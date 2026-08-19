ДЕСЯТЫЙ СЪЕЗД РКП(б)

Съезд партии, который работал 8-16 марта 1921 г. в условиях кризиса политики « военного коммунизма » и провозгласил Новую экономическую политику .

Съезд принял резолюции и постановления по отчету ЦК, по вопросам партийного строительства, связанным прежде всего с переходом к мирной жизни, о контрольных комиссиях, об агитационно-пропагандистских задачах партии, об очередных задачах в национальном вопросе, о грядущей империалистической войне и др.

Также съезд завершил дискуссию о профсоюзах. Была принята точка зрения «платформы 10-ти», поддержанной В. Лениным . Были приняты резолюции и постановления о задачах профсоюзов, о синдикалистском и анархистском уклоне (как была охарактеризована «Рабочая оппозиция») и о «единстве партии», которая запрещала фракции и группировки в РКП (б). Группа делегатов, в том числе активные оппозиционеры, была отправлена на борьбу с Кронштадтским восстанием .

Другим важнейшим решением съезда, принятым по докладу Ленина, стала отмена продовольственной разверстки и замена ее продовольственным налогом. Это решение стало первые шагом к отмене "военного коммунизма" и переходу к новому курсу, получившему название "новая экономическая политика" (НЭП). В связи с этим также были приняты резолюции и постановления о кооперации, пересмотре финансовой политики и др. При выборах ЦК и ЦРК возобладали сторонники позиции Ленина, но сторонники других течений также были избраны в высшие органы партии.

Исторические источники:

Х съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1963;

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 42. М., 1974;

Троцкий Л. Д. О проекте десяти: Материалы к дискуссии о профсоюзах. М., 1921.

Автор статьи: Шубин А.В.