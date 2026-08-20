ДЕСНИЦКИЙ СЕМЁН ЕФИМОВИЧ

Десницкий Се­мён Ефи­мо­вич - российский юрист, член Российский академии.

Из ме­щан. Окон­чил Тро­иц­кую ду­хов­ную се­ми­на­рию (1759 году). Во вре­мя учё­бы на фи­лософском фа­куль­те­те Московского университета был по­слан для за­вер­ше­ния об­ра­зо­ва­ния в Ве­ли­ко­бри­та­нию, в университете Глаз­го изу­чал юрис­пру­ден­цию, ме­ди­ци­ну и ма­те­ма­ти­ку и по­лу­чил сте­пень доктора пра­ва (1767). В 1767-1787 годах пре­по­да­вал рим­ское пра­во на юри­дическом фа­куль­те­те Московского университета, где стал пер­вым русским про­фес­со­ром; пер­вым на­чал чи­тать лек­ции на русском языке, в чём на­шёл под­держ­ку Ека­те­ри­ны II ; со­дей­ст­во­вал от­кры­тию ка­фед­ры русского за­ко­но­ве­де­ния.

В сво­их тру­дах, спо­соб­ст­во­вав­ших ста­нов­ле­нию тео­ре­тической юрис­пру­ден­ции как са­мо­сто­ятельной нау­ки («Сло­во о пря­мом и бли­жай­шем спо­со­бе к нау­че­нию юрис­пру­ден­ции» (1768), «Юри­ди­че­ское рас­су­ж­де­ние о на­ча­ле и про­ис­хо­ж­де­нии суп­ру­же­ст­ва» (1775), «Юри­ди­че­ское рас­су­ж­де­ние о поль­зе зна­ния оте­че­ст­вен­но­го за­ко­но­ис­кус­ст­ва» (1778), «Юри­ди­че­ское рас­су­ж­де­ние о раз­ных по­ня­ти­ях, ка­кие име­ют на­ро­ды о соб­ст­вен­но­сти...» (1781)), вы­сту­пал за не­об­хо­ди­мость срав­ни­тель­но-ис­то­рического изу­че­ния отечественного пра­ва , от­стаи­вал за­ви­си­мость ин­сти­ту­тов ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти и се­мьи от эко­но­мических ус­ло­вий раз­ви­тия об­ще­ст­ва.

Сочинения:

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния рус­ских мыс­ли­те­лей вто­рой по­ло­ви­ны ХVIII в. М., 1952. Т. 1. С. 187–332.