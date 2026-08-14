ДЕССАУ
Город в Германии.
Земля Саксония-Анхальт. Население 75,2 тысяч человек (2007).
Впервые упомянут в 1213 году. Возник на месте поселения лужичан VII века. В 1298 году получил городское право. С 1471 года постоянная резиденция князей Анхальта, столица княжества.
Центральная часть города распланирована и застроена в основном в середине XVIII - начале XIX веков. К этому времени относится перестройка замка герцогов (сохранились южное и восточное крылья XVI века) архитекторами Г.В. фон Кнобельсдорфом и Ф.В. Эрдмансдорфом. Среди других построек Эрдмансдорфа в стиле классицизма: ансамбли дворцов Луизиум (1774-1778; китайский мостик, оранжерея, 1793-1794; ныне музей), Георгиум (1780-1781; ныне Государственная картинная галерея с коллекцией немецкой, фламандской и голландской живописи XV-XX веков), театры и жилые дома. Среди построек в неоготическом и неороманском стилях: церкви Святых Петра и Павла (1854-1857), Святого Павла (1889-1892), Святого Петра (1901-1903), водонапорная башня Лютерплац (1895-1897), здания Ратуши и почты (оба 1899-1901). В список Всемирного наследия включены памятники архитектурной школы Баухауз: комплекс училища Баухауз, жилой район Тёртен (все 1926-1928, архитектор В. Гропиус) и др. Анхальтская высшая профессионально-техническая школа (один из ведущих в стране вузов в области строительной инженерии и дизайна).
До начала 1990-х годов Дессау был центром транспортного и общего машиностроения, лёгкой и пищевой промышленности. В начале XXI века в экономике города преобладает сфера услуг; быстро растёт значение Дессау как туристического центра. Ведущая отрасль промышленности - машиностроение (радиоэлектронное, вагоно- и станкостроение, производство оборудования для цементных заводов). В Дессау расположены радиоэлектронные заводы компании «Scott Display GmbH» (в том числе одно из крупнейших в стране предприятий по производству жидкокристаллических мониторов) и главный сервис-центр. Ведущее предприятие транспортного машиностроения - завод фирмы «Fahrzeugtechnik Dessau AG» (с 2006 года контрольный пакет акций принадлежит российской компании «Трансмашхолдинг»; производство пассажирских вагонов и вагонов-рефрижераторов, комплектующих жлезнодорожного и городского рельсового транспорта). Фотохимическое производство (в Дессау в 1936 году компанией AGFA представлена первая в мире цветная фотоплёнка), выпуск фармацевтической продукции. Предприятия пищевкусовой (пиво, копчёности, выпечка - компания «Pauly Biscuit» и др.) промышленности; традиционное производство деревянных игрушек.
Близ Дессау - дворцово-парковые ансамбли, включённые в список Всемирного наследия: Ораниенбаум (основан в 1683 году, архитектор К. Рикверт; англо-китайская часть парка с пагодой, 1793-1797), Мозигкау (дворец в стиле рококо, 1752-1757, архитектор Г.В. фон Кнобельсдорф; ныне музей), Вёрлиц (парк разбит в 1764 - начале XIX века в английском стиле по проекту архитектора И.Ф. Айзербека; дворец в стиле классицизма, 1769-1773, архитектор Ф.В. Эрдмансдорф; так называемый Готический дом, 1773-1813, архитекторы Ф.В. Эрдмансдорф, Г.К. Хезекиль, собрание картин Л. Кранаха Старшего и его школы).