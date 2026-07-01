ДЕСНОС РОБЕР

Деснос, Де­нос, Де­но (Desnos) Ро­бер - французкий поэт.

Ро­дил­ся в се­мье слу­жа­ще­го. С 1921 года при­мы­кал к да­да­из­му , с 1922 года - к сюр­реа­лиз­му ; экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал с ав­то­ма­ти­че­ским пись­мом (сборники «Тра­ур для трау­ра» («Deuil pour deuil», 1924), «Сво­бо­да или лю­бовь» («La liberté ou l’amour», 1927), «Те­ла и бла­га» («Corps et biens», 1930) и др.). В 1930-1940-е годах об­ра­тил­ся к тра­диционным по­этическим фор­мам. Про­сто­та ком­по­зи­ци­он­ных ху­дожественных средств (по­вто­ры, реф­ре­ны), мяг­кий юмор, не­по­сред­ст­вен­ность и на­ив­ность ли­рического ге­роя, же­лаю­ще­го быть по­нят­ным не­ис­ку­шён­ной пуб­ли­ке, ха­рак­тер­ны для сборников «Судь­бы» («For­tunes», 1942), «На­яву» («État de veille», 1943), «Пес­не­сказ­ки и пес­не­цве­ты» («Chantefables et chantefleurs», 1944) и другие. Ак­тив­ный уча­ст­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния , Деснос был аре­сто­ван гес­та­по, за­клю­чён в Бу­хен­вальд, а за­тем в конц­ла­герь в городе Те­ре­зин. Умер от ис­то­ще­ния.

Сочинения :

Œuvres. P., 1999;

По­эзия фран­цуз­ско­го сюр­реа­лиз­ма. СПб., 2004. С. 164-186.