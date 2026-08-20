ДЕСНИЦКИЙ СЕМЁН ЕФИМОВИЧ
Десницкий Семён Ефимович - российский юрист, член Российский академии.
Из мещан. Окончил Троицкую духовную семинарию (1759 году). Во время учёбы на философском факультете Московского университета был послан для завершения образования в Великобританию, в университете Глазго изучал юриспруденцию, медицину и математику и получил степень доктора права (1767). В 1767-1787 годах преподавал римское право на юридическом факультете Московского университета, где стал первым русским профессором; первым начал читать лекции на русском языке, в чём нашёл поддержку Екатерины II; содействовал открытию кафедры русского законоведения.
В своих трудах, способствовавших становлению теоретической юриспруденции как самостоятельной науки («Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции» (1768), «Юридическое рассуждение о начале и происхождении супружества» (1775), «Юридическое рассуждение о пользе знания отечественного законоискусства» (1778), «Юридическое рассуждение о разных понятиях, какие имеют народы о собственности...» (1781)), выступал за необходимость сравнительно-исторического изучения отечественного права, отстаивал зависимость институтов частной собственности и семьи от экономических условий развития общества.
Сочинения:
Избранные произведения русских мыслителей второй половины ХVIII в. М., 1952. Т. 1. С. 187–332.