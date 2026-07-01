ДЕСНОС РОБЕР
Деснос, Денос, Дено (Desnos) Робер - французкий поэт.
Родился в семье служащего. С 1921 года примыкал к дадаизму, с 1922 года - к сюрреализму; экспериментировал с автоматическим письмом (сборники «Траур для траура» («Deuil pour deuil», 1924), «Свобода или любовь» («La liberté ou l’amour», 1927), «Тела и блага» («Corps et biens», 1930) и др.). В 1930-1940-е годах обратился к традиционным поэтическим формам. Простота композиционных художественных средств (повторы, рефрены), мягкий юмор, непосредственность и наивность лирического героя, желающего быть понятным неискушённой публике, характерны для сборников «Судьбы» («Fortunes», 1942), «Наяву» («État de veille», 1943), «Песнесказки и песнецветы» («Chantefables et chantefleurs», 1944) и другие. Активный участник Движения Сопротивления, Деснос был арестован гестапо, заключён в Бухенвальд, а затем в концлагерь в городе Терезин. Умер от истощения.
Сочинения:
Œuvres. P., 1999;
Поэзия французского сюрреализма. СПб., 2004. С. 164-186.