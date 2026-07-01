ДЕСНИНСКИЙ ПАЛЕОЛИТ
Деснийский палеолит (палеолит бассейна реки Десна) - группа археологических памятников среднего и позднего палеолита в Подесенье, одна из опорных для изучения палеолита Русской равнины.
Среди памятников среднего палеолита важнейший - Хотылёво 1 (круг восточного Микока). К началу верхнего палеолита относятся материалы из Пушкарей и слоя 3 стоянки Хотылёво 6 (в слое «брянской почвы» - XXX-XXV тыс. лет назад). Средняя пора верхнего палеолита представлена памятниками восточного Граветта: Авдеево, относящегося к виллендорфско-костёнковскому культурному единству, и Хотылёво 2. Ко времени поздневалдайского максимума относится стоянка Пушкари I, занимающая промежуточное положение между восточным Граветтом и эпиграветтом. Памятники эпиграветта (2-я половина поздневалдайского оледенения; между XVIII и XIV тыс. лет назад) наиболее многочисленны, асинхронны и образуют территориальные группы. В долинах Десны и Судости находятся Мезин, Юдиново, Супонево, Тимоновка, Елисеевичи, Косица и другие, относящиеся к поселениям «среднеднепровского типа» (несколько жилищ из костей мамонта в окружении хозяйственных ям); среди находок: статуэтки - «Венеры палеолита» (Елисеевичи), «мезинские птички (смотри рисунки), орнаментированные наконечники копий из бивня мамонта (Юдиново), изделия, украшенные мезидровым орнаментом, и другие. Другая группа - в Посеймье (Курские стоянки, поселение Октябрьское, стоянки Пенская, Быки 1 и 7) в основном представлена единой культурной традицией, характеризуемой треугольными остриями; известны жилища из костей мамонта, многочисленны костяные изделия, в том числе кольцо из бивня мамонта, совмещённое с профильным изображением головы лошади (Быки 7).
Иллюстрация:
Деснинский палеолит. «Птички» (1–2) и браслет (3) с Мезинской стоянки. Бивень мамонта (по П.П. Ефименко).
Архив БРЭ.