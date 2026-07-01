Дешмукх

Дешму`кх (букв. «глава области») — титул знатного лица в Махараштре и сопредельных районах Гуджарата, Мадхья Прадеша, Теланганы и Карнатаки в Индии в XVI—XVIII вв. В зависимости от соотношения сил Д. выступал либо как вождь макрообщины (10—20 деревень), либо как наследственный низовой функционер аппарата, либо как мелкий князек. Как правило, принадлежал к доминирующей касте маратха (кунби). Имел участки земли, освобожденные от налогов, и право на получение сардешмукхи (1/10 от всех налогов, собиравшихся в его области). Лит.: Алаев Л. Б. Сельская община в Северной Индии. Основные этапы эволюции. М., 2014. Л. Б. Алаев.