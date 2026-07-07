ДЕСТУНИС ГАВРИИЛ СПИРИДОНОВИЧ

Русский византинист греческого происхождения.

Сын С.Ю. Дестуниса.

В 1818-1826 годах жил в Турции и Италии, где его отец служил в российских дипломатических представительствах.

В 1834 году поступил в Санкт-Петербургский университет , где изучал греческую словесность, его учителями были академик Ф.Б. Грефе (один из основателей школы классической филологии в России) и исследователь античности М.С. Куторга. В 1838 году Дестунис окончил университет со степенью кандидата. По ходатайству Куторги ему была предоставлена возможность отправиться в командировку за границу, однако из-за слабого здоровья поездка откладывалась 8 лет. После пребывания в 1846-1847 годах в Афинах греческий язык и история Греции стали предметом его изучения.

В 1848 году Дестунис поступил на службу в Азиатский департамент МИД в качестве переводчика с греческого языка. Вскоре он был приглашен преподавать новогреческий язык в Институт восточных языков, а также начал читать курсы всеобщей и русской истории в Александровском и Павловском женских институтах. С середины 50-х годов активно сотрудничал с различными учреждениями Академии наук, установил научные контакты с академиком А.А. Куником, подготовил ряд изданий по византиноведению (Исторические сказания инока Комнина и инока Прокла о разных деспотах Эпирских и о тиране Фоме Прелумбове Комнине, деспоте: Перевод с греческого. СПб., 1858; Ватопедский снимок Птолемеевой географии; Материалы для рассмотрения вопроса о следах славянства в нынешнем греческом языке. СПб., 1860, и др.), готовил издание переводов своего отца. К 50-м годам относятся и первые историко-этнографические работы Дестуниса (Очерк клефтского быта // Географический вестник. 1855. № 3. С. 27-46; Очерки Константинополя // Вестн. Имп. РГО. 1857. Кн. 1. Отд. 3. С. 1-11; Кн. 2. Отд. 3. С. 5-36, и др.).

Подъем интереса к литературе, культуре и истории Византии в России позволил Дестунису при поддержке Куторги в 1859 году обратиться в университет с предложением организовать кафедру византийских древностей и литературы и новогреческого языка. Решение о создании кафедры было принято 15 марта 1860 года, 23 сентября того же года Дестунис прочел вступительную лекцию «О значении византийской образованности». В 1860-1861 годах им была прочитана значительная часть разработанного им курса византийских древностей и литературы, но с закрытием университета (1861) лекции Дестуниса прекратились. Они возобновились в 1864 году, когда Дестунис получил место приват-доцента (26 августа 1864 года). В 1865 году стал доктором греческой филологии, в 1867 году избран экстраординарным профессором по кафедре греческой филологии, вскоре назначен ординарным профессором. В 1879 году Дестунис был избран профессором еще на 5 лет, но не смог воспользоваться этим правом и через несколько месяцев отказался от преподавания из-за ухудшения здоровья. После отставки он остался почетным членом Совета университета и принимал активное участие в его заседаниях, обсуждении византиноведческих исследований, продолжал научную работу.

В курсе византийской истории IV-VII веков, который Дестунис читал в 1864-1865 годах, он подробно обосновал необходимость изучения культуры Византии для понимания древнерусской истории, особо отмечая необходимость глубокого изучения истории языка, этнографии и археологии. Дестунис занимался проблемой отношений Византии с западноевропейским миром, сопоставлением путей их развития. Он выступал против представлений о коренной противоположности западной и восточной истории и считал, что задача современной науки - изучение Византии «как звена, связывающего Грецию классическую с Грецией освобожденной». Лекции Дестуниса давали представление об основах культурной и политической жизни Византии, однако главным образом подготавливали слушателей к осмысленным занятиям новогреческим языком, чтению византийский и новогреческой литературы, раскрывали культурное значение Византии в истории Европы. Дестунис оставался, по словам В.Г. Васильевского, прежде всего филологом. У Дестуниса учился Ф.И. Успенский и византинисты, впоследствии вышедшие из школы Васильевского: В.Э. Регель, Д.Ф. Беляев, В.К. Ернштедт. Так, направление работ Беляева по византийским древностям Константинополя в известной мере являлось продолжением и развитием исследований Дестуниса в этой области.

С 1876 по 1891 год Дестунис подготовил и издал в «Записках» историко-филологического факультета «Историю» Прокопия Кесарийского (в переводе своего отца). В это же время обнаружил и опубликовал ряд византийских памятников (Об Армуре: Греческая былина византийской эпохи. СПб., 1877; О Ксанфине: Греческие трапезундские былины византийской эпохи. СПб., 1881, и др.). С 3 декабря 1894 года Дестунис - член-корреспондент Императорской АН. К числу последних его работ относится исследование о византийском историке XV века Георгии Сфрандзи и статья об Агафии Схоластике (Миринейском; VI в.) для «Записок» Одесского научного общества.

Последние 3 года жизни Дестунис почти не выходил из квартиры на Васильевском острове. Еще в 1892 году он подарил университету часть своей библиотеки - коллекцию новогреческих изданий (290 книг XVIII-XIX веков), в 1896 году его вдова продала университету остальные книги. Похоронен на Смоленском кладбище.

В настоящее время архив Дестуниса хранится в ОР РНБ, Отделе древних книг и рукописей научной библиотеки СПбГУ, в ОР ИРЛИ.

Сочинения:

О жизни и трудах Константина Экономоса // Странник. 1860. № 7. Отд. 1. С. 1-23;

Ватопедский снимок Птолемеевой географии: (Письмо к П. И. Севастьянову) // ИИАО. 1861. Т. 2. Вып. 1. Стб. 16-22;

Какими путями нужно исследовать древний классический греч. мир? // ЖМНП. 1868. Ч. 140. Дек. Отд. 2. С. 887-895;

О каталоге греч. афонских рукописей, сост. летом 1880 г.: (Извлеч. из отчета греч. ученого Ламбра о командировке его на Афон) // Там же. 1881. Ч. 213. Февр. Отд. 2. С. 159-171;

Топография средневек. Константинополя // Там же. 1882. Ч. 219. Янв. Отд. 2. С. 1-132; 1883. Ч. 225. Янв. Отд. 2. С. 1-29, 229-263;

Разыскания о греч. богатырских былинах средневек. периода. СПб., 1883;

Статьи по Византии в греч. журнале «Афиней» // ЖМНП. 1883. Ч. 230. Дек. Отд. 2. С. 415-446;

Новая греч. книга об Афоне: [Рец. на: Мануил И. Гедеон. Об Афоне: Воспоминания и докум. заметки. К-поль, 1885 [на греч. яз.]] // Там же. 1886. Ч. 245. Май. Отд. 2. С. 349-375;

Ист.-топогр. очерк сухопутных стен Константинополя // Тр. VI Археол. съезда. Од., 1887. Т. 3. С. 235-280;

Каталог греч. афонских рукописей: (Обзор книги Сп. Лампроса. Афины, 1888 [на греч. яз.]) // ЖМНП. 1889. Ч. 264. Июль. Отд. 2. С. 132-157;

Живые остатки визант. терминологии // ЛетИФО. 1891. Т. 2. Визант. отд. Вып. 1. С. 1-24;

[Рец. на.:] Иерусалимский изборник, печатаемый на счет ИППО, сост. и изд. А. Пападопуло-Керамевсом. СПб., 1891. Т. 1 // ЖМНП. 1892. Ч. 282. Май. Отд. 2. С. 385-400;

Опыт биографии Георгия Франдзия // Там же. 1893. Ч. 287. Июнь. Отд. 2. С. 427-497;

Заметки по исправлению текстов в обеих летописях Франдзия // Там же. 1894. Ч. 291. Янв. Отд. 5. С. 1-11;

Заметки по тексту Феофанова Временника // ВВ. 1894. Т. 1. Отд. 1. С. 307-318;

Издания:

Повесть Епифания о Иерусалиме // ЖМНП. 1886. Ч. 247. Сент. Отд. 2. С. 125-143;

Дополнение к визант. источникам // Там же. 1881. Ч. 276. Июль. Отд. 2. С. 204-213;

Рассказ и путешествие по Святым местам Даниила, митр. Ефесскаго: 1493-1499 гг. // ППС. 1884. Т. 3. Вып. 2(8).