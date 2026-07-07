ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА НА КУБЕ 1868-1878
Первое вооруженное выступление кубинских народа против испанских колонизаторов.
Началом войны послужило восстание 10 октября 1868 года под руководством К.М. де Сеспедеса, одного из лидеров радикального крыла плантаторской буржуазии.
Вооруженная борьба охватила восточную часть острова. Отряды освободительной армии состояли из рабов и крестьян. Одновременно начался процесс создания политических институтов независимой Кубы. В апреле 1869 года в м. Гуаймаро (провинция Камагуэй) была созвана Конституционная ассамблея, члены которой приняли конституцию, провозгласившую Кубу независимой федеративной республикой, избрали президентом страны К.М. де Сеспедеса, сформировали правительство и высший законодательный орган - Палату представителей.
В 1870 году на Кубе было отменено рабство. В 1875 году повстанческая армия вступила в западную часть острова, находившуюся под контролем Испании. 10 ферваля 1878 года Комитет центра, сформированный из членов Палаты представителей Кубы, подписал с испанскими властями компромиссный Санхонский договор, по которому колония получила право избирать своих депутатов в испанские кортесы, рабы, сражавшиеся в рядах повстанческой армии, обрели свободу.
Радикальное крыло освободительной армии под руководством А. Масео отказалось признать Санхонский договор и продолжило вооруженную борьбу. В мае 1878 года Масео покинул Кубу.
Десятилетняя война на Кубе явилась прологом Национально-освободительной войны на Кубе 1895-1898 годов.