ДЕСЯТНИ

В Русском государстве в XVI-XVII веках именные списки служилых людей уезда (дво­рян, стрель­цов, пуш­ка­рей, го­ро­до­вых ка­за­ков и других).

Со­став­ля­лись го­ро­до­вы­ми вое­во­да­ми или при­слан­ны­ми из Мо­ск­вы чи­нов­ни­ка­ми (раз­бор­щи­ка­ми) во вре­мя смот­ров, вер­ста­ния, на­зна­че­ния и вы­да­чи жа­ло­ва­нья.

Со­от­вет­ст­вен­но десятни под­раз­де­ля­лись на раз­бор­ные (со­дер­жа­ли све­де­ния о на­ли­чии ста­ро­слу­жа­щих, их воо­ру­же­нии, сте­пе­ни во­енной под­го­тов­лен­но­сти), вер­сталь­ные (в них за­пи­сы­ва­ли де­тей дво­рян и бо­яр , пре­им. «нови́ков» - не­слу­жив­ших, год­ных к служ­бе под­ро­ст­ков, а так­же го­ро­до­вых ка­за­ков), раз­да­точ­ные (в со­от­вет­ст­вии с ни­ми вы­пла­чи­ва­лось жа­ло­ва­нье) и др.

Так­же в десятнях бра­лись на учёт «не­до­рос­ли» - мо­ло­дёжь, не дос­тиг­шая слу­жи­ло­го воз­рас­та.

Десятни яв­ля­ют­ся цен­ным ис­точ­ни­ком по ис­то­рии русской ар­мии, её ор­га­ни­за­ции, по­ряд­ка ком­плек­то­ва­ния лич­ным со­ста­вом и воо­ру­же­ни­ем.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)