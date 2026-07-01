ДЕШИФРОВКА ПИСЬМЕННОСТИ
ДЕШИФРОВКА ПИСЬМЕННОСТИ - восстановление понимания неизвестной письменности или языка.
Так, при дешифровке текстов древнего Кипра не была известна письменность; при дешифровке (интерпретации) хеттских, эламских, этрусских текстов не был известен язык; при дешифровке (раскрытии) египетских и лувийских иероглифов, аккадской и угаритской клинописи, «печатей» долины Инда не были известны ни письмо, ни язык. Степень известности может быть очень различной - от полного знания письма (или языка) до понимания того, что данное письмо входит в известный круг письменностей (или данный язык - в известную семью языков).
При дешифровки письменности выясняется характер письма (буквенный, консонантный, слоговой или словесно-слоговой; имеются или нет пояснительные знаки, не обладающие звуковыми значениями): для этого достаточен подсчёт числа разных знаков в исследуемой письменности. При идентификации отдельных письменных знаков с помощью несложной методики дешифровщик в состоянии отделить в ещё не прочтённом буквенном тексте гласные от согласных, а в слоговом тексте знаки для гласных от знаков типа «согласный + гласный».
Независимо от анализа письма могут исследоваться грамматика и семантика текстов. Сопоставляя повторяющиеся участки текста, можно отделить корни от аффиксов и окончаний, имена от глаголов, выделить отдельные падежные и глагольные формы, предлоги, собственные имена и другое. Подобный анализ основывается на знании закономерностей, свойственных всем языкам (или письменностям). Однако вследствие ограниченности текстов такой анализ редко доходит до идентификации конкретных форм. Для получения полной дешифровки используются различные чисто «внешние» данные, прежде всего параллельные тексты на известном и неизвестном языках. Если выясняется родство исследуемого языка (письма) с известными языками (их письменностями), то эти последние привлекаются для уточнения или выяснения значения слов (письменных знаков) дешифруемого; такой анализ называется этимологическим. Критерием правильности дешифровки письменности может служить подтверждение её новыми находками.
Значительный вклад в дешифровку письменности внесли Ж.Ф. Шампольон (дешифровал египетское письмо, 1822 год), Б. Грозный (установил значение ряда слов и форм клинописных текстов на хеттском языке, 1915 год), российские учёные Ю.В. Кнорозов (дешифровка майя письма, а также древнеиндийских памятников из Мохенджо-Даро и Хараппы), М.В. Софронов (работы по языкам Центральной Азии), Г. Нойман (Германия), А. Морпурго-Дейвис (Италия, США), Дж.Д. Хокинс (Великобритания), которые окончательно прочли лувийские иероглифические тексты. Важнейшим достижением в этой области является дешифровка клинописных древнеперсидских, аккадских и шумерских текстов (смотреть Ассириология), крито-микенского письма Б (смотреть Критское письмо).