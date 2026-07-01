Дешелет

Дешеле`т (фр. Déchelette), Жозеф Жан Мари (08.01.1862, Роанн, деп. Луара — 04.10.1914, Венгре, деп. Эн) — французский археолог-любитель, с 1892 хранитель музея в Роанне, который ныне носит его имя . В 1899, оставив работу в семейной фирме по торговле тканями, Д. целиком посвятил себя науке. Вел раскопки кельтского оппидума Бибракте (Мон-Бёврэ), занимался изучением и систематизацией галло-римской керамики («Расписные керамические вазы римской Галлии», 1904). Главная заслуга Д. — обширное «Руководство по первобытной, кельтской и галло-римской археологии» (4 т., 1908—1914), в котором археология главным образом железного века была представлена в общеевропейском контексте. Особенно значимым оказалось знакомство Д. с чешским археологом Й. Л. Пичем и сравнение материала, найденного на городище Страдонице, с находками из Бибракте, положившее начало изучению цивилизации кельтских оппидумов. Д. был сторонником кельтской принадлежности латенской культуры: по его мнению, кельтская цивилизация зародилась в среднем течении Рейна и распространилась по Южн. Германии и Сев.-Вост. Галлии. Д. положил начало изучению искусства и культуры латенской эпохи: важным культурным маркером он считал не только артефакты, но и способ захоронения. Д. погиб на фронте, командуя ротой ополченцев в чине капитана. Лит.: Binétruy M.-S. De l’art roman à la Préhistoire, des sociétés locales à l’Institut, itinéraire de Joseph Déchelette. Lyon, 1994; Joseph Dé-chelette: un précurseur de l’archéologie européenne / Ed. S. Péré-Noguès. Paris, 2014; Lewuillon S. Des fouilles aux tranchées. Les jalons de Joseph Déchelette // Anabases. 2009. Vol. 9. P. 249—260; Livre d’or de Joseph Déchelette, centenaire 1862—1962 / Ed. F. Déchelette. Roanne, 1962. Н. Ю. Живлова.