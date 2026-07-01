ДЕСТУНИС СПИРИДОН ЮРЬЕВИЧ

Русский дипломат греческого происхождения, филолог, историк, писатель, переводчик с греческого.

Дед Дестуниса - священник, отец - врач, сенатор Венеции.

Дестунис поступил в Московский университетский благородный пансион, где учился вместе с Д.В. Дашковым , Д.Н. Блудовым, Ф.П. Вронченко. Увлекался античной литературой. В апреле 1802 года Дестунис был принят на службу в архив Коллегии иностранных дел в Москве; через несколько лет переехал в Санкт-Петербург, где продолжил службу в МИД. В это время он перевел с греческого «Сравнительные жизнеописания» Плутарха (СПб., 1813-1821. Ч. 1-13). Министр иностранных дел граф Н.П. Румянцев, познакомившись с переводом Дестуниса, передал его через министра народного просвещения И.И. Мартынову, известному писателю и переводчику древних авторов, и тот положительно оценил работу Дестуниса. По ходатайству статс-секретаря МИД И. Каподистрии перевод Плутарха распоряжением императора Александра I (1816) был издан за счет Кабинета Его Императорского Величества . Дестунису было пожаловано 2 тысячи десятин земли. Однако только 6 частей перевода было издано при участии самого Дестуниса; остальные были напечатаны в его отсутствие с ошибками и пропусками. Тогда же по поручению графа Румянцева Дестунис составил «Эллино-русский словарь» в качестве пособия для изучения византийской истории, одобренный Минестерством народного просвещения , но неопубликованный.

С 1818 года Дестунис - генеральный консул России в Измире (Смирне). Во время начавшегося вскоре греческого восстания, наряду с другими европейскими консулами Дестунис прилагал усилия к защите греческого населения от карательных акций османских властей, пока не получил предписание покинуть Измир. После этого он переехал на Ионические острова, а затем в Венецию, где перевел на русский язык сочинение Мелькиора Джойи «Новая Галатея» и составил «Историко-топографическое описание Венеции» (обе работы остались в рукописях).

В 1826 году Дестунис вернулся в Санкт-Петербург, где постоянно проживал до 1845 года. С 1835 года 1-й драгоман при Азиатском департаменте МИД; с 1842 года действительный статский советник. В июне 1848 года награжден орденом святого Станислава I степени.

Дестунис перевел с греческого на русский сочинение А.С. Стурдзы «Ручная книга православного христианина» (СПб., 1830). В 1831 году по заказу Сената Дестунис перевел и издал законодательный сборние «Шестикнижие» византийского юриста XIV века Константина Арменопула, который использовался в судебной практике в Бессарабии, присоединенной в 1812 году к России. Г.А. Розенкампф (правовед, сотрудник М.М. Сперанского) в «Обозрении Кормчей книги» (СПб., 1839), говоря об Арменопуле, умолчал о существовании русского перевода, сделанного Дестунисом.

Дестунис занимался также составлением пособия по морскому праву европейских стран. Собранный материал был обобщен в статье «Изложение понятий разных народов о власти над морем» (1846).

В 1838 году по поручению Академии наук Дестунис приступил к переводу сочинений византийских историков. Перевел одну из частей «Corpus scriptorum Historiae Byzantinae» (Bonnae, 1829. Т. 13-14), но только «Римское посольство к Аттиле» вышло при жизни Дестуниса (1842), сохранившиеся же отрывки произведений византийских писателей Дексиппа, Евнапия, Петра Патрикия, Малха, Менандра , Олимпиодора, Приска Панийского, Кандида, Нонна, сочинения Прокопия Кесарийского и Агафия Схоластика (Миринейского) и Феофана Исповедника были напечатаны после смерти Дестуниса его сыном Г.С. Дестунисом в серии «Византийские историки, переведенные с греческого при СПбДА». В 1841 году Дестунис опубликовал статью «Нечто о византийских историках», где показал важность этих источников для изучения мировой и русской истории.

С 1816 года Дестунис - действительный член Общества любителей российской словесности при Московском университете; с 1836 года действительный член Одесского общества истории и древностей (в 1841 году подарил обществу собранную им в Измире археологическую коллекцию из 20 античных барельефов и орнаментов и 50 глиняных сосудов), с 1837 года корреспондент императорского Человеколюбивого общества, с 1847 года действительный член Афинского общества древностей.

Был женат на А.В. Гераковой, происходившей из греческой семьи. Скончался во время эпидемии холеры, похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Сочинения:

Нечто о византийских историках и о переводе их на русский язык // ЖМНП. 1841. Ч. 32. № 10. Отд. 2. С. 69-90;

Изложение понятий разных народов о власти над морем // ЖМНП. 1846. Ч. 50. № 5. Отд. 2. С. 85-107; № 6. Отд. 2. С. 117-144;

О переводах санскр. сочинений на разные европ. языки и о переводах Дмитрия Галаноса, изд. в Афинах на греч. языке // ЖМНП. 1847. Ч. 54. № 4. Отд. 2. С. 27-58; № 5. Отд. 2. С. 59-97.

Издания:

Плутарховы сравнительные жизнеописания славных мужей: Пер. с греч. СПб., 1813-1821. Ч. 1-13;

Перевод «Ручной книги законов», или так называемого Шестикнижия, собранного отовсюду и сокращенного достопочтенным номофилактом и судьею в Фессалонике Константином Арменопулом. СПб., 1831. 2 т.;

Римское посольство к Аттиле: Отрывок из соч. Приска, писателя V в. // ЖМНП. 1842. Ч. 33. № 1. Отд. 2. С. 65-116;

Византийские историки: Дексипп, Евнапий, Олимпиодор, Малх, Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос и Феофан Византиец: Пер. с греч. СПб., 1860. Рязань, 2002;

Сказания Приска Панийского: Пер. с греч. // УЗ 2-го отд. ИАН. 1861. Т. 7. Вып. 1. Отд. 2. С. 1-112;

Прокопий Кесарийский. История войн римлян с персами, вандалами и готфами: Пер. с греч. СПб., 1862, 1876-18802. T. 1 в 2 ч.; 1891. Т. 2.