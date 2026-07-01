ДЕСНИНСКИЙ ПАЛЕОЛИТ

Деснийский палеолит (па­лео­лит бас­сей­на реки Дес­на) - группа археологических памятников среднего и позднего палеолита в Подесенье, одна из опорных для изучения палеолита Русской равнины.

Сре­ди па­мят­ни­ков сред­не­го па­лео­ли­та важ­ней­ший - Хо­ты­лё­во 1 (круг восточного Ми­ко­ка). К на­ча­лу верх­не­го па­лео­ли­та от­но­сят­ся ма­те­риа­лы из Пуш­ка­рей и слоя 3 сто­ян­ки Хо­ты­лё­во 6 (в слое «брян­ской поч­вы» - XXX-XXV тыс. лет на­зад). Сред­няя по­ра верх­не­го па­лео­ли­та пред­став­ле­на па­мят­ни­ка­ми восточного Гра­вет­та: Ав­дее­во, от­но­ся­ще­го­ся к вил­лен­дорф­ско-­кос­тён­ков­ско­му куль­тур­но­му един­ст­ву, и Хо­ты­лё­во 2. Ко вре­ме­ни позд­не­вал­дай­ско­го мак­си­му­ма от­но­сит­ся сто­ян­ка Пуш­ка­ри I, за­ни­маю­щая про­ме­жу­точ­ное по­ло­же­ние ме­ж­ду восточным Гра­вет­том и эпи­гра­вет­том. Па­мят­ни­ки эпи­гра­вет­та (2-я половина позд­не­вал­дай­ско­го оле­де­не­ния; ме­ж­ду XVIII и XIV тыс. лет на­зад) наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ны, асин­хрон­ны и об­ра­зу­ют тер­ри­то­ри­аль­ные груп­пы. В до­ли­нах Дес­ны и Су­до­сти на­хо­дят­ся Ме­зин, Юди­но­во, Су­по­не­во, Ти­мо­нов­ка, Ели­сее­ви­чи, Ко­си­ца и другие, от­но­ся­щие­ся к по­се­ле­ни­ям «сред­не­днеп­ров­ско­го ти­па» (несколько жи­лищ из кос­тей ма­мон­та в ок­ру­же­нии хо­зяйственных ям); сре­ди на­хо­док: ста­ту­эт­ки - «Ве­не­ры па­лео­ли­та» (Ели­сее­ви­чи), «ме­зин­ские птич­ки (смотри рисунки), ор­на­мен­ти­ро­ван­ные на­ко­неч­ни­ки ко­пий из бив­ня ма­мон­та (Юди­но­во), из­де­лия, ук­ра­шен­ные ме­зид­ро­вым ор­на­мен­том, и другие. Дру­гая груп­па - в По­сей­мье (Кур­ские сто­ян­ки, по­се­ле­ние Ок­тябрь­ское, сто­ян­ки Пен­ская, Бы­ки 1 и 7) в основном пред­став­ле­на еди­ной куль­тур­ной тра­ди­ци­ей, ха­рак­те­ри­зуе­мой тре­уголь­ны­ми ост­рия­ми; из­вест­ны жи­ли­ща из кос­тей ма­мон­та, мно­го­чис­лен­ны кос­тя­ные из­де­лия, в том числе коль­цо из бив­ня ма­мон­та, со­вме­щён­ное с про­филь­ным изо­бра­же­ни­ем го­ло­вы ло­ша­ди (Бы­ки 7).

Иллюстрация:

Дес­нин­ский па­лео­лит. «Птич­ки» (1–2) и брас­лет (3) с Ме­зин­ской сто­ян­ки. Би­вень ма­мон­та (по П.П. Ефи­мен­ко).

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