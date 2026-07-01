ДЕШЕВОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Российский композитор.
В 1914 году окончил Санкт-Петербургскую консерваторию, где учился у Л.В. Николаева (фортепиано), А.К. Лядова, М.О. Штейнберга.
В 1923-1933 годах заведующий музыкальной частью и дирижёр ленинградских театров «Красный театр», «Агитстудия», «ЛенТРАМ», «ПионерТРАМ»; спектакли с музыкой Дешевова шли во многих театрах Ленинграда.
В годы блокады писал музыку к спектаклям Ленинградского драматического театрального коллектива, радиопостановкам.
Музыкальный язык Дешевова испытал влияние А. Онеггера, С.С. Прокофьева и других, урбанистические мотивы нашли отражение в опере «Лёд и сталь» (1930, либретто Б.А. Лавренёва; в основе сюжета - события Кронштадтского восстания 1921 года), фортепианной пьесе «Рельсы» (1927).
Автор балетов «Красный вихрь» («Большевики», «синтетическая поэма в 2 процессах с прологом и эпилогом»; 1924), «Бэла» (1941, по М.Ю. Лермонтову), «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (1949, по А.С. Пушкину, с использованием тем А.К. Лядова; все впервые поставлены в Ленинграде), оркестровых, камерно-инструментальных и вокальных сочинений.