ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ЗАХВАТУ ОСТРОВА ТЕЙКАРСАРИ

Десантная операция советского Балтийского флота по захвату острова в Выборгском заливе в ходе Великой Отечественной войны, составная часть Выборгско-Петрозаводской операции.

К концу июня 1944 г. войска Ленинградского фронта, освободили город и порт Выборг, но использовать порт было нельзя, пока острова Выборгского залива занимали финны. Остров Тейкарсари (ныне остров Игривый), был ключевым, поскольку запирал выход из Выборга в Выборгский залив. Длина острова, полностью покрытого лесом, была чуть более 3 км, а в самом широком месте он не достигал и 800 м. Его обороняла система фортов 22-го полка береговой артиллерии, усиленная спешенными подразделениями финской кавалерийской бригады. Как выяснилось позже, имевшиеся в большом количестве на острове жилые постройки и погреба, сложенные из природного камня были превращены в доты (долговременные огневые точки) с хорошо отлаженной системой огня. Остров находился ближе к финскому берегу и прикрывался огнем береговых батарей и кораблями финских ВМФ. Командующим 59-й армией Ленинградского фронта 29 июня было принято решение провести десантную операцию по захвату острова Тейкарсари. Для этого была выделена группа кораблей Краснознаменного Балтийского флота (КБФ), разведчики из 260-й бригады морской пехоты и 3-й стрелковый батальон 185-го стрелкового полка 224-й стрелковой дивизии 59-й армии. Операция началась в ночь на 1 июля. Корабли десанта были обнаружены противником на подходе к острову и обстреляны, однако высадка прошла успешно, и батальон, не встречая большого сопротивления, вышел на линию Безымянной бухты и северо-западной части острова. Но в глубине острова батальон попал в огневой мешок, был контратакован из северной части острова гарнизоном и из юго-западной части острова высадившимся с катеров десантом противника. Контратаку поддержали финские батареи с северного берега залива. Батальон был отрезан от береговой черты и рассеян, связь с ним прервалась. Усилия катеров помочь десанту успеха не имели, как выяснилось впоследствии, батальон был почти полностью уничтожен, часть бойцов попала в плен. Финны усилили оборону острова, перебросив с материка подкрепление с орудиями и минометами. Новый приказ командующего 59-й армией предусматривал высадку на Тейкарсари 160-го стрелкового полка 224-й стрелковой дивизии. Утром 4 июля десантный отряд при поддержке 10 катеров БМО (Больших морских охотников) вышел к Тейкарсари. На подходах к острову десант напоролся на минное поле. На нем подорвались и затонули БМ0-503, при этом погиб командир десантного отряда капитан 2-го ранга Герасимов и почти весь штаб высадки, включая командование 160-го полка, и БМ0-504, на котором погибла минометная рота 3-го стрелкового батальона. В 10.50 десант начал высадку. При этом 7-я и 8-я стрелковые роты 3-го стрелкового батальона были ошибочно высажены на соседний остров Милан-сари. В дальнейшем они вели самостоятельный бой внутри острова, но превосходящими силами противника были полностью уничтожены. Оставшаяся часть десанта высадилась на Тейкар-сари в районе бухты Безымянная и начала наступление: 1-й стрелковый батальон — на северо-западную часть острова, а 2-й — на его южную часть. Высадившаяся вслед за ними 9-я стрелковая рота 3-го стрелкового батальона была введена в бой совместно с 1-м стрелковым батальном. К 14.30 2-й стрелковый батальон очистил южное побережье от противника и закрепился на нем, а 1-й, преодолевая упорное сопротивление противника, к 12.50 вышел на рубеж поселка, где был остановлен шквальным огнем, а затем контратакован усиленной ротой из района северо-западного мыса острова. Понеся серьезные потери, он отошел с боями на рубеж между бухтой Безымянная и безымянным островом. До 20.00 полк вел ожесточенный огневой бой. В 20 часов противник, прикрываясь дымами, начал высадку десанта с кораблей на юго-западный берег, силою свыше батальона, и, разрезав полк на две группы, стал теснить его. В результате ночного боя, первая группа была сброшена в море, где 40 человек из ее состава подобрали корабли десанта. Вторая группа, теснимая превосходящими силами противника, удерживала небольшой уча-сток побережья на юго-восточной оконечности острова. В ночь с 4 на 5 июля командир 406-го Краснознаменного стрелкового полка, расположенного на острове Уран-сари, получил приказ командира 224-й стрелковой дивизии, которому был оперативно подчинен, высадиться десантом на Тейкар-сари и овладеть им. В 9.00 5 июля 1-й и 3-й стрелковые батальоны с полковой артиллерией и спецподразделениями погрузились на катера и тендеры в бухте Тополан-лахти и вышли на остров Тейкар-сари, который в это время уже снова был в руках финнов, выбивших оттуда 160-й стрелковый полк. В период следования советского десанта к острову финский гарнизон Тейкар-сари подвергся мощному авиационному и артиллерийскому ударам. После переноса огня на материк корабли подошли к острову и с расстояния 70-80 м от береговой линии начали высадку. 1-й стрелковый батальон с батареей 120-миллиметровых минометов, двумя 45-миллиметровыми и одним 76-миллиметровым орудием высаживался у восточного берега северной половины острова. Десантники прыгали в воду, доходившую им до груди. Береговая полоса оказалась заминирована, и первые вышедшие на берег воины подорвались на минах, в их числе зам. командира полка майор Таран, но десантники под руководством командира батальона капитана Мащенко опрокинули финнов и отбросили их в глубину острова. Стремительным броском батальон вышел своим левым флангом на западный берег острова, очистив северо-восточный полуостров от противника. Ввиду сильного огневого сопротивления финнов батальон был вынужден временно окопаться. Тем временем шла интенсивная разгрузка тендеров. На захваченный плацдарм выгружались боеприпасы, минометы и орудия. 3-й стрелковый батальон 406-го Краснознаменного стрелкового полка, вышедший одновременно с 1-м батальоном из бухты Тополанлахти, вследствие потери ориентировки командиром отряда тендеров и сильного заградительного огня противника, подошел к небольшому островку восточнее острова Тейкар-сари, где и начал высаживать десант. И только 8-я стрелковая рота, 3-я минометная рота и два взвода 3-й пулеметной роты высадились в соответствии с планом, непосредственно на Тейкарсари. Они сходу атаковали противника, прошли до западного берега острова и закрепились. Командир 406-го полка находился в р-не действия 8-й стрелковой роты. Высаженные на маленьком островке 7-я и 9-я стрелковые роты, а также специальные подразделения полка оказались в тяжелом положении, т. к. подверглись массированному обстрелу противника. Попытка группы бойцов во главе с мл. лейтенантом Мельниковым вплавь достичь берега не удалась, вся группа была расстреляна автоматным огнем с острова. К 13.00 к южной части острова подошел на 11 катерах 1-й стрелковый батальон 622-го стрелкового полка под командованием капитана Шифера. У него была задача оказать поддержку частям, ведущим бой за остров. Встретив сильное огневое сопротивление со стороны противника, этот батальон все-таки начал высадку на южном берегу острова, который тоже оказался заминирован. Первые высадившиеся десантники погибли, что вызвало временное замешательство в рядах атакующих. Капитан Шифер, не потерявший при высадке управления батальоном, быстро привел его в порядок и обеспечил захват плацдарма. После этого на остров прибыли 4 танка Т-26. При выгрузке один танк утонул, а три оставшихся поступили в распоряжение командира 1-го стрелкового батальона, после чего батальон, поддерживаемый танками, начал продвигаться к северу. К 15.00 между отдельно действующими батальонами не было ни связи, ни общего руководства операцией. Между 1-м и 3-м стрелковыми батальонами 406-го Краснознаменного стрелкового полка, а также в северной части острова находился противник. В это время на остров прибыл командир 224-й стрелковой дивизии полковник Панченко. С прибытием на остров командира дивизии была установлена связь между наступающими подразделениями и организовано их взаимодействие. В течение дня противник предпринял четыре попытки высадить на остров подкрепление. Последняя была предпринята в 17.00. Все они были отражены силами КБФ и береговой артиллерии, при этом были потоплены: 1 транспорт, 1 канонерская лодка, 1 самоходная баржа, 1 катер и 2 катера повреждены. С островка перевезены катерами оставшиеся подразделения 3-го стрелкового батальона, а 1-й батальон 622-го стрелкового полка при поддержке танков начал наступать на север. Совместно с 3-м батальоном 406-го Краснознаменного стрелкового полка он окончательно очистил южную часть острова и вместе с 1-м батальоном406-го Краснознаменного стрелкового полка ликвидировал противника в центральной части острова. Продолжая преследование отступающего противника, и сбрасывая его в залив, наступающие части вышли на северный мыс острова. Упорное сопротивление финнов было сломлено. 5 июля, к 20 часам, Тейкарсари был полностью очищен от противника.

Исторические источники:

Катышкин И. С. Служили мы в штабе армейском. М., 1979;

Ладинский Ю. В. Военная вахта. М., 1983.

Автор статьи: Мартынов В. Е.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015