М. Скор­се­зе, «Сек­ре­ты Лос-Анд­же­ле­са» (1997) К. Хан­со­на, «Чёр­ная ор­хи­дея» (2006) Б. Де Паль­мы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)