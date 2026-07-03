ДЕРЖАВА

ДЕРЖАВА (от др.-рус. «държа» – власть) - шар, сфера, символизирующая духовную и светскую власть, одна из регалий монарха , применявшихся на коронационных и других торжествах.

Ис­поль­зо­ва­ние державы про­дол­жа­ет су­ще­ст­вую­щую с древ­но­сти тра­ди­цию ис­поль­зо­ва­ния ша­ра как сим­во­ла уни­вер­су­ма, зна­ка влас­ти над ми­ром. Впер­вые шар в этом зна­че­нии по­явил­ся на мо­не­тах ма­кедонского ца­ря Де­мет­рия I По­ли­ор­ке­та (306-285 до н.э.). На од­ной из мо­нет римского императора Ав­гус­та (43 до н.э. - 14 н.э.) из­об­ра­же­ны три ша­ра с над­пи­ся­ми EVR (Ев­ро­па), ASI (Азия), AFR (Аф­ри­ка). На бо­лее позд­них римских мо­не­тах им­пе­ра­то­ры пред­став­ле­ны с ша­ром в ру­ке, час­то увен­чан­ным фи­гу­рой бо­ги­ни По­бе­ды. С ут­верж­де­ни­ем хри­сти­ан­ст­ва фи­гу­ра бо­ги­ни По­бе­ды бы­ла за­ме­не­на крес­том (знак влас­ти Гос­по­да над ми­ром), шар при­об­рёл фор­му соб­ст­вен­но державы. В та­ком ви­де она впер­вые бы­ла от­об­ра­же­на на мо­не­тах ви­зантийского императора Фео­до­сия II (408-450). От ви­зантийских им­пе­ра­то­ров держава бы­ла за­им­ст­во­ва­на другими ев­ропейскими мо­нар­ха­ми.

Держава им­пе­ра­то­ров Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (нем. Reichsapfel - дер­жав­ное, или им­пер­ское, яб­ло­ко) впер­вые бы­ла ис­поль­зо­ва­на в 1191 году при ко­ро­на­ции Ген­ри­ха VI Шта­у­фена. Она пред­став­ля­ет со­бой по­лый шар из че­кан­но­го ли­сто­во­го зо­ло­та диа­мет­ром 21 см с дву­мя пе­ре­кре­щи­ваю­щи­ми­ся об­ру­ча­ми (ук­ра­ше­ны фи­ли­гра­нью, жем­чу­гом; на пе­ре­се­че­нии об­ру­чей рас­по­ло­же­ны сап­фи­ры) и при­креп­лён­ным на­вер­ху зо­ло­тым крес­том, так­же ук­ра­шен­ным жем­чу­гом и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми. На державе име­ет­ся мо­но­грам­ма, на­по­ми­наю­щая мо­но­грам­му ме­ро­винг­ских ко­ро­лей. В 1806 году держава им­пе­ра­то­ров Свя­щен­ной Римской им­пе­рии пе­ре­шла к австрийским им­пе­ра­то­рам (ны­не хра­нит­ся в Ис­то­ри­ко-ху­дожественном му­зее в Ве­не).

В XIV веке держава ста­ла эле­мен­том тиа­ры па­пы Рим­ско­го .

Держава британских мо­нар­хов (англ. Sovereign’s Orb) из­го­тов­ле­на в 1661 году для ко­ро­на­ции Кар­ла II (1660-1685). Пред­став­ля­ет со­бой по­лый зо­ло­той шар диа­мет­ром 16,5 см, с рас­по­ло­жен­ным го­ри­зон­таль­но об­ру­чем, ук­ра­шен­ным жем­чу­гом и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми. Та­кой же по­лу­об­руч де­лит верх­нюю часть ша­ра по­по­лам. Держава увен­ча­на крес­том из аме­ти­ста. Сим­во­ли­зи­рует власть британского мо­нар­ха, в том числе как за­щит­ни­ка ве­ры и гла­вы государственной анг­ли­кан­ской це­рк­ви. Вру­ча­ет­ся мо­нар­ху ар­хи­епископом Кен­тер­бе­рий­ским при ко­ро­на­ции в Ве­ст­мин­стер­ском аб­бат­ст­ве.

Прусская держава бы­ла из­го­тов­ле­на в 1701 году для ко­ро­на­ции Фрид­ри­ха I (1701-1713) как сим­вол его свет­ской влас­ти. Име­ет фор­му ша­ра, по­кры­то­го си­ней эма­лью, с зо­ло­тым обо­дом. Увен­ча­на зо­ло­тым крес­том, ук­ра­ше­на 36 ру­би­на­ми и 50 другими дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми (ны­не на­хо­дит­ся в соб­ст­вен­но­сти Фон­да прусского куль­тур­но­го на­сле­дия; с 1995 году вы­став­ле­на в за­ле ко­ро­лев­ских ре­га­лий во двор­це Шар­лот­тен­бург в Бер­ли­не).

Державы вхо­ди­ли в со­став ре­га­лий ко­ро­лей Да­нии, Нор­ве­гии, Поль­ши и других стран, а так­же не­ко­то­рых круп­ных феодальных вла­де­те­лей.

В Русском государстве держава впер­вые ис­поль­зо­ва­на в 1584 году при вен­ча­нии на цар­ст­во Фё­до­ра Ива­но­ви­ча. Держава, вхо­див­шая в так называемый Боль­шой на­ряд (дра­го­цен­ное цар­ское це­ре­мо­ни­аль­ное об­ла­че­ние и ре­га­лии) и ис­поль­зо­вав­шая­ся в 1613 году при вен­ча­нии на цар­ст­во пер­во­го ца­ря из ди­на­стии Ро­ма­но­вых - Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча , бы­ла из­го­тов­ле­на в Западной Ев­ро­пе в конце XVI века (ны­не - в Ору­жей­ной па­ла­те Мос­ков­ско­го Крем­ля). В 1650-х годах в Кон­стан­ти­но­по­ле по специальному за­ка­зу ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча на­ря­ду с другими ре­га­лия­ми бы­ла из­го­тов­ле­на и держава (ны­не - в Ору­жей­ной па­ла­те ). В 1762 году для ко­ро­на­ции императрицы Ека­те­ри­ны II юве­ли­ром Г.Ф. Экар­том из­го­тов­ле­на держава, пред­став­ляв­шая со­бой зо­ло­той, глад­ко от­по­ли­ро­ван­ный шар с брил­ли­ан­то­вы­ми поя­ска­ми. К ко­ро­на­ции императора Пав­ла I эта держава бы­ла увен­ча­на цей­лон­ским сап­фи­ром (200 кар), а на пе­ре­се­че­нии поя­сков по­ме­щён индийский ал­маз (46,92 кар) (ны­не - в Ору­жей­ной па­ла­те). Имен­но эта держава ис­поль­зо­ва­лась в XIX-XX веках при ко­ро­на­ции им­пе­ра­то­ров и в осо­бых тор­же­ст­вен­ных слу­ча­ях, например при празд­но­ва­нии 300-ле­тия до­ма Ро­ма­но­вых в 1913 году.

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