ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА НА КУБЕ 1868-1878

Первое вооруженное выступление кубинских народа против испанских колонизаторов .

На­ча­лом вой­ны по­слу­жи­ло вос­ста­ние 10 октября 1868 года под руководством К.М. де Сес­пе­де­са, од­но­го из ли­де­ров ра­ди­каль­но­го кры­ла план­та­тор­ской бур­жуа­зии.

Воо­руженная борь­ба ох­ва­ти­ла восточную часть ост­ро­ва. От­ря­ды ос­во­бо­дительной ар­мии со­стоя­ли из ра­бов и кре­сть­ян. Од­но­вре­мен­но на­чал­ся про­цесс соз­да­ния по­ли­тических ин­сти­ту­тов не­за­ви­си­мой Ку­бы. В апреле 1869 года в м. Гу­ай­ма­ро (провинция Ка­ма­гу­эй) бы­ла со­зва­на Кон­сти­туционная ас­самб­лея, чле­ны ко­то­рой при­ня­ли кон­сти­ту­цию, про­воз­гла­сив­шую Ку­бу не­за­ви­си­мой фе­де­ра­тив­ной рес­пуб­ли­кой, из­бра­ли пре­зи­ден­том стра­ны К.М. де Сес­пе­де­са, сфор­ми­ро­ва­ли пра­ви­тель­ст­во и выс­ший за­ко­но­дательный ор­ган - Па­ла­ту пред­ста­ви­те­лей.

В 1870 году на Ку­бе бы­ло от­ме­не­но раб­ст­во. В 1875 году по­встанческая ар­мия всту­пи­ла в западную часть остро­ва, на­хо­див­шую­ся под кон­тро­лем Испа­нии. 10 ферваля 1878 года Комитет цен­тра, сфор­ми­ро­ван­ный из чле­нов Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей Ку­бы, под­пи­сал с испанскими вла­стя­ми ком­про­мисс­ный Сан­хон­ский до­го­вор, по ко­то­ро­му ко­ло­ния по­лу­чи­ла пра­во из­би­рать сво­их де­пу­та­тов в испанские кор­те­сы, ра­бы, сра­жав­шие­ся в ря­дах пов­станческой ар­мии, об­ре­ли сво­бо­ду.

Ра­ди­каль­ное кры­ло ос­во­бо­дительной ар­мии под руководством А. Ма­сео от­ка­за­лось при­знать Сан­хон­ский до­го­вор и про­дол­жи­ло воо­руженную борь­бу. В мае 1878 года Ма­сео по­ки­нул Ку­бу.

Десятилетняя война на Кубе яви­лась про­ло­гом На­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны на Ку­бе 1895-1898 годов .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)