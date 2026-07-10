ДЕСЯТНИ
В Русском государстве в XVI-XVII веках именные списки служилых людей уезда (дворян, стрельцов, пушкарей, городовых казаков и других).
Составлялись городовыми воеводами или присланными из Москвы чиновниками (разборщиками) во время смотров, верстания, назначения и выдачи жалованья.
Соответственно десятни подразделялись на разборные (содержали сведения о наличии старослужащих, их вооружении, степени военной подготовленности), верстальные (в них записывали детей дворян и бояр, преим. «нови́ков» - неслуживших, годных к службе подростков, а также городовых казаков), раздаточные (в соответствии с ними выплачивалось жалованье) и др.
Также в десятнях брались на учёт «недоросли» - молодёжь, не достигшая служилого возраста.
Десятни являются ценным источником по истории русской армии, её организации, порядка комплектования личным составом и вооружением.