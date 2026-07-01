ДЕШТ-И-КИПЧАК

ДЕШТ-И-КИПЧАК (перс. - Кип­чак­ская степь) - в персидских и арабских, позднее также тюркских текстах название территории расселения кипчаков - от Ир­ты­ша до Ду­ная и от Ниж­ней Сыр­да­рьи и Кры­ма до Бул­га­рии Волж­ско-Кам­ской.

Впер­вые встре­ча­ет­ся в «Ди­ва­не» персидского по­эта XI века На­сир-и Хос­ро­ва.

На­зва­ние «Дешт-и-Кипчак» за­ме­ни­ло дру­гое - Ма­фа­зат аль-гузз (араб. - Пус­ты­ня огу­зов) и по­сте­пен­но вы­тес­ни­ло название «Дешт-и Ха­зар» (перс. - Ха­зар­ская степь). Кро­ме кип­ча­ков, в Дешт-и-Кипчаке про­дол­жа­ли оби­тать и другие пле­ме­на и на­ро­ды (йе­ме­ки, канг­лы, огу­зы, сак­си­ны и др.).

Ис­то­ри­че­ски сло­жи­лось де­ле­ние Дешт-и-Кипчака на Западные и Восточный Кип­чак с гра­ни­цей ме­ж­ду ни­ми по реке Вол­га или Яик (ны­не - Урал). Западный Кип­чак в русских ле­то­пи­сях по­лу­чил на­зва­ние «По­ло­вец­кая зем­ля», а позд­нее так­же «Ди­кое по­ле». В XIII веке Дешт-и-Кипчак был за­воё­ван мон­го­ла­ми и во­шёл в Улус Джу­чи (Зо­ло­тую Ор­ду), со­ста­вив его основную часть. Ут­ра­тив эт­ническое зна­че­ние, по­ня­тие «Дешт-и-Кипчак» ино­гда слу­жи­ло од­ним из не­официальных обо­зна­че­ний Зо­ло­той Ор­ды. В XVI-XVII веках под Дешт-и-Кипчаком ча­ще по­ни­ма­лась тер­ри­то­рия толь­ко Восточного Кип­ча­ка. Позд­нее к ней ста­ли при­ме­нять на­зва­ния «Тур­ке­стан» и «Ка­зах­стан».

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