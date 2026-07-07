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ДЕСТИНОВА (ДЕСТИН) ЭМА
ДЕСТИНОВА (ДЕСТИН) ЭМА (чеш. Ema Destinnová (Destinn); настоящие имя и фамилия – Эмилия Киттлова) - чешская певица (драматическое сопрано).
Сценический псевдоним - по фамилии М. Дестин-Лёве, у которой Дестинова училась пению (1892-1896).
Выступала в Придворной опере в Берлине (1898-1908), в «Метрополитен-опере» (Нью-Йорк, 1908-1916, 1919-1921), Национальном театре в Праге (с 1921).
Была партнёршей Э. Карузо. Дж. Пуччини написал для неё партию Минни (опера «Девушка с Запада»).
В репертуаре Дестиновой выделялись партии Кармен («Кармен» Ж. Бизе), Недды («Паяцы» Р. Леонкавалло), партии в операх Р. Вагнера, Б. Сметаны.
Автор драмы «Рахиль» (1908).
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