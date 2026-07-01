ДЕСЯТИНА

1) Десятина церковная - десятая часть дохода, взимавшаяся Церковью в Средневековье и Новое время в Западной Ев­ро­пе и на Ру­си.

В древ­но­сти су­ще­ст­во­ва­ла у не­ко­то­рых се­мит­ских на­ро­дов, в ча­ст­но­сти у ев­ре­ев, от ко­то­рых пе­ре­шла в западную хри­сти­ан­скую Цер­ковь. Впер­вые Цер­ковь по­тре­бо­ва­ла десятину в 585 году (Ма­кон­ский со­бор). Пи­пин Ко­рот­кий ввёл десятину в ка­че­ст­ве воз­ме­ще­ния Церк­ви при се­ку­ля­ри­за­ции цер­ков­ных вла­де­ний. При Кар­ле I Ве­ли­ком с 779 года (Ге­ри­сталь­ский ка­пи­ту­ля­рий) десятина ста­ла обя­за­тель­ной для все­го на­се­ле­ния Франк­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. Во Фран­ции десятина от­ме­не­на в 1789-1790 годах, в древних западноевропейских стра­нах - в XIX веке. На Ру­си ус­та­нов­ле­на в 996 году ки­ев­ским князем Вла­ди­ми­ром Свя­то­сла­ви­чем и пер­во­на­чаль­но пред­на­зна­ча­лась для ки­ев­ской Де­ся­тин­ной церк­ви , вско­ре при­об­ре­ла ха­рак­тер по­все­ме­ст­но­го на­ло­га, взи­мав­ше­го­ся цер­ков­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми (за ис­клю­че­ни­ем мо­на­сты­рей).

2) Цер­ков­ный ок­руг, часть епар­хии в Рос­сии до начала XVIII века. Во гла­ве десятины сто­ял де­ся­тиль­ник, функ­ции ко­то­ро­го с 1551 года час­тич­но пе­ре­шли к по­пов­ским ста­рос­там и де­сят­ским свя­щен­ни­кам.

3) Русская ме­ра пло­ща­ди зе­мель­ных уго­дий. Из­вест­на с XIV века. Пер­во­на­чаль­но рав­ня­лась 1/100 квад­рат­ной вер­сты, или 50 × 50 = 2500 квад­рат­ных са­же­ней. В XVIII-XX веках су­ще­ст­во­ва­ли различные оп­ре­де­ле­ния десятины: ка­зён­ная десятина (2400 квад­рат­ных са­же­ней, 1,0925 га), хо­зяй­ст­вен­ная ко­сая десятина (80 × 40 = 3200 квад­рат­ных са­же­ней), хо­зяй­ст­вен­ная круг­лая десятина (60 × 60 = 3600 квад­рат­ных са­же­ней), со­тен­ная десятина (100 × 100 = 10000 квад­рат­ных са­же­ней), бах­че­вая десятина (80 × 10 = 800 квад­рат­ных са­же­ней) и др. В свя­зи с пе­ре­хо­дом в 1918 году к мет­рической сис­те­ме мер при­ме­не­ние десятины бы­ло ог­ра­ни­че­но, с 1927 года - за­пре­ще­но.

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