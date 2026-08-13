Дестре (фр. Destree), Жюль

Дестре` (фр. Destrée), Жюль (21.08.1863, Марсинель — 03.01.1936, Брюссель) — бельгийский политический и государственный деятель. Родился в буржуазной семье, учился на факультете права Брюссельского Свободного университета. В июле 1882 Д. получил диплом доктора права и начал работать адвокатом у Э. Пикара. В начале 1890-х примкнул к социалистическому движению, вступив в Бельгийскую рабочую партию (БРП). С 1894 до 1936 — депутат парламента от БРП. Д. стоял у истоков движения за равноправие Валлонии и Фландрии, одним из первых выступил за преподавание на нидерландском языке в Гентском университете. Автор ставшего широко известным открытого письма от августа 1912, адресованного королю Альберту I («Lettre au Roi sur la séparation de la Wallonie et de la Flandre»), в котором Д. выступал за автономию Валлонии и Фландрии, так как считал, что в Бельгии «...не существует бельгийцев, есть валлоны и есть фламандцы». В годы Первой мировой войны, когда Бельгия была оккупирована Германией, по просьбе правительства Д. покинул страну, представлял интересы Бельгии в Париже, Лондоне и Риме; в 1918 находился в дипломатических миссиях в России (Санкт-Петербурге) и в Китае. В жизни Д. было две страсти: политика и искусство. Еще в 19 лет он стал литературным обозревателем «Газеты Шарлеруа», тогда же увлекался творчеством Э. Золя. Первые романтические рассказы Д. появились на страницах журнала «Молодая Бельгия», где позже регулярно публиковались и другие его произведения («Письма Жанне», «Транспозиции. Японские образы», «Книга химер», «Тайны Фредерика Марсинеля», «Несколько историй о милосердии» и др.). В декабре 1919 — октябре 1921 Д. занимал пост министра по вопросам науки и культуры Бельгии, в 1920 основал Королевскую академию языка и французской литературы. В 1920-х гг. Д. неоднократно представлял Бельгию в различных комиссиях Лиги Наций по вопросам культуры. Соч.: En Italiе avant la guerre. 1914—1915. Bruxelles — Paris, 1915; En Italie pendant la guerre. 1915—1916. Bruxelles — Paris, 1916; Les fondeurs de neige. Notes sur la révolution bol-chevique à Petrograd pendant l’hiver 1917—1918. Bruxelles — Paris, 1920. Лит.: Destrée Jules // Novelle Bio-graphie Nationale. Vol. 5. Bruxelles, 1999. P. 117—123; Destrée, le multiple. Bruxelles, 1996; Van Nuffel R. Jules Destrée // Alphabet illustré de l’Académie. Bruxelles, 1995. P. 92—93. А. С. Намазова.