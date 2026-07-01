ДЕСКУЛИЗАЦИЯ
Дескулизация (от англ. deschooling, букв. – обесшколивание) - концепция упразднения школы как социального института и замены её нетрадиционными формами социализации молодёжи.
Выдвинута в 1960-1970-х годах леворадикальными теоретиками в социологии и педагогике - И. Илличем, П. Гудменом (США), Э. Раймером (Великобритания), П. Фрейри (Бразилия). Сторонники дескулизации считают, что школа увековечивает несправедливый социальный порядок и социальную иерархию посредством «штамповки умов» в духе идеологии конформизма. Представители дескулизации призывают к отмене обязательного обучения и отвергают любые попытки школьных реформ. Главным мотивом познавательной деятельности считают естественную склонность индивида к усвоению полезного опыта. Противопоставляя формальное образование и полезный жизненный опыт, сторонники дескулизации предлагают осуществлять социализацию молодёжи с помощью неформальных «образовательных ресурсов», непосредственно в промышленности, сельско-хозяйственной, сфере обслуживания на основе ученичества, практичного освоения различных моделей профессиональной деятельности. Отказ от традиционной системы образования, по их мнению, приведёт к трансформации общества отчуждения и эксплуатации в ассоциацию гуманистически мыслящих, свободных от внешнего принуждения граждан.