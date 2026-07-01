ДЕСМОНДА ВОССТАНИЕ

Десмонда восстание - вооружённое выступление феодалов в Манстере, направленное против попыток Елизаветы I Тюдор добиться полного подчинения этой области.

На­зва­но по име­ни од­но­го из ру­ко­во­ди­те­лей вос­ста­ния графа Дж. Дес­мон­да (Des­mond) (около 1538-11.11.1583 годов), пред­ста­ви­те­ля влия­тель­но­го анг­ло-ирланского ро­да Фицд­же­раль­дов. Пер­вая не­удач­ная по­пыт­ка во­о­ружённого мя­те­жа бы­ла пред­при­ня­та в 1569-1573 годах. В пе­ри­од вто­ро­го Десамондского восстания 1579-1583 годах ирландские фео­да­лы по­пы­та­лись при­влечь на свою сто­ро­ну ев­ропейские ка­то­лические дер­жа­вы, ис­поль­зуя их не­до­воль­ст­во ре­фор­мационными про­цес­са­ми в Анг­лии. В во­енных дей­ст­ви­ях про­тив анг­ли­чан при­ни­ма­ли уча­стие испанские, итальянские вой­ска, от­ря­ды, при­слан­ные па­пой . К концу 1583 года анг­ли­ча­нам уда­лось одер­жать ряд по­бед и по­да­вить вос­ста­ние.

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