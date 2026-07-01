ДЕСЯТИННАЯ ЦЕРКОВЬ

Первый каменный христианский храм на Руси , построенный в Киеве в 989-996 годах.

Создан по за­ка­зу Вла­ди­ми­ра Свя­то­сла­ви­ча ви­зан­тий­ски­ми, ве­ро­ят­но сто­лич­ны­ми, мас­те­ра­ми на мес­те язы­че­ско­го кур­ган­но­го мо­гиль­ни­ка. До ос­вя­ще­ния Со­фий­ско­го со­бо­ра (1037) - ка­фед­раль­ный со­бор. На­зва­ние по­лу­чи­ла от де­ся­ти­ны, на­зна­чен­ной князем Вла­ди­ми­ром на её со­дер­жа­ние.

Из­на­чаль­ный про­ект Десятинной церкви в про­цес­се за­ло­же­ния фун­да­мен­тов был из­ме­нён: вме­сто ку­поль­ной ба­зи­ли­ки был со­ору­жён трёх­не­фный кре­сто­во-ку­поль­ный храм (42 × 34 м) с боль­шим под­ку­поль­ным квад­ра­том (7 × 6,5 м) и нар­тек­сом , ок­ру­жён­ный от­кры­ты­ми двухъ­я­рус­ны­ми га­ле­рея­ми . В XI веке га­ле­реи бы­ли за­кры­ты плин­фой, в XII веке, по­сле зем­ле­тря­се­ния, пе­ре­ло­же­ны отдельные уча­ст­ки фун­да­мен­тов и стен, при­стро­ен но­вый при­твор.

Ин­терь­ер Десятинной церкви ук­ра­ша­ли мо­за­ич­ные кар­ти­ны и фре­ски, ка­мен­ные рез­ные пли­ты, мра­мор­ные ко­лон­ны, фраг­мент релье­фа с из­об­ра­же­ни­ем Бо­го­ма­те­ри с Хрис­том (хра­нят­ся в Му­зее ис­то­рии Ук­раи­ны и за­по­вед­ни­ке «Со­фия Ки­ев­ская»). Пол по­кры­ва­ли мо­заи­ки из мра­мо­ра и смаль­ты, мра­мор­ные и пи­ро­фи­ли­то­вые пли­ты, в га­ле­ре­ях - по­лив­ные плит­ки. Сна­ру­жи сте­ны Десятинной церкви бы­ли ош­ту­ка­ту­ре­ны, име­ли греческие над­пи­си; кры­шу по­кры­ва­ли лис­ты свин­ца, су­ще­ст­во­ва­ли ке­ра­мические во­до­сто­ки. Ут­варь, де­та­ли уб­ран­ст­ва церк­ви, мо­щи святого Кли­мен­та I бы­ли дос­тав­ле­ны из Ви­зан­тии и ча­стью вы­ве­зе­ны ки­ев­ским князем Вла­ди­ми­ром Свя­то­сла­ви­чем из Хар­со­на (Хер­со­не­са). В Десятинной церкви на­хо­ди­лись мра­мор­ные сар­ко­фа­ги Вла­ди­ми­ра и его же­ны Ан­ны, бы­ли пе­ре­не­се­ны ос­тан­ки князей Оль­ги, Яро­пол­ка Свя­то­сла­ви­ча, Оле­га Свя­то­сла­ви­ча, позд­нее по­хо­ро­не­ны кня­зья Изя­слав Яро­сла­вич и Рос­ти­слав Мсти­сла­вич (ки­ев­ский князь в 1159-1161, 1161-1167).

В 1240 году, во вре­мя штур­ма Кие­ва вой­ска­ми Ба­тыя , Десятинная церковь ста­ла по­след­ним убе­жи­щем ки­ев­лян, не вы­дер­жа­ла ско­п­ле­ния лю­дей на вто­ром яру­се и рух­ну­ла. На мес­те Дестяинной церкви бы­ла по­став­ле­на де­ревянная церковь «Ни­ко­лы Де­ся­тин­но­го», ра­зо­бран­ная в 1636 году по рас­по­ря­же­нию митрополита Пет­ра Мо­ги­лы . В 1654 году ос­вя­щён но­вый ка­мен­ный храм Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы, по­стро­ен­ный с ис­поль­зо­ва­ни­ем со­хра­нив­шей­ся юго-западной час­ти Десятинной церкви, в 1828 году ра­зо­бран при строи­тель­ст­ве но­вой Десятинной церкви в «рус­ско-ви­зан­тий­ском» сти­ле по про­ек­ту В.П. Ста­со­ва (1828-1842; про­су­ще­ст­во­ва­ла до 1936).

Современные пред­став­ле­ния о древнерусской Десятинной церкви сфор­ми­ро­ва­ны в основном на ос­но­ва­нии ар­хео­ло­гических ис­сле­до­ва­ний митрополита Ев­ге­ния (Бол­хо­ви­ти­но­ва), К.А. Лох­виц­ко­го, Н.Е. Ефи­мо­ва (1823-1826), Д.В. Ми­лее­ва (1908-1914), М.К. Кар­ге­ра (1938-1939), Г.Ю. Ива­ки­на и О.М. Ио­ан­не­ся­на (2005-2006). Со­стоя­ние ос­тат­ков фун­да­мен­тов не­удов­ле­тво­ри­тель­но для вос­соз­да­ния точ­но­го ар­хитектурного об­ли­ка церк­ви.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)