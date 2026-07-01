Дешпанде

Дешпа`нде (букв. «пандит страны») — писец округа или макрообщины (10—20 деревень) в Махараштре, Гуджарате и Сев. Карнатаке в Индии в XVI—XVIII вв. Вел налоговую и землевладельческую документацию округа, ему подчинялись писцы деревень. Должность Д. обычно была наследственной в семьях из касты дешастха-брахманов. Получал освобожденные от налогов участки земли и некоторый процент от собранного налога. Лит.: Алаев Л. Б. Сельская община в Северной Индии. Основные этапы эволюции. М., 2014. Л. Б. Алаев.