ДЕШЕВОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Российский композитор .

В 1914 году окон­чил Санкт-Пе­тербургскую консерваторию, где учил­ся у Л.В. Ни­ко­лае­ва (фортепиано), А.К. Ля­до­ва, М.О. Штейн­бер­га.

В 1923-1933 годах заведующий музыкальной ча­стью и ди­ри­жёр ле­нинградских те­ат­ров «Крас­ный те­атр», «Агит­сту­дия», «Лен­ТРАМ», «Пио­нер­ТРАМ»; спек­так­ли с му­зы­кой Дешевова шли во многих те­ат­рах Ле­нин­гра­да.

В го­ды бло­ка­ды пи­сал му­зы­ку к спек­так­лям Ле­нинградского дра­ма­тического те­ат­раль­но­го кол­лек­ти­ва, ра­дио­по­ста­нов­кам.

Музыкальный язык Дешевова ис­пы­тал влия­ние А. Онег­ге­ра, С.С. Про­кофь­е­ва и других, ур­ба­ни­стические мо­ти­вы на­шли от­ра­же­ние в опе­ре «Лёд и сталь» (1930, либретто Б.А. Лав­ре­нё­ва; в ос­но­ве сю­же­та - со­бы­тия Крон­штадт­ско­го вос­ста­ния 1921 года), фортепианной пье­се «Рель­сы» (1927).

Ав­тор ба­ле­тов «Крас­ный вихрь» («Боль­ше­ви­ки», «син­те­ти­че­ская по­эма в 2 про­цес­сах с про­ло­гом и эпи­ло­гом»; 1924), «Бэ­ла» (1941, по М.Ю. Лер­мон­то­ву), «Сказ­ка о мёрт­вой ца­рев­не и о се­ми бо­га­ты­рях» (1949, по А.С. Пуш­ки­ну , с ис­поль­зо­ва­ни­ем тем А.К. Ля­до­ва; все впер­вые по­став­ле­ны в Ле­нин­гра­де), ор­ке­ст­ро­вых, ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ных и во­каль­ных со­чи­не­ний.