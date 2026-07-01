ДЕШЕЛЕТ ЖОЗЕФ

ДЕШЕЛЕТ ЖОЗЕФ (фр. Joseph Déchelette) - французский археолог.

Окон­чил Кол­ледж ма­ри­стов (ор­де­на святой Ма­рии) в Сен-Ша­мо­не.

С 1892 года ра­бо­тал в му­зее в г. Ру­ан (ны­не Му­зей изящ­ных ис­кусств и ар­хео­ло­гии, с 1923 года - в особ­ня­ке Дешелета, пе­ре­дан­ном го­ро­ду его вдо­вой), был его ди­рек­то­ром.

Спе­циа­лист по ар­хео­ло­гии брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков Западной Ев­ро­пы. Один из ру­ко­во­ди­те­лей рас­ко­пок в Биб­рак­те.

Соз­дал пе­рио­ди­за­цию и фун­даментальный об­зор куль­тур на тер­ри­то­рии Фран­ции от ка­мен­но­го ве­ка до рим­ско­го вре­ме­ни, за­вер­шён­ный А. Гре­нье по раз­ра­бот­кам Дешелета (осо­бен­ное влия­ние на по­сле­дую­щие ис­сле­до­ва­ния име­ли хро­но­ло­гические схе­мы брон­зо­во­го ве­ка в Западной Ев­ро­пе, Галь­шта­та, Ла­те­на). Умер от ран, по­лу­чен­ных в сра­же­нии.

Сочинения :

L’oppidum de Bibracte. P., 1903;

Les fouilles du mont Beuvray de 1897 а̀ 1901. P., 1904;

Les vases céramiques ornés de la Gaule romáine. P., 1904. Vol. 1-2;

Manuel d’ar­chéo­lo­gie préhistorique, celtique et gallo-romaine. P., 1908-1934. Vol. 1-6.