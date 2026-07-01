ДЭССЕ
ДЭССЕ - город на севере Эфиопии, штат Амхара.
Население 143,9 тысячи человек (2007 год). Расположен на востоке Эфиопского нагорья, на высоте около 2700 м. Автодорогами соединён с Аддис-Абебой, Асмэрой и портом Асэб (Эритрея).
Основан в 1882 году императором Эфиопии Йоханнысом IV на месте наблюдения им кометы (в переводе с амхарского языка дэссе - «мой восторг»). В конце XIX века резиденция зятя императора Менелика II. В 1941-1995 годах административный центр провинции Уолло. Церковь Бетэ-Марьям. Торговый центр сельскохозяйственного региона (кожи, зерновые, кофе, воск). Предприятия пищевой, текстильной промышленности. Кустарные промыслы (металлообработка, кожевенные изделия).