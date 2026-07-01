ДЕСНИНСКАЯ КУЛЬТУРА

Деснийская культура - археологическая культура среднего и позднего неолита в бассейне верхней и средней Десны (2-я пол. IV-го – нач. или 1-я пол. III-го тыс. до н. э.).

Вы­де­ле­на М.В. Вое­вод­ским в 1947 году, современное по­ни­ма­ние сфор­му­ли­ро­ва­но А.С. Смир­но­вым. Раз­ли­ча­ют ран­ний (2-я пол. IV-го тыс.) и позд­ний (с ру­бе­жа IV/III-го тыс.) эта­пы. Ха­рак­тер­ны ост­ро­дон­ные со­су­ды, по­верх­ность ко­то­рых по­кры­та рас­по­ло­жен­ны­ми в шах­мат­ном по­ряд­ке вдав­ле­ния­ми в ви­де ром­бов. На позд­нем эта­пе ор­на­мен­таль­ные ком­по­зи­ции ус­лож­ня­ют­ся, ут­ра­чи­ва­ет­ся чёт­кость ром­бов, час­то пре­об­ла­да­ет лап­ча­тый штамп, по­яв­ля­ют­ся фор­мы с вы­де­лен­ной шей­кой и другие. Крем­нё­вая ин­ду­ст­рия на ран­них эта­пах близ­ка лья­лов­ской, на позд­них - во­ло­сов­ской куль­ту­ре, рас­про­стра­ня­ют­ся спе­циа­ли­зированые ору­дия. Из­вест­ны по­лу­зем­лян­ки раз­ной фор­мы, в ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та и ры­бо­лов­ст­во. Про­ис­хо­ж­де­ние деснийской культуры во мно­гом не­яс­но, воз­мож­но, свя­за­но с лья­лов­ской куль­ту­рой. Деснийская культура сме­ня­ет из­вест­ную в сред­нем и верх­нем По­де­се­нье и в верх­нем По­очье куль­ту­ру ран­не­го не­оли­та, для ко­то­рой ха­рак­тер­на ке­ра­ми­ка с на­коль­ча­то-от­сту­паю­щим (ран­ний этап; 2-я пол. IV-го тыс.) и гре­бен­ча­тым (позд­ний этап; 1-я пол. IV-го тыс.) ор­на­мен­том, про­дол­жаю­щую тра­ди­ции ме­ст­но­го ме­зо­ли­та при влия­нии куль­тур По­вол­жья и По­дне­про­вья. В эне­о­ли­те на Дес­не по­яв­ля­ют­ся па­мят­ни­ки бо­ро­ви­ч­ско­го ти­па, свя­зан­ные с бо­лее се­вер­ны­ми куль­ту­ра­ми, а так­же па­мят­ни­ки, от­ра­жаю­щие влия­ние куль­тур бо­лее юж­ной ле­со­степ­ной зо­ны.

Иллюстрация:

Керамика дес­нин­ской куль­ту­ры: 1-2 - позд­ний этап; 3-4 - ран­ний этап; 4а - образец характерного орнамента.

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