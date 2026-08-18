ДЕСАНТЫ «РУССКОЙ АРМИИ» 1920

ДЕСАНТЫ «РУССКОЙ АРМИИ» 1920 года - морские десанты под общим командованием генерал-лейтенанта С.Г. Улагая, высаженные 14-24 августа с территории Крыма на кубанское побережье Азовского и Чёрного морей с целью поднять восстание кубанского казачества.

По пла­ну глав­но­ко­мандующего «Рус­ской ар­ми­ей» генерал-лейтенанта П.Н. Вран­ге­ля на­ме­ча­лось вы­са­дить 3 де­сан­та: от­ряд Ула­гая (свыше 11 (по другим дан­ным, свыше 6) тысяч шты­ков и са­бель, 17 ору­дий, свыше 240 пу­ле­мё­тов, 3 бро­не­ав­то­мо­би­ля, 8 са­мо­лё­тов) - в рай­оне Ах­та­ри (ны­не в чер­те города При­мор­ско-Ах­тарск); от­ряд генерал-майора А.Н. Че­ре­по­ва (1,5 тысячи шты­ков и са­бель, 2 ору­дия, 15 пу­ле­мё­тов) - юж­нее Ана­пы; от­ряд генерал-майора П.Г. Хар­ла­мо­ва (около 3 тысяч шты­ков и са­бель, 6 ору­дий, 25 пу­ле­мё­тов) - на Та­ман­ском полуострове. Они име­ли об­щую за­да­чу - за­хва­тить Ека­те­ри­но­дар (ны­не город Крас­но­дар), по­пол­нить свои ря­ды ку­бан­ски­ми ка­за­ка­ми, со­еди­нить­ся с так называемой Ар­ми­ей воз­ро­ж­де­ния Рос­сии генерал-майора П.П. Фос­ти­ко­ва (около 4 тысяч человек, 5 артиллерийских ору­дий, до 60 пу­ле­мё­тов) и за­нять всю Ку­бань. Вой­ска на­хо­див­шей­ся на Ку­ба­ни советской 9-й ар­мии (ко­мандующий - М.К. Ле­ван­дов­ский; свыше 34 тысяч шты­ков и са­бель, около 160 артиллерийских ору­дий, свыше 710 пу­ле­мё­тов) бы­ли рас­сре­до­то­че­ны от реки Дон до грузинской гра­ни­цы.

В ночь на 14 августа от­ряд С.Г. Ула­гая вы­са­дил­ся на ку­бан­ском бе­ре­гу и, смяв со­про­тив­ле­ние советских войск (2 ро­ты; около 500 человек), за­хва­тил Ах­та­ри. Раз­гро­мив 15-17 августа советскую 1-ю Кавказскую кавалерийскую ди­ви­зию (М.Г. Мей­ер; свыше 1 тысячи са­бель), уси­лен­ную 2 бро­не­по­ез­да­ми, 2 бро­не­ав­то­мо­би­ля­ми, Ула­гай к ис­хо­ду 18 августа ов­ла­дел ста­ни­ца­ми Брю­хо­вец­кая и Ти­ма­шев­ская и рас­ши­рил плац­дарм до 80 км по фрон­ту и свыше 100 км в глу­би­ну. В рай­оне Аб­рау-Дюр­со 17 августа вы­са­дил­ся от­ряд Че­ре­по­ва, ко­то­рый сра­зу же бло­ки­ро­ва­ли час­ти советской 22-й стрелковой ди­ви­зии и по­сле 4-днев­ных бо­ёв раз­гро­ми­ли (ос­тат­ки от­ря­да в ночь на 22 августа бы­ли эва­куи­ро­ва­ны в Крым). Не­удач­ная по­пыт­ка Ула­гая про­вес­ти мо­би­ли­за­цию ка­за­ков (основная часть ко­то­рых ук­ло­ни­лась от мо­би­ли­за­ции) вы­зва­ла 2-днев­ную за­держ­ку в на­сту­п­ле­нии на Ека­те­ри­но­дар, что по­зво­ли­ло ко­ман­до­ва­нию 9-й ар­мии со­сре­до­то­чить про­тив де­сан­та зна­чительной си­лы (около 18,5 тысяч шты­ков и са­бель, свыше 60 ору­дий). Советские вой­ска 22 августа пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние (на­не­ся уда­ры с се­ве­ра, вос­то­ка и юга), и по все­му фрон­ту раз­вер­ну­лись ожес­то­чён­ные бои. С це­лью ли­шить про­тив­ни­ка под­держ­ки с мо­ря ко­раб­ли советской Азов­ской во­енной фло­ти­лии (Е.С. Гер­нет) по­ста­ви­ли ми­ны на под­сту­пах к Ах­тар­ско­му ли­ма­ну, а ве­че­ром 24 августа вы­са­ди­ли в рай­оне ста­ни­цы Ка­мы­ше­ва­тов­ская Морскую экс­пе­диционную ди­ви­зию под ко­мандованием П.И. Смир­но­ва-Свет­лов­ско­го, ко­то­рая, за­хва­тив Ах­та­ри, соз­да­ла уг­ро­зу ты­лу от­ря­да Ула­гая. К 28 августа со­про­тив­ле­ние час­тей «Рус­ской ар­мии» бы­ло слом­ле­но, и они на­ча­ли от­ход. Вне­зап­ный удар в рай­оне ста­ни­цы Гри­вен­ская советского де­сант­но­го от­ря­да Е.И. Ков­тю­ха(1,2 тысяча человек, 4 ору­дия, 15 пу­ле­мё­тов), спус­тив­ше­го­ся 28 августа на 3 па­ро­хо­дах и 4 бар­жах по ре­кам Ку­бань и Про­то­ка, по­се­ял па­ни­ку в ты­лу вран­ге­лев­цев. При­жа­тый советскими вой­ска­ми к мо­рю в райо­не Ачуе­ва от­ряд Ула­гая, а так­же около 5 тысяч при­сое­ди­нив­ших­ся ка­за­ков и около 3 тысяч плен­ных крас­но­ар­мей­цев 31 августа - 7 сентября бы­ли эва­куи­ро­ва­ны в Крым. От­ряд П.Г. Хар­ла­мо­ва, вы­са­жен­ный 24 августа на Та­ман­ском полуострове, к ис­хо­ду 2 сентября был раз­гром­лен.

Не­уда­ча Десантов «Русской армии» из-за от­сут­ст­вия под­держ­ки со сто­ро­ны основной мас­сы ку­бан­ско­го ка­за­че­ст­ва при­ве­ла к сры­ву пла­на генерала П.Н. Вран­ге­ля рас­ши­рить со­ци­аль­ную и эко­но­мическую ба­зу Бе­ло­го дви­же­ния и ста­ла од­ной из основных при­чин окон­чательного по­ра­же­ния «Рус­ской ар­мии» в кон­це но­яб­ря 1920 года.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)