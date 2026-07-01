Державин, Гавриил Романович

Держа`вин, Гавриил Романович (03[14].07.1743, Казань — 08[20].07.1816, с. Званка под Новгородом) — русский поэт, государственный деятель. Из дворян. В 1759—1762 учился в Казанской гимназии (окончил с отличием). С 1762 служил в Преображенском полку (до 1772 — в нижних чинах), участвовал в подавлении Крестьянской войны 1773–1775 (Пугачевщины). В 1777 перешел на гражданскую службу в Сенат. Губернатор в Петрозавод­ске (1784—1785), в Тамбове (1786—1788). Кабинет-секретарь императрицы Екатерины II (1791—1793). Сенатор (с 1793). Президент Коммерц-коллегии (1794—1795). В 1800 командирован императором Павлом I в Белоруссию, где предотвратил наступавший голод, произведен в чин действительного тайного советника. В ноябре 1800 назначен государственным казначеем и членом Совета при императоре. При учреждении в 1802 министерств стал первым министром юстиции, протестовал против некоторых либеральных реформ. С октября 1803 в отставке. Дом Д. в Санкт-Петербурге стал центром литературной жизни, здесь проходили заседания основанной им (вместе с А. С. Шишковым) Беседы любителей русского слова (1811—1816). Стихи писал с юности; в 1779 «избрал свой совсем особый путь» (подчеркнуто индивидуальный стиль) и опубликовал ряд новаторских стихотворений: «На смерть князя Мещерского», «На рождение в Севере порфирородного отрока» и др. Прославился одой «Фелица» (1782, опубликована в 1783). Свою поэзию называл «памятником дел, обычаев и нравов <...> века Екатерины»; откликнулся на смерть Г. А. Потемкина («Водопад», 1791—1794), А. В. Суворова («Снигирь», 1800). Отличался умением одновременно прославлять и поучать; написал много духовных од, в том числе «Бог» (1780—1784). Издав свои «Сочинения» (Ч. 1—4, 1808; Ч. 5, 1815), в 1809—1810 написал к ним мемуарные «Объяснения» (полное издание 1870), а в 1811—1812 — автобиографические «Записки» (опубликованы в 1859). Литературно-теоретические воззрения изложил в трактате «Рассуждение о лирической поэзии, или об оде» (1811—1816). Написал ряд драматических произведений на исторические сюжеты: трагедии «Ирод и Мариамна» (1807), «Евпраксия», «Темный» (обе 1808), «Атаболибо, или Разрушение Перуанской империи» (1815, опубликована в 1867), оперы «Добрыня» (1804), «Пожарский, или Освобождение Москвы» (1806), «Грозный, или Покорение Казани» (1814). Среди поздних стихотворений Д. самые большие и значительные — «Гимн лироэпический на прогнание французов из отечества» (1813) и ода «Христос» (1814). Соч.: Сочинения / С объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. 1—9. СПб., 1864—1883; Стихотворения. М., 1958; Избранная проза. М., 1984; Анакреонтические песни. М., 1986; Записки. М., 2000; Сочинения. СПб., 2002. Лит.: Venditti M. Il poeta e l’ineffabile. G. R. Deržavin. Le odi spirituali. Napoli, 2010; Г. Р. Державин и русская литература. М., 2007; Гаврила Державин. 1743—1816: [Сборник]. Нортфилд, 1995; Грот Я. К. Жизнь Державина <1880>. М., 1997; Дер­жавин и его время. Вып. 1—10. СПб., 2004—2015; Державинский сборник. Вып. 1–3. Петрозаводск, 2004—2008; Замостьянов А. А. Гаврила Державин. М., 2013; Западов А. В. Державин. М., 1958; Его же. Мастерство Державина. М., 1985; Западов В. А. Державин: (Биография). М.—Л., 1965; Левенштейн О. Г. Г. Р. Державин: Государственная деятельность: 1784—1796. Казань, 2008; Серман И. З. Державин. Л., 1967; Смолярова Т. Зримая лирика. Державин. М., 2011.