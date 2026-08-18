ДЕСАИ МОРАРАДЖИ

ДЕСАИ МОРАРАДЖИ - государственный и политический деятель Индии.

По окон­ча­нии кол­лед­жа в Бом­бее с 1918 года ра­бо­тал в Ин­дий­ской гра­ж­дан­ской служ­бе . В 1930 году при­нял уча­стие в кам­па­нии гражд. не­по­ви­но­ве­ния, ко­то­рой ру­ко­во­дил М.К. Ган­ди. Став его вер­ным по­сле­до­ва­те­лем, всту­пил в Ин­дий­ский на­цио­наль­ный кон­гресс (ИНК). По­сле об­ре­те­ния Ин­ди­ей не­за­ви­си­мо­сти за­ни­мал в 1947-1952 годах вы­со­кие по­сты в пра­ви­тель­ст­ве шта­та Бом­бей; в 1952-1956 годах главный ми­нистр шта­та Бом­бей (раз­де­лён­но­го в 1960 году на ны­не су­ще­ст­вую­щие шта­ты Ма­ха­раш­тра и Гу­джа­рат). В 1956-1957 годах министр тор­гов­ли и промышленности, в 1958-1963 годах министр фи­нан­сов в пра­ви­тель­ст­вах Дж. Не­ру . В 1964 году, по­сле смер­ти Дж. Не­ру, один из пре­тен­ден­тов на пост пре­мье­ра, од­на­ко ру­ко­во­дство ИНК пред­по­чло ему Л.Б. Ша­ст­ри. В 1966 году, по­сле смер­ти Ша­ст­ри, вновь пре­тен­до­вал на пост гла­вы пра­ви­тель­ст­ва, но про­иг­рал борь­бу на этот раз И. Ган­ди ; в 1967-1969 годах министр фи­нан­сов в её ка­би­не­те. По­ки­нул этот пост в знак про­тес­та про­тив при­ня­то­го пра­ви­тель­ст­вом И. Ган­ди ре­ше­ния о на­цио­на­ли­за­ции круп­ных бан­ков и уси­ле­нии государственного кон­тро­ля над эко­номи­кой. Из бывших чле­нов ИНК, пе­ре­шед­ших в оп­по­зи­цию И. Ган­ди, соз­дал пар­тию Ор­га­ни­за­ция Кон­гресс - ИНК(о), про­воз­гла­сив­шую сво­ей главной за­да­чей по­строе­ние в Ин­дии де­мо­кра­ти­че­ско­го, по­ли­ти­че­ски и эко­но­ми­че­ски де­цен­тра­ли­зо­ван­но­го об­ще­ст­ва, опи­раю­ще­го­ся на идей­ное на­сле­дие М.К. Ган­ди (смотри в статье Ган­дизм ). В пе­ри­од дей­ст­вия чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния (1975-1977 годах) на­хо­дил­ся под аре­стом. В 1977 году ли­дер коа­ли­ции Джа­на­та пар­ти (Народная пар­тия), одер­жав­шей по­бе­ду на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах. В 1977-1979 годах пре­мьер-министр Ин­дии. Пра­ви­тель­ст­во Десаи уш­ло в от­став­ку из-за ост­рых идео­ло­гических раз­но­гла­сий ме­ж­ду чле­на­ми коа­ли­ции. С начала 1980-х годов Десаи из-за пре­клон­но­го воз­рас­та ото­шёл от по­ли­ти­ки и про­па­ган­ди­ро­вал ган­ди­ст­ские идеа­лы мо­раль­но­го са­мо­со­вер­шен­ст­во­ва­ния, вклю­чая ве­ге­та­ри­ан­ст­во и за­ня­тие руч­ным пря­де­ни­ем.

Сочинения:

The story of my life. Oxf.; N. Y., 1979. Vol. 1–3.

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