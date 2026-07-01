Десаи, Морарджи

Деса`и, Морарджи (29.02.1896, Гуджарат — 10.04.1995, Мумбаи) — индийский государственный и политический деятель. Отец, школьный учитель, воспитывал сына в строгости. После окончания в 1918 Уилсоновского колледжа при Бомбейском университете Д. в течение 12 лет занимал должности в гражданской администрации Бомбея (совр. Мумбаи). В 1930 ушел с государственной службы и присоединился к борьбе за независимость Индии, организованной Махатмой Ганди. В 1931 вступил в партию Индийский национальный конгресс (ИНК) и до 1937 был секретарем комитета Конгресса в штате Гуджарат. После выборов 1937 от Конгресса вошел в состав первого правительства и занимал министерские посты. В 1939 в знак протеста против политики Великобритании, втянувшей Индию во Вторую мировую войну без согласия индийцев, покинул свои посты. В годы войны принимал активное участие в кампаниях неповиновения, за что подвергся аресту и находился в заключении до 1945. На выборах 1946 прошел в законодательное собрание провинции Бомбея, с 1946—1952 занимал ряд министерских постов в правительстве провинции. В 1952—1956 — в качестве главного министра штата Бомбей провел ряд популярных реформ. После реорганизации штатов в 1956—1958 Д. был министром торговли и промышленности. В 1958—1963 занимал пост министра финансов. В 1967 вошел в состав правительства Индиры Ганди. В 1969 после раскола партии перешел в оппозицию. В 1975, когда Индира Ганди ввела в стране чрезвычайное положение, Д. был арестован и находился в заключении до января 1977. Выйдя на свободу, возглавил оппозиционный блок Народная партия, которая одержала победу на внеочередных парламентских выборах 1977. 24 марта 1977 Д. возглавил правительство Индии. В 1979 Народная партия распалась, Д. ушел в отставку, а в 1980 окончательно оставил политику. Лит.: Majumdar R. C. History of the Freedom Movement in India. 3 vol. Calcutta, 2004.