ДЕСАИ МОРАРАДЖИ
ДЕСАИ МОРАРАДЖИ - государственный и политический деятель Индии.
По окончании колледжа в Бомбее с 1918 года работал в Индийской гражданской службе. В 1930 году принял участие в кампании гражд. неповиновения, которой руководил М.К. Ганди. Став его верным последователем, вступил в Индийский национальный конгресс (ИНК). После обретения Индией независимости занимал в 1947-1952 годах высокие посты в правительстве штата Бомбей; в 1952-1956 годах главный министр штата Бомбей (разделённого в 1960 году на ныне существующие штаты Махараштра и Гуджарат). В 1956-1957 годах министр торговли и промышленности, в 1958-1963 годах министр финансов в правительствах Дж. Неру. В 1964 году, после смерти Дж. Неру, один из претендентов на пост премьера, однако руководство ИНК предпочло ему Л.Б. Шастри. В 1966 году, после смерти Шастри, вновь претендовал на пост главы правительства, но проиграл борьбу на этот раз И. Ганди; в 1967-1969 годах министр финансов в её кабинете. Покинул этот пост в знак протеста против принятого правительством И. Ганди решения о национализации крупных банков и усилении государственного контроля над экономикой. Из бывших членов ИНК, перешедших в оппозицию И. Ганди, создал партию Организация Конгресс - ИНК(о), провозгласившую своей главной задачей построение в Индии демократического, политически и экономически децентрализованного общества, опирающегося на идейное наследие М.К. Ганди (смотри в статье Гандизм). В период действия чрезвычайного положения (1975-1977 годах) находился под арестом. В 1977 году лидер коалиции Джаната парти (Народная партия), одержавшей победу на парламентских выборах. В 1977-1979 годах премьер-министр Индии. Правительство Десаи ушло в отставку из-за острых идеологических разногласий между членами коалиции. С начала 1980-х годов Десаи из-за преклонного возраста отошёл от политики и пропагандировал гандистские идеалы морального самосовершенствования, включая вегетарианство и занятие ручным прядением.
Сочинения:
The story of my life. Oxf.; N. Y., 1979. Vol. 1–3.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.