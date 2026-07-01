ДЭССЕ

ДЭССЕ - город на севере Эфиопии, штат Амхара.

Население 143,9 тысячи человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на вос­то­ке Эфи­оп­ско­го на­го­рья, на высоте около 2700 м. Ав­то­до­ро­га­ми со­еди­нён с Ад­дис-Абе­бой, Ас­мэ­рой и пор­том Асэб (Эрит­рея).

Ос­но­ван в 1882 году императором Эфио­пии Йо­хан­ны­сом IV на мес­те на­блю­де­ния им ко­ме­ты (в переводе с ам­хар­ско­го языка дэс­се - «мой вос­торг»). В конце XIX века ре­зи­ден­ция зя­тя императора Ме­не­ли­ка II . В 1941-1995 годах административный центр провинции Уол­ло. Цер­ковь Бе­тэ-Марь­ям. Тор­го­вый центр сельскохозяйственного ре­гио­на (ко­жи, зер­но­вые, ко­фе, воск). Пред­при­ятия пи­ще­вой, тек­стиль­ной про­мышленности. Кус­тар­ные про­мыс­лы (ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, ко­же­вен­ные из­де­лия).

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