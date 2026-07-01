ДЕСМОНДА ВОССТАНИЕ
Десмонда восстание - вооружённое выступление феодалов в Манстере, направленное против попыток Елизаветы I Тюдор добиться полного подчинения этой области.
Названо по имени одного из руководителей восстания графа Дж. Десмонда (Desmond) (около 1538-11.11.1583 годов), представителя влиятельного англо-ирланского рода Фицджеральдов. Первая неудачная попытка вооружённого мятежа была предпринята в 1569-1573 годах. В период второго Десамондского восстания 1579-1583 годах ирландские феодалы попытались привлечь на свою сторону европейские католические державы, используя их недовольство реформационными процессами в Англии. В военных действиях против англичан принимали участие испанские, итальянские войска, отряды, присланные папой. К концу 1583 года англичанам удалось одержать ряд побед и подавить восстание.