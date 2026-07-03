ДЕСПИО ШАРЛЬ

Французкий скульптор и график .

Ро­дил­ся в се­мье ре­мес­лен­ни­ка-шту­ка­ту­ра.

Пер­вым учи­те­лем Деспио (в ли­цее) был скульп­тор М. Мо­ран. Прие­хав в Па­риж, Деспио учил­ся в Шко­ле де­ко­ра­тив­ных ис­кусств (1892-1895) у Э. Ле­ме­ра и в Шко­ле изящ­ных ис­кусств (1894-1901) у Э. Барриа. В конце 1890-х - начале 1900-х годов Деспио ис­пол­нил ряд бюс­тов-ста­ту­эток («Пе­ред вы­хо­дом», 1901; «Раз­мыш­ле­ние», 1904, и др.), ле­пил и ри­со­вал род­ст­вен­ни­ков, со­се­дей по ро­ди­тель­ско­му до­му («Де­воч­ка из Ланд», 1904, «По­лет­та», 1907, обе - в Национальном му­зее современного искусства, Па­риж, и др.).

Тон­чай­шее мас­тер­ст­во леп­ки, ду­хов­ная чис­то­та и яс­ность об­раз­но­го строя вы­зы­ва­ют в па­мя­ти ра­бо­ты итальянских мас­те­ров Воз­ро­ж­де­ния . Став по­мощ­ни­ком О. Ро­де­на, Д. пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния мас­те­ра в мра­мор (порт­рет Вар­ва­ры Ели­сее­вой, 1906-1909, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург). Влия­ние Ро­де­на ощу­ти­мо в порт­ре­тах Деспио, на­де­лён­ных ду­хов­ной зна­чи­тель­но­стью, нравственной си­лой, эмо­цио­наль­но­стью (порт­рет Л. Льев­ра, 1918, Му­зей изящ­ных ис­кусств, г. Ал­жир, и др.). В жен­ских порт­ре­тах мас­тер до­би­вал­ся кри­стал­лической от­то­чен­но­сти форм, до­во­дил ес­тественную кра­со­ту до клас­си­че­ски со­вер­шен­но­го обоб­ще­ния («Ма­дам Эли Фор», 1927, «Одет­та», 1934, оба - в Национальном му­зее современного искусства, Па­риж).

Кро­ме порт­ре­тов Деспио ра­бо­тал и над че­ло­ве­че­ской фи­гу­рой, до­би­ва­ясь и здесь пре­крас­ных и со­вер­шен­ных форм («Апол­лон», 1937-1946, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). Ис­пол­нял так­же ил­лю­ст­ра­ции для книг (Ш. Бод­ле­ра, А. де Мон­тер­ла­на и др.).