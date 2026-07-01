ДЕСЯТИНА
1) Десятина церковная - десятая часть дохода, взимавшаяся Церковью в Средневековье и Новое время в Западной Европе и на Руси.
В древности существовала у некоторых семитских народов, в частности у евреев, от которых перешла в западную христианскую Церковь. Впервые Церковь потребовала десятину в 585 году (Маконский собор). Пипин Короткий ввёл десятину в качестве возмещения Церкви при секуляризации церковных владений. При Карле I Великом с 779 года (Геристальский капитулярий) десятина стала обязательной для всего населения Франкского королевства. Во Франции десятина отменена в 1789-1790 годах, в древних западноевропейских странах - в XIX веке. На Руси установлена в 996 году киевским князем Владимиром Святославичем и первоначально предназначалась для киевской Десятинной церкви, вскоре приобрела характер повсеместного налога, взимавшегося церковными организациями (за исключением монастырей).
2) Церковный округ, часть епархии в России до начала XVIII века. Во главе десятины стоял десятильник, функции которого с 1551 года частично перешли к поповским старостам и десятским священникам.
3) Русская мера площади земельных угодий. Известна с XIV века. Первоначально равнялась 1/100 квадратной версты, или 50 × 50 = 2500 квадратных саженей. В XVIII-XX веках существовали различные определения десятины: казённая десятина (2400 квадратных саженей, 1,0925 га), хозяйственная косая десятина (80 × 40 = 3200 квадратных саженей), хозяйственная круглая десятина (60 × 60 = 3600 квадратных саженей), сотенная десятина (100 × 100 = 10000 квадратных саженей), бахчевая десятина (80 × 10 = 800 квадратных саженей) и др. В связи с переходом в 1918 году к метрической системе мер применение десятины было ограничено, с 1927 года - запрещено.