Десмонда восстания

Де`смонда восста`ния (искаж. ирл. Deas Mumhain, Южный Манстер) — восстания против английского господства на юго-западе Ирландии в области Манстер при Елизавете I. Носили характер как клановой борьбы, так и сопротивления национальному и религиозному гнету со стороны Англии. В 1569—1573 борьбу возглавлял Дж. Фитцморис Фитцджеральд, двоюродный брат герцога Десмондского. Это выступление жестоко подавил лорд-наместник Ирландии Г. Сидни. В 1579 Фитц­джеральд возобновил сопротивление при поддержке Испании и ряда католических держав, но вскоре погиб. Разобщенность восставших способствовала их поражению в 1583, и колонизация продолжилась. Лит.: Осипова Т. С. Английская агрессия в Ирландии и освободительная борьба ирландского народа в XVI в. // Средние века. 1954. Вып. 6. С. 175—198; Сапрыкин Ю. М. Английская колонизация Ирландии в XVI — начале XVII в. М., 1958; Brady C. Faction and the Origins of the Desmond Rebellion of 1579 // Irish Historical Studies. 1981. Vol. 22. № 88. P. 289—312; Delle J. A. «A good and easy speculation»: Spatial Conflict, Collusion and Resistance in Late Sixteenth-Century Munster, Ireland // International Journal of Historical Archaeology. 1999. Vol. 3. № 1. P. 11—35; Elizabeth I and Ireland / Ed. B. Kane, V. McGowan-Doyle. Cambridge, 2014; Kesselring K. The Northern Rebellion of 1569: Faith, Politics and Protest in Elizabethan England. Basingstoke, 2007; McCormack A. M. Earldom of Desmond, 1463—1583: the Decline and Crisis of a Feudal Lordship. Dublin, 2005. Е. Г. Домнина.