Десятинный сбор

Десяти`нный сбор — внутренняя таможенная пошлина и промысловый налог с пушного, слюдяного, соляного промыслов и выплавки металлов в России XVI—XVIII вв., равные примерно десятой части товара. В Сибири, на русском Севере и в восточном Поморье Д. с. — основная пошлина, которая к концу XVII в. взималась со всех товаров и просуществовала до ликвидации внутренних таможен в 1753. Д. с. взимался непосредственно с добытчиков продажной продукции или с перекупщиков. Сборщиками были таможенные головы и целовальники, ответственными за сбор перед центральным правительством — воеводы. Изначально Д. с. облагались мелкие штучные дешевые товары (яйца, лапти, рогожи, лучины и др.), с XVII в. — продукты, необходимые для казенного и дворцового хозяйств («государева» рыба, бивни моржей, тюлений жир, шкуры пушных зверей и белых медведей, оленьи кожи, слюда, жемчуг и другое). При переводе натуральной пошлины в денежную сборы были минимальными, относились к суммарным помесячным; с начала XVII в. их размер возрос, на каждый последующий год сборы в натуральном и денежном измерениях планировались с учетом показателей предыдущего года. В XVIII в. приоритетной задачей государства стала выплавка металлов, налоговые поступления в казну от этой отрасли возросли. После проведенной императрицей Екатериной II децентрализации управления Д. с. с заводов стал поступать в созданные на местах Казенные палаты. Лит.: Новиков И. А. Структура управления горнозаводской промышленностью Южного Урала в XVIII веке // Вестник Томского государ­ственного педагогического университета. Томск, 2012. № 3 (118). С. 13—19; Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI—XIX вв. // Сборник материалов Третьей международной научной конференции (г. Коломна, 24—26 сентября 2013 г.). Т. 1. Коломна, 2015. Г. В. Талина.