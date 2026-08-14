ДЕССАУ

Город в Германии .

Зем­ля Сак­со­ния-Ан­хальт. Население 75,2 тысяч человек (2007).

Впер­вые упо­мя­нут в 1213 году. Воз­ник на мес­те по­се­ле­ния лу­жи­чан VII века. В 1298 году по­лу­чил городское пра­во . С 1471 года по­сто­ян­ная ре­зи­ден­ция кня­зей Ан­халь­та, сто­ли­ца княжества.

Центральная часть го­ро­да рас­пла­ни­ро­ва­на и за­строе­на в основном в середине XVIII - начале XIX веков. К это­му вре­ме­ни от­но­сит­ся пе­ре­строй­ка зам­ка гер­цо­гов (со­хра­ни­лись южное и восточное кры­лья XVI века) ар­хи­тек­то­ра­ми Г.В. фон Кно­бельс­дор­фом и Ф.В. Эрд­манс­дор­фом. Сре­ди других по­стро­ек Эрд­манс­дор­фа в сти­ле клас­си­циз­ма : ан­самб­ли двор­цов Луи­зи­ум (1774-1778; китайский мос­тик, оран­же­рея, 1793-1794; ны­не му­зей), Ге­ор­ги­ум (1780-1781; ны­не Государственная кар­тин­ная га­ле­рея с кол­лек­ци­ей немецкой, фламандской и голландской жи­во­пи­си XV-XX веков), те­ат­ры и жи­лые до­ма. Сре­ди по­ст­ро­ек в нео­го­ти­че­ском и нео­ро­ман­ском сти­лях : цер­к­ви Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1854-1857), Святого Пав­ла (1889-1892), Святого Пет­ра (1901-1903), во­до­на­пор­ная баш­ня Лю­тер­плац (1895-1897), зда­ния Ра­ту­ши и поч­ты (оба 1899-1901). В спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия вклю­че­ны па­мят­ни­ки ар­хитектурной шко­лы Бау­ха­уз: ком­плекс училища Бау­ха­уз, жи­лой район Тёр­тен (все 1926-1928, архитектор В. Гро­пи­ус) и др. Ан­хальт­ская выс­шая профессионально-тех­ническая шко­ла (один из ве­ду­щих в стра­не ву­зов в об­лас­ти стро­ительной ин­же­не­рии и ди­зай­на).

До начала 1990-х годов Дессау был цент­ром тран­спорт­но­го и об­ще­го ма­ши­но­ст­рое­ния, лёг­кой и пи­ще­вой промышленности. В начале XXI века в эко­но­ми­ке го­ро­да пре­об­ла­дает сфе­ра ус­луг; бы­ст­ро рас­тёт зна­че­ние Дессау как ту­ри­стического цент­ра. Ве­ду­щая от­расль промышленности - ма­ши­но­ст­рое­ние (ра­дио­элект­рон­ное, ва­го­но- и стан­ко­ст­рое­ние, про­изводство обо­ру­до­ва­ния для це­мент­ных за­во­дов). В Дессау рас­по­ло­же­ны ра­дио­элект­рон­ные за­во­ды ком­па­нии «Scott Dis­play GmbH» (в том числе од­но из круп­ней­ших в стра­не пред­прия­тий по про­изводству жид­ко­крис­тал­лических мо­ни­то­ров) и главный сер­вис-центр. Ве­ду­щее пред­прия­тие тран­спор­т­но­го ма­ши­но­ст­рое­ния - за­вод фир­мы «Fahrzeugtechnik Dessau AG» (с 2006 года конт­роль­ный па­кет ак­ций при­над­ле­жит российской ком­па­нии «Транс­маш­хол­динг»; про­изводство пас­са­жир­ских ва­го­нов и ва­го­нов-реф­ри­же­ра­то­ров, комп­лек­тую­щих жлезнодорожного и городского рель­со­во­го транс­пор­та). Фо­то­хи­мическое про­изводство (в Дессау в 1936 году ком­па­ни­ей AGFA пред­став­ле­на пер­вая в ми­ре цвет­ная фо­то­плён­ка), вы­пуск фар­ма­цев­тической про­дук­ции. Пред­прия­тия пи­ще­вку­со­вой (пи­во, коп­чё­но­сти, вы­печ­ка - ком­па­ния «Pauly Biscuit» и др.) промышленности; тра­диционное про­изводство де­ревянных иг­ру­шек.

Близ Дессау - двор­цо­во-пар­ко­вые ан­самб­ли, вклю­чён­ные в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия: Ора­ни­ен­ба­ум (ос­но­ван в 1683 году, архитектор К. Ри­к­верт; анг­ло-китайская часть пар­ка с па­го­дой, 1793-1797), Мо­зиг­кау (дво­рец в сти­ле ро­ко­ко, 1752-1757, архитектор Г.В. фон Кно­бельс­дорф; ны­не му­зей), Вёр­лиц (парк раз­бит в 1764 - начале XIX века в английском сти­ле по про­ек­ту архитектора И.Ф. Ай­зер­бе­ка; дво­рец в сти­ле клас­си­циз­ма, 1769-1773, архитектор Ф.В. Эрд­манс­дорф; так называемый Го­ти­че­ский дом, 1773-1813, ар­хи­тек­то­ры Ф.В. Эрд­манс­дорф, Г.К. Хе­зе­киль, со­б­ра­ние кар­тин Л. Кра­на­ха Стар­ше­го и его шко­лы).