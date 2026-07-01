ДЕСЯТИННАЯ ЦЕРКОВЬ
Первый каменный христианский храм на Руси, построенный в Киеве в 989-996 годах.
Создан по заказу Владимира Святославича византийскими, вероятно столичными, мастерами на месте языческого курганного могильника. До освящения Софийского собора (1037) - кафедральный собор. Название получила от десятины, назначенной князем Владимиром на её содержание.
Изначальный проект Десятинной церкви в процессе заложения фундаментов был изменён: вместо купольной базилики был сооружён трёхнефный крестово-купольный храм (42 × 34 м) с большим подкупольным квадратом (7 × 6,5 м) и нартексом, окружённый открытыми двухъярусными галереями. В XI веке галереи были закрыты плинфой, в XII веке, после землетрясения, переложены отдельные участки фундаментов и стен, пристроен новый притвор.
Интерьер Десятинной церкви украшали мозаичные картины и фрески, каменные резные плиты, мраморные колонны, фрагмент рельефа с изображением Богоматери с Христом (хранятся в Музее истории Украины и заповеднике «София Киевская»). Пол покрывали мозаики из мрамора и смальты, мраморные и пирофилитовые плиты, в галереях - поливные плитки. Снаружи стены Десятинной церкви были оштукатурены, имели греческие надписи; крышу покрывали листы свинца, существовали керамические водостоки. Утварь, детали убранства церкви, мощи святого Климента I были доставлены из Византии и частью вывезены киевским князем Владимиром Святославичем из Харсона (Херсонеса). В Десятинной церкви находились мраморные саркофаги Владимира и его жены Анны, были перенесены останки князей Ольги, Ярополка Святославича, Олега Святославича, позднее похоронены князья Изяслав Ярославич и Ростислав Мстиславич (киевский князь в 1159-1161, 1161-1167).
В 1240 году, во время штурма Киева войсками Батыя, Десятинная церковь стала последним убежищем киевлян, не выдержала скопления людей на втором ярусе и рухнула. На месте Дестяинной церкви была поставлена деревянная церковь «Николы Десятинного», разобранная в 1636 году по распоряжению митрополита Петра Могилы. В 1654 году освящён новый каменный храм Рождества Богородицы, построенный с использованием сохранившейся юго-западной части Десятинной церкви, в 1828 году разобран при строительстве новой Десятинной церкви в «русско-византийском» стиле по проекту В.П. Стасова (1828-1842; просуществовала до 1936).
Современные представления о древнерусской Десятинной церкви сформированы в основном на основании археологических исследований митрополита Евгения (Болховитинова), К.А. Лохвицкого, Н.Е. Ефимова (1823-1826), Д.В. Милеева (1908-1914), М.К. Каргера (1938-1939), Г.Ю. Ивакина и О.М. Иоаннесяна (2005-2006). Состояние остатков фундаментов неудовлетворительно для воссоздания точного архитектурного облика церкви.