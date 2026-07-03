ДЕСПИО ШАРЛЬ
Французкий скульптор и график.
Родился в семье ремесленника-штукатура.
Первым учителем Деспио (в лицее) был скульптор М. Моран. Приехав в Париж, Деспио учился в Школе декоративных искусств (1892-1895) у Э. Лемера и в Школе изящных искусств (1894-1901) у Э. Барриа. В конце 1890-х - начале 1900-х годов Деспио исполнил ряд бюстов-статуэток («Перед выходом», 1901; «Размышление», 1904, и др.), лепил и рисовал родственников, соседей по родительскому дому («Девочка из Ланд», 1904, «Полетта», 1907, обе - в Национальном музее современного искусства, Париж, и др.).
Тончайшее мастерство лепки, духовная чистота и ясность образного строя вызывают в памяти работы итальянских мастеров Возрождения. Став помощником О. Родена, Д. переводил произведения мастера в мрамор (портрет Варвары Елисеевой, 1906-1909, Эрмитаж, Санкт-Петербург). Влияние Родена ощутимо в портретах Деспио, наделённых духовной значительностью, нравственной силой, эмоциональностью (портрет Л. Льевра, 1918, Музей изящных искусств, г. Алжир, и др.). В женских портретах мастер добивался кристаллической отточенности форм, доводил естественную красоту до классически совершенного обобщения («Мадам Эли Фор», 1927, «Одетта», 1934, оба - в Национальном музее современного искусства, Париж).
Кроме портретов Деспио работал и над человеческой фигурой, добиваясь и здесь прекрасных и совершенных форм («Аполлон», 1937-1946, Национальный музей современного искусства, Париж). Исполнял также иллюстрации для книг (Ш. Бодлера, А. де Монтерлана и др.).