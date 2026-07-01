ДЕШИФРОВКА ПИСЬМЕННОСТИ

ДЕШИФРОВКА ПИСЬМЕННОСТИ - восстановление понимания неизвестной письменности или языка.

Так, при де­шиф­ров­ке тек­стов древ­не­го Кип­ра не бы­ла из­вест­на пись­мен­ность; при де­шиф­ров­ке (ин­тер­пре­та­ции) хетт­ских, элам­ских, эт­рус­ских тек­стов не был из­вес­тен язык; при де­шиф­ров­ке (рас­кры­тии) еги­пет­ских и лу­вий­ских ие­рог­ли­фов, ак­кад­ской и уга­рит­ской кли­но­пи­си, «пе­ча­тей» до­ли­ны Ин­да не бы­ли из­вест­ны ни пись­мо , ни язык. Сте­пень из­вест­нос­ти мо­жет быть очень раз­лич­ной - от пол­но­го зна­ния пись­ма (или язы­ка) до по­ни­ма­ния то­го, что дан­ное пись­мо вхо­дит в из­вест­ный круг пись­мен­но­стей (или дан­ный язык - в из­вест­ную се­мью язы­ков).

При дешифровки письменности вы­яс­ня­ет­ся ха­рак­тер пись­ма (бу­к­вен­ный, кон­со­нант­ный, сло­го­вой или сло­вес­но-сло­го­вой; име­ют­ся или нет по­яс­нительные зна­ки, не об­ла­даю­щие зву­ко­вы­ми зна­че­ния­ми): для это­го дос­та­то­чен под­счёт чис­ла раз­ных зна­ков в ис­сле­дуе­мой пись­мен­но­сти. При иден­ти­фи­ка­ции отдельных письменных зна­ков с по­мо­щью не­слож­ной ме­то­ди­ки де­шиф­ров­щик в со­стоя­нии от­де­лить в ещё не про­чтён­ном бу­к­вен­ном тек­сте глас­ные от со­глас­ных, а в сло­го­вом тек­сте зна­ки для глас­ных от зна­ков ти­па «со­глас­ный + глас­ный».

Неза­ви­си­мо от ана­ли­за пись­ма мо­гут ис­сле­до­вать­ся грам­ма­ти­ка и се­ман­ти­ка тек­стов. Со­пос­тав­ляя по­вто­ряю­щие­ся уча­ст­ки тек­ста, мож­но от­де­лить кор­ни от аф­фик­сов и окон­ча­ний, име­на от гла­го­лов, вы­де­лить отдельные па­деж­ные и гла­голь­ные фор­мы, пред­ло­ги, собственные име­на и другое. По­доб­ный ана­лиз ос­но­вы­ва­ет­ся на зна­нии за­ко­но­мер­но­стей, свой­ст­вен­ных всем язы­кам (или пись­мен­но­стям). Од­на­ко вслед­ст­вие ог­ра­ни­чен­но­сти тек­стов та­кой ана­лиз ред­ко до­хо­дит до иден­ти­фи­ка­ции кон­крет­ных форм. Для по­лу­че­ния пол­ной де­шиф­ров­ки ис­поль­зу­ют­ся различные чис­то «внеш­ние» дан­ные, пре­ж­де все­го па­рал­лель­ные тек­сты на из­вест­ном и не­из­вест­ном язы­ках. Ес­ли вы­яс­ня­ет­ся род­ст­во ис­сле­дуе­мо­го язы­ка (пись­ма) с из­вест­ны­ми язы­ка­ми (их пись­мен­но­стя­ми), то эти по­след­ние при­вле­ка­ют­ся для уточ­не­ния или вы­яс­не­ния зна­че­ния слов (письменных зна­ков) де­шиф­руе­мо­го; та­кой ана­лиз на­зы­ва­ет­ся эти­мо­ло­ги­че­ским. Кри­те­ри­ем пра­виль­но­сти дешифровки письменности мо­жет слу­жить под­твер­жде­ние её но­вы­ми на­ход­ка­ми.

Зна­чительный вклад в дешифровку письменности вне­сли Ж.Ф. Шам­поль­он (де­шиф­ро­вал еги­пет­ское пись­мо, 1822 год), Б. Гроз­ный (ус­та­но­вил зна­че­ние ря­да слов и форм кли­но­пис­ных тек­стов на хетт­ском язы­ке, 1915 год), российские учё­ные Ю.В. Кно­ро­зов (де­шиф­ров­ка майя пись­ма, а так­же древнеиндийских па­мят­ни­ков из Мо­хенд­жо-Да­ро и Ха­рап­пы), М.В. Соф­ро­нов (ра­бо­ты по язы­кам Центральной Азии), Г. Ной­ман (Гер­ма­ния), А. Морпур­го-Дей­вис (Ита­лия, США), Дж.Д. Хо­кинс (Ве­ли­ко­бри­та­ния), ко­то­рые окон­ча­тель­но проч­ли лу­вий­ские иерог­ли­фические текс­ты . Важ­ней­шим дос­ти­же­нием в этой об­лас­ти яв­ля­ет­ся де­шиф­ров­ка кли­но­пис­ных древнеперсидских, ак­кад­ских и шу­мер­ских тек­стов (смотреть Ас­си­рио­ло­гия), кри­то-ми­кен­ско­го пись­ма Б (смотреть Крит­ское пись­мо).

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