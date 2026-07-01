ДЭСИМА (ДЭДЗИМА)

Дэсима (Дэдзима) — искусственный остров в японской гавани Нагасаки , в 1641—1859 — резиденция голландских торговцев, единственных европейцев, торговавших с Японией в этот период.

Штат торговой фактории составлял в среднем 15 человек. Форма торговли менялась в течение XVII в. и окончательно закрепилась после 1715. С этого времени в Нагасаки ежегодно прибывало два голландских судна из Батавии (см. Джакарта ), основным ввозимым товаром был шелк-сырец и изделия из него, вывозимым — медная монета. Кроме торговли в обязанности сотрудников фактории входили ежегодные аудиенции у сёгуна в Эдо . На протяжении двух столетий Д. оставалась уникальным местом взаимодействия европейской и японской культур. Наиболее известные в Европе XVIII—XIX вв. сочинения о Японии были написаны сотрудниками фактории Э. Кемпфером, К. Тунбергом, И. Титсингом, Ф. Зибольдом. После отмены запрета на ввоз иностранной литературы в 1720 японские интеллектуалы также часто посещали Нагасаки для получения знаний о европейской науке и культуре.

Лит.: Кин Д. Японцы открывают Европу. 1720—1830. М., 1972; Навлицкая Г. Б. Нагасаки. М., 1979.