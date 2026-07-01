ДЕСЯТИЛЬНИКИ

Светские архиерейские чиновники в средневековой Руси.

Упоминаются со второй половины XIII века. Согласно решениям Собора 1273 года, запрещалось поставление «по мьзде» десятильников и владычных наместников (РИБ. 1908. Т. 6. №6. Стб. 92). Со второй половины XIV века десятильники образовывали низшее звено церковного управления. В их обязанности входил надзор за деятельностью приходского духовенства , суд 1-й инстанции по гражданским делам между «церковными людьми», сбор «церковных пошлин» в казну архиерея. Округ, на территорию которого распространялась деятельность десятильников, назывался «десятина». Такой округ мог охватывать и целый уезд, и один из станов уезда. Обычно на эту должность назначались светские вассалы архиереев - дети боярские из их служилых дворов; для них данные обязанности были «кормлением» - источником доходов. Приходские священники на территории «десятины» должны были строить для десятильников дворы, давать им такие же кормы, которые давали черносошные крестьяне светским кормленщикам.

По договору от 28 июня 1392 или 1404 года между великим князем Василием I Димитриевичем и Киевским митрополитом святым Киприаном на десятильников можно было жаловаться великому князю, который имел право суда над чиновниками архиерейского аппарата. Этот договор также фиксирует размеры кормов, которые могли взимать десятильники. (ДРКУ. С. 178-179). Согласно переработке Устава князя Владимира 70-х годов XV века, князья запрещали своим тиунам «судити без судии митрополича или владычня десятинника» (эта переработка Устава была распространена преимущественно в Белозерском крае; см.: Щапов. 1972. С. 203-204; 1989. С. 73). Судебник 1550 года предписывал десятильникам взимать судебные пошлины. При предъявлении новому десятильнику ставленых, благословенных и отпускных грамот он не должен был брать со священников никаких пошлин. Десятильнику запрещалось держать корчмы. В ряде документов XV-XVI веков, относящихся к территории Литовского великого княжества , также упоминаются десятильники, но здесь этот институт не получил такого широкого распространения, как в землях Северо-Восточной Руси.

Порядок управления приходским духовенством при помощи светских чиновников часто вызывал недовольство, отразившееся, в частности, в сочинении ростовского священника Георгия Скрипицы, обращенном к участникам Собора 1503 года. В вопросах царя Иоанна IV Васильевича к участникам Стоглавого Собора 1551 года было отмечено, что десятильники, как и светские кормленщики, использовали свою судебную деятельность для незаконного обогащения, возбуждая искусственно против приходских священников судебные дела при помощи «ябедников». Из-за подобных злоупотреблений многие приходские храмы лишились священников.

Стоглавый Собор провел ряд серьезных преобразований, направленных на реформирование системы церковного управления, а также института десятильников. Функции десятильников были серьезно ограничены. Так, сбор дани и других церковных пошлин в пользу архиерея был передан старостам поповским - выборным представителям приходского духовенства. Свою роль судей 1-й инстанции над «церковными людьми» по гражданским делам десятильников сохранили, но теперь в суде вместе с ними должны были участвовать поповские старосты и другие представители приходского духовенства, а также земские старосты, «кому прикажет» царь. В случае каких-либо правонарушений со стороны десятильников они имели право жаловаться на него архиерею и даже царю. Если жалоба была справедливой, десятильникам угрожала опала и потеря десятины. Неясно, в какой мере решения Собора 1551 года были проведены в жизнь. Документы конца XVI - первой половины XVII века содержат неоднократные упоминания о насилиях и злоупотреблениях десятильников по отношению к приходскому духовенству.

Источники первой половины XVII века различают «сиделых» десятильников, которые осуществляли постоянное управление определенным «десятинным» округом, и десятильников, посылавшихся для единовременного сбора церковных податей. На Русском Севере, о котором сохранилось наибольшее количество данных, посылка «сиделых» десятильников стала к этому времени явлением редким. В роли судей 1-й инстанции и сборщиков церковной дани в этот период начинают постоянно выступать поповские старосты, а в ряде случаев - настоятели крупных монастырей. Сохранившиеся немногочисленные свидетельства о деятельности «сиделых» десятильников этого времени показывают, что от них требовали вершить суд в присутствии поповских старост, а последние должны были предоставлять сообщения о деятельности десятильников. Назначение на «десятину» (обычно на годовой срок) в этот период являлось по преимуществу вознаграждением за службу для приказных людей архиерейского дома. Институт десятильников как представителей низшего звена церковного управления постепенно исчезал, но, отказываясь от его использования, епископы пытались одновременно получить средства для содержания детей боярских архиерейских дворов. В частности, на Русском Севере, бывшем частью Новгородской епархии, в середине XVII века появился новый налог - «откуп за сиделого десятильника». Сохранявшаяся практика посылки детей боярских для сбора церковных пошлин противоречила постановлениям Стоглавого Собора.

Для дальнейшей судьбы института десятильников принципиальное значение имели решения Большого Московского Собора 1666-1667 годов, провозгласившего неподсудность духовных лиц светским властям. Судебные дела, касавшиеся духовенства, должны были разбирать судьи из духовенства. Несмотря на то что в конце 60-х - начале 70-х годов XVII века посылка детей боярских на «десятину» и для сбора дани продолжалась, в эти годы стали предприниматься шаги, направленные на ликвидацию такой практики. В 1673 году Новгородский митрополит Иоаким (Савёлов, впоследствии Патриарх Московский и всея Руси) передал сбор всех церковных налогов и их доставку в архиерейскую казну выборным представителям духовенства, одновременно установив новую подать - «за десятинный доход», которая должна была идти на содержание детей боярских архиерейского дома. Несмотря на введение данной подати, эта мера существенно облегчила положение приходского духовенства, так как при сборе дани десятильники помимо установленных для них кормов взимали незаконные поборы и допускали многочисленные другие злоупотребления.

Институт десятильников был ликвидирован в 1675 году решениями Собора, созванного патриархом Иоакимом. Собор постановил создать для суда над духовенством духовные суды разного уровня, в работе которых не должны были принимать участие дети боярские архиерейских домов. Светских чиновников можно было привлекать только для исполнения принятых решений - «против архиерейского чину непослушников». Собор также передал сбор налогов в архиерейскую казну представителям духовенства. В первые годы после Собора, хотя и встречались отдельные случаи посылки «сиделых» десятильников, в целом деятельность этого института управления была прекращена. Представителями церковной власти в десятинах стали наместники архиерея - как правило, настоятели крупных монастырей или соборные протопопы.

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