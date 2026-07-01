ДЕШЕЛЕТ ЖОЗЕФ
ДЕШЕЛЕТ ЖОЗЕФ (фр. Joseph Déchelette) - французский археолог.
Окончил Колледж маристов (ордена святой Марии) в Сен-Шамоне.
С 1892 года работал в музее в г. Руан (ныне Музей изящных искусств и археологии, с 1923 года - в особняке Дешелета, переданном городу его вдовой), был его директором.
Специалист по археологии бронзового и раннего железного веков Западной Европы. Один из руководителей раскопок в Бибракте.
Создал периодизацию и фундаментальный обзор культур на территории Франции от каменного века до римского времени, завершённый А. Гренье по разработкам Дешелета (особенное влияние на последующие исследования имели хронологические схемы бронзового века в Западной Европе, Гальштата, Латена). Умер от ран, полученных в сражении.
Сочинения:
L’oppidum de Bibracte. P., 1903;
Les fouilles du mont Beuvray de 1897 а̀ 1901. P., 1904;
Les vases céramiques ornés de la Gaule romáine. P., 1904. Vol. 1-2;
Manuel d’archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine. P., 1908-1934. Vol. 1-6.