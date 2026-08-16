ДЕРЖАВИН НИКОЛАЙ СЕВАСТЬЯНОВИЧ

Российский славист, историк, литературовед, филолог, общественный деятель, академик АН СССР .

Учил­ся в Санкт-Пе­тербургском университете (1896-1897), Не­жин­ском ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом институте князя Без­бо­род­ко (1897-1900).

В 1922-1925 годах рек­тор Ле­нин­град­ско­го университета , в 1925-1953 годах заведующий ка­фед­рой славянской фи­ло­ло­гии в ЛГУ. В раз­ное вре­мя был ди­рек­то­ром многих на­учных ин­сти­ту­тов, в том числе в 1931-1934 годах Сла­вя­но­ве­де­ния ин­сти­ту­та АН СССР, с 1947 года Ле­нинградского от­де­ле­ния это­го ин­сти­ту­та.

Председатель Ан­ти­фа­ши­ст­ско­го комитета советских учё­ных (1942-1947), член Славянского комитета СССР (1947-1953), Советского комитета за­щи­ты ми­ра.

До ре­во­лю­ции изу­чал куль­ту­ру болгарского на­се­ле­ния на юге Рос­сии. В 1917-1930 годах за­ни­мал­ся раз­ра­бот­кой тео­ре­тических ос­нов советского сла­вя­но­ве­де­ния и ис­то­ри­ей болгарской литературы.

По­сле 1945 года в круг его на­учных ин­те­ре­сов вхо­ди­ли болгарская ис­то­рия, литература, во­про­сы русско-болгарских свя­зей. Ав­тор «Ис­то­рии бол­гар­ской ли­те­ра­ту­ры» (1935), «Ис­то­рии Бол­га­рии» (т. 1-4, 1945-1948), ря­да мо­но­гра­фий о болгарских пи­са­те­лях и ре­во­лю­цио­не­рах и свыше 500 ра­бот по ис­то­рии, ар­хео­ло­гии, эт­но­гра­фии, язы­ко­зна­нию, ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нию славянских на­ро­дов.

Рас­смат­ри­вал во­про­сы славянского эт­но­ге­не­за с по­зи­ций «но­во­го уче­ния о язы­ке» Н.Я. Мар­ра , од­на­ко по­сле лин­гвис­тической дис­кус­сии 1950 года из­ме­нил свой под­ход.

Главной за­слу­гой Державина яв­ля­лось при­да­ние сла­ви­сти­ке ха­рак­те­ра ком­плекс­ной на­учной дис­ци­п­ли­ны. Он пер­вым об­ра­тил вни­ма­ние на многие про­бле­мы древ­них сла­вян, болгарской ис­то­рии и свя­зей меж­ду славянскими на­ро­да­ми.