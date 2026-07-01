ДЕШТ-И-КИПЧАК
ДЕШТ-И-КИПЧАК (перс. - Кипчакская степь) - в персидских и арабских, позднее также тюркских текстах название территории расселения кипчаков - от Иртыша до Дуная и от Нижней Сырдарьи и Крыма до Булгарии Волжско-Камской.
Впервые встречается в «Диване» персидского поэта XI века Насир-и Хосрова.
Название «Дешт-и-Кипчак» заменило другое - Мафазат аль-гузз (араб. - Пустыня огузов) и постепенно вытеснило название «Дешт-и Хазар» (перс. - Хазарская степь). Кроме кипчаков, в Дешт-и-Кипчаке продолжали обитать и другие племена и народы (йемеки, канглы, огузы, саксины и др.).
Исторически сложилось деление Дешт-и-Кипчака на Западные и Восточный Кипчак с границей между ними по реке Волга или Яик (ныне - Урал). Западный Кипчак в русских летописях получил название «Половецкая земля», а позднее также «Дикое поле». В XIII веке Дешт-и-Кипчак был завоёван монголами и вошёл в Улус Джучи (Золотую Орду), составив его основную часть. Утратив этническое значение, понятие «Дешт-и-Кипчак» иногда служило одним из неофициальных обозначений Золотой Орды. В XVI-XVII веках под Дешт-и-Кипчаком чаще понималась территория только Восточного Кипчака. Позднее к ней стали применять названия «Туркестан» и «Казахстан».