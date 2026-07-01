ДЕСКУЛИЗАЦИЯ

Дескулизация (от англ. deschooling, букв. – обес­шко­ли­ва­ние) - концепция упразднения школы как социального института и замены её нетрадиционными формами социализации молодёжи.

Вы­дви­ну­та в 1960-1970-х годах ле­во­ра­ди­каль­ны­ми тео­ре­ти­ка­ми в со­цио­ло­гии и пе­даго­ги­ке - И. Ил­ли­чем, П. Гуд­ме­ном (США), Э. Рай­ме­ром (Ве­ли­ко­бри­та­ния), П. Фрей­ри (Бра­зи­лия). Сто­рон­ни­ки дескулизации счи­та­ют, что шко­ла уве­ко­ве­чи­ва­ет не­спра­вед­ли­вый со­ци­аль­ный по­ря­док и со­ци­аль­ную ие­рар­хию по­сред­ст­вом «штампов­ки умов» в ду­хе идео­ло­гии кон­фор­миз­ма. Пред­ста­ви­те­ли дескулизации при­зы­ва­ют к от­ме­не обя­за­тель­но­го обу­че­ния и от­вер­га­ют лю­бые по­пыт­ки школь­ных ре­форм. Главным мо­ти­вом по­зна­ва­тель­ной дея­тель­но­сти счи­та­ют ес­тественную склон­ность ин­ди­ви­да к ус­вое­нию по­лез­но­го опы­та. Про­ти­во­пос­тав­ляя фор­маль­ное об­ра­зо­ва­ние и по­лез­ный жиз­нен­ный опыт, сто­рон­ни­ки дескулизации пред­ла­га­ют осу­ще­ст­в­лять со­циа­ли­за­цию мо­ло­дё­жи с по­мо­щью не­фор­маль­ных «об­ра­зо­ва­тель­ных ре­сур­сов», не­по­сред­ст­вен­но в промышленности, сельско-хозяйственной, сфе­ре об­слу­жи­ва­ния на ос­но­ве уче­ни­че­ст­ва, прак­тичного ос­вое­ния различных мо­де­лей профессиональной дея­тель­но­сти. От­каз от тра­диционной сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния, по их мне­нию, при­ве­дёт к транс­фор­ма­ции об­ще­ст­ва от­чу­ж­де­ния и экс­плуа­та­ции в ас­со­циа­цию гу­ма­ни­сти­че­ски мыс­ля­щих, сво­бод­ных от внеш­не­го при­ну­ж­де­ния гра­ж­дан .

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