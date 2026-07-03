ДЕРЖАВА
ДЕРЖАВА (от др.-рус. «държа» – власть) - шар, сфера, символизирующая духовную и светскую власть, одна из регалий монарха, применявшихся на коронационных и других торжествах.
Использование державы продолжает существующую с древности традицию использования шара как символа универсума, знака власти над миром. Впервые шар в этом значении появился на монетах македонского царя Деметрия I Полиоркета (306-285 до н.э.). На одной из монет римского императора Августа (43 до н.э. - 14 н.э.) изображены три шара с надписями EVR (Европа), ASI (Азия), AFR (Африка). На более поздних римских монетах императоры представлены с шаром в руке, часто увенчанным фигурой богини Победы. С утверждением христианства фигура богини Победы была заменена крестом (знак власти Господа над миром), шар приобрёл форму собственно державы. В таком виде она впервые была отображена на монетах византийского императора Феодосия II (408-450). От византийских императоров держава была заимствована другими европейскими монархами.
Держава императоров Священной Римской империи (нем. Reichsapfel - державное, или имперское, яблоко) впервые была использована в 1191 году при коронации Генриха VI Штауфена. Она представляет собой полый шар из чеканного листового золота диаметром 21 см с двумя перекрещивающимися обручами (украшены филигранью, жемчугом; на пересечении обручей расположены сапфиры) и прикреплённым наверху золотым крестом, также украшенным жемчугом и драгоценными камнями. На державе имеется монограмма, напоминающая монограмму меровингских королей. В 1806 году держава императоров Священной Римской империи перешла к австрийским императорам (ныне хранится в Историко-художественном музее в Вене).
В XIV веке держава стала элементом тиары папы Римского.
Держава британских монархов (англ. Sovereign’s Orb) изготовлена в 1661 году для коронации Карла II (1660-1685). Представляет собой полый золотой шар диаметром 16,5 см, с расположенным горизонтально обручем, украшенным жемчугом и драгоценными камнями. Такой же полуобруч делит верхнюю часть шара пополам. Держава увенчана крестом из аметиста. Символизирует власть британского монарха, в том числе как защитника веры и главы государственной англиканской церкви. Вручается монарху архиепископом Кентерберийским при коронации в Вестминстерском аббатстве.
Прусская держава была изготовлена в 1701 году для коронации Фридриха I (1701-1713) как символ его светской власти. Имеет форму шара, покрытого синей эмалью, с золотым ободом. Увенчана золотым крестом, украшена 36 рубинами и 50 другими драгоценными камнями (ныне находится в собственности Фонда прусского культурного наследия; с 1995 году выставлена в зале королевских регалий во дворце Шарлоттенбург в Берлине).
Державы входили в состав регалий королей Дании, Норвегии, Польши и других стран, а также некоторых крупных феодальных владетелей.
В Русском государстве держава впервые использована в 1584 году при венчании на царство Фёдора Ивановича. Держава, входившая в так называемый Большой наряд (драгоценное царское церемониальное облачение и регалии) и использовавшаяся в 1613 году при венчании на царство первого царя из династии Романовых - Михаила Фёдоровича, была изготовлена в Западной Европе в конце XVI века (ныне - в Оружейной палате Московского Кремля). В 1650-х годах в Константинополе по специальному заказу царя Алексея Михайловича наряду с другими регалиями была изготовлена и держава (ныне - в Оружейной палате). В 1762 году для коронации императрицы Екатерины II ювелиром Г.Ф. Экартом изготовлена держава, представлявшая собой золотой, гладко отполированный шар с бриллиантовыми поясками. К коронации императора Павла I эта держава была увенчана цейлонским сапфиром (200 кар), а на пересечении поясков помещён индийский алмаз (46,92 кар) (ныне - в Оружейной палате). Именно эта держава использовалась в XIX-XX веках при коронации императоров и в особых торжественных случаях, например при праздновании 300-летия дома Романовых в 1913 году.