Дессалин (фр. Dessalines), Жан-Жак

Дессали`н (фр. Dessalines), Жан-Жак (20.09.1758, Гранд Ривьер дю Нор — 17.10.1806, Пон Руж) — император Гаити (1804—1806). Сын чернокожих рабов, родился во французской колонии Сан-Доминго на плантации А. Дюкло, чью фамилию долгое время носил. После покупки новым хозяином — Дессалином — принял его фамилию. С самого начала участвовал в Гаитянской революции 1791—1804, сражаясь в рядах армии Т. Лувертюра сначала против французов на стороне испанцев, затем — против испанцев и англичан на стороне французов. Отличался храбростью, решительностью и невероятной жестокостью. В 1799 получил чин бригадного генерала. Во время Войны ножей 1799—1800 между неграми и мулатами устроил резню в населенных мулатами районах. В 1802 вместе с Лувертюром воевал против присланной Наполеоном экспедиции генерала Ш. Леклерка, но потом, предав Лувертюра, перешел на сторону французов. После восстановления ими рабства поднял в 1803 восстание и принудил французские войска к капитуляции . 30 ноября 1803 назначил себя генерал-губернатором Сан-Доминго, 1 января 1804 провозгласил независимость Гаити. Объявив Гаити «страной черных», лично организовал в феврале—апреле 1804 массовое истребление белого населения, включая женщин и детей. Погибло от 3 до 5 тыс. человек. 22 сентября 1804 Д. провозгласил себя императором Гаити Жаком I. Свергнут и убит соб­ственными генералами, объявившими Гаити республикой. Лит.: Jenson D. Beyond the Sla- ve Narrative: Politics, Sex, and Ma-nuscripts in the Haitian Revolution, Liverpool, 2012; Popkin J. D. A Concise History of the Haitian Revolution. Chichester, 2012; Dupont B. Jean-Jacques Dessalines: itinéraire d’un révolutionnaire. Paris, 2006; Haïlti, première république noire. Paris, 2003. А. В. Чудинов.