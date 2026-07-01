ДЕСНИНСКАЯ КУЛЬТУРА
Деснийская культура - археологическая культура среднего и позднего неолита в бассейне верхней и средней Десны (2-я пол. IV-го – нач. или 1-я пол. III-го тыс. до н. э.).
Выделена М.В. Воеводским в 1947 году, современное понимание сформулировано А.С. Смирновым. Различают ранний (2-я пол. IV-го тыс.) и поздний (с рубежа IV/III-го тыс.) этапы. Характерны остродонные сосуды, поверхность которых покрыта расположенными в шахматном порядке вдавлениями в виде ромбов. На позднем этапе орнаментальные композиции усложняются, утрачивается чёткость ромбов, часто преобладает лапчатый штамп, появляются формы с выделенной шейкой и другие. Кремнёвая индустрия на ранних этапах близка льяловской, на поздних - волосовской культуре, распространяются специализированые орудия. Известны полуземлянки разной формы, в основе хозяйства - охота и рыболовство. Происхождение деснийской культуры во многом неясно, возможно, связано с льяловской культурой. Деснийская культура сменяет известную в среднем и верхнем Подесенье и в верхнем Поочье культуру раннего неолита, для которой характерна керамика с накольчато-отступающим (ранний этап; 2-я пол. IV-го тыс.) и гребенчатым (поздний этап; 1-я пол. IV-го тыс.) орнаментом, продолжающую традиции местного мезолита при влиянии культур Поволжья и Поднепровья. В энеолите на Десне появляются памятники боровичского типа, связанные с более северными культурами, а также памятники, отражающие влияние культур более южной лесостепной зоны.
Иллюстрация:
Керамика деснинской культуры: 1-2 - поздний этап; 3-4 - ранний этап; 4а - образец характерного орнамента.
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