ДЕРВИЗЫ фон, фон дер Визе

Русский дво­рян­ский род немецкого про­ис­хо­ж­де­ния.

Ро­дона­чаль­ник рос. вет­ви – Ио­ганн Адольф Ви­зе (? – по­сле 1762), учил­ся в Йен­ском, Лейп­циг­ском и Гис­сен­ском ун-тах, с 1738 слу­жил в Шве­ции, с 1740-х гг. – в Рос­сии. В 1759 воз­ве­дён в дво­рян­ское дос­то­ин­ст­во Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (с при­бав­ле­ни­ем час­ти­цы «фон дер»). Его внук – Иван Ива­но­вич (Ио­ганн Ге­орг) (? – 1806), ген.-м. (1798), ком. Ас­т­ра­хан­ско­го дра­гун­ско­го пол­ка (1798), шеф Рос­тов­ско­го дра­гун­ско­го пол­ка (1798–99). Сре­ди вну­ков по­след­не­го наи­бо­лее из­вес­тен Па­вел Гри­горь­е­вич [30.1(11.2).1826–14.6.1881], д. стат. сов. (1866). Окон­чил Уч-ще пра­во­ве­де­ния в С.-Пе­тер­бур­ге (1847). В 1850-х гг. слу­жил в Се­на­те, во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853–56 – в Про­ви­ант­ском деп-те Во­ен. мин-ва. Один из пер­вых в Рос­сии круп­ных дея­те­лей в об­лас­ти ж.-д. строи­тель­ст­ва. Ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Об-ва Мо­с­ков­ско-Са­ра­тов­ской ж. д. (1859–63), пред. прав­ле­ния Об-ва Мо­с­ков­ско-Ря­зан­ской ж. д. (1863–68; 1-я оче­редь от­кры­та в 1864). На льгот­ных ус­ло­ви­ях при под­держ­ке вел. кн. Кон­стан­ти­на Ни­ко­лае­ви­ча и М. Х. Рей­тер­на по­лу­чил кон­цес­сии на по­строй­ку Ря­за­но-­Коз­лов­ской ж. д. (1865; от­кры­та в 1866) и Кур­ско-Ки­ев­ской ж. д. (1866/67; час­тич­но от­кры­та в 1868, пол­но­стью в 1870). Пред. прав­ле­ния Об-ва Ря­за­но-Коз­лов­ской ж. д. (1865–68). Ди­рек­то­ром этой до­ро­ги и пред. прав­ле­ния Об-ва Кур­ско-Ки­ев­ской ж. д. до 1887 был брат П. Г. фон Дер­ви­за – Иван Гри­горь­е­вич [11(23).2.1839–21.6(3.7).1887]. При строи­тель­ст­ве всех до­рог Д. под­ряд­чи­ком ра­бот вы­сту­пал К. Ф. фон Мекк (из ро­да Мек­ков). Дея­тель­ность П. Г. фон Дер­ви­за ста­ла при­ме­ром из­вле­че­ния вы­со­ких до­хо­дов из гос. ж.-д. кон­цес­сий, что вы­зва­ло «уч­ре­ди­тель­скую го­ряч­ку» в Рос­сии. В 1860-х гг. П. Г. фон Дер­виз вы­сту­пал как пуб­ли­цист в «Бир­же­вых ве­до­мо­стях» и «Мо­с­ков­ских но­во­стях». Круп­ный зем­ле­вла­де­лец (осн. вла­де­ния в Ря­зан­ской губ.), вла­дел так­же до­ма­ми в С.-Пе­тер­бур­ге, Мо­ск­ве, во Фран­ции и Швей­ца­рии. В 1868 ото­шёл от дел, вско­ре уе­хал за гра­ни­цу, жил гл. обр. в Ниц­це, где в 1868–70 вы­стро­ил вил­лу «Валь­роз» (про­ект арх. Д. И. Грим­ма; ны­не в ней рас­по­ла­га­ет­ся ф-т на­ук ун-та Ниц­цы). Ос­но­вал там те­атр и соз­дал собств. сим­фо­нич. ор­кестр из франц. и нем. му­зы­кан­тов. Ав­тор ин­ст­ру­мен­таль­ных пьес и ро­ман­сов «Не спра­ши­вай ме­ня, за­чем уны­лой ду­мой» (на сти­хи А. С. Пуш­ки­на), «В ми­ну­ту жиз­ни труд­ную» (на сти­хи М. Ю. Лер­мон­то­ва ), «Ве­чер­ний звон» (на сти­хи И. И. Коз­ло­ва). За­ни­мал­ся бла­го­тво­ри­тель­но­стью: на его по­жерт­во­ва­ния в 1874–76 уч­ре­ж­де­на и по­строе­на дет­ская гор. кли­нич. боль­ни­ца Св. Вла­ди­ми­ра (в 1922–91 Моск. дет­ская гор. кли­нич. боль­ни­ца № 2 им. И. В. Ру­са­ко­ва, в 1991 воз­вра­ще­но преж­нее назв.). По­пе­чи­тель Ох­тин­ско­го ме­ха­ни­ко-тех­нич. уч-ща в С.-Пе­тер­бур­ге и Ря­зан­ской муж­ской гим­на­зии. Его име­нем на­зва­ны ули­ца и на­чаль­ная шко­ла в Ниц­це. По­сле смер­ти П. Г. фон Дер­ви­за его вдо­ва – Ве­ра Ни­ко­ла­ев­на (урож­дён­ная Тиц; 1832 – 10.3.1903) ос­но­ва­ла ряд бла­го­тво­рит. уч­ре­ж­де­ний: в С.-Пе­тер­бур­ге – при­ют для де­во­чек-­си­рот (1881), дом де­шё­вых квар­тир и сто­ло­вую для бед­ных, да­чу для бед­ней­ших гим­на­зи­сток, нар. дом (на 12-й ли­нии Ва­силь­ев­ско­го о-ва), в Мо­ск­ве – жен­скую гим­на­зию име­ни ра­но умер­шей до­че­ри В. П. фон Дер­виз (1888, ны­не сред­няя об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ная шко­ла № 325). Брат П. Г. фон Дер­ви­за – Дмит­рий Гри­горь­е­вич [8(20).12.1829–28.3(10.4).1916], д. тайн. сов. (1902), в 1850–1866 (с крат­ким пе­ре­ры­вом) слу­жил в Мин-ве юс­ти­ции, стар­ший юрис­кон­сульт (1860–64, до 1861 – и. д.). В 1864 за­ни­мал­ся об­щей ре­дак­ци­ей за­ме­ча­ний в об­лас­ти гра­ж­данского су­до­про­из­вод­ст­ва по про­ек­ту су­деб­ной ре­фор­мы 1864. В 1865–1866 член от Мин-ва юс­ти­ции во Врем. комитете при Си­но­де для рас­смот­ре­ния за­пис­ки об из­ме­не­нии под­суд­но­сти не­ко­то­рых дел в свя­зи с су­деб­ной ре­фор­мой 1864 (бла­го­да­ря по­зи­ции Д. Г. фон Дер­ви­за про­ект ко­ми­те­та, пре­ду­смат­ри­вав­ший, в ча­ст­но­сти, ли­ше­ние гражд. прав в слу­чае от­лу­че­ния от Церк­ви, ос­тал­ся не­реа­ли­зо­ван­ным). Пер­вый обер-про­ку­рор Гражд. кас­са­ци­он­но­го деп-та Се­на­та (1866–70). В ре­зуль­та­те кон­флик­та с К. И. Па­ле­ном ушёл в от­став­ку (до 1881). Се­на­тор (1881), чл. Гос. со­ве­та (1884), яв­лял­ся чле­ном мн. его ко­мис­сий. Чл. Осо­бо­го со­ве­ща­ния для пе­ре­смот­ра дей­ст­вую­ще­го уч­ре­ж­де­ния Пра­ви­тель­ст­вую­ще­го Се­на­та и вы­ра­бот­ки за­ко­но­по­ло­же­ний о ме­ст­ных адм. су­дах (1905–06) и др. Ув­ле­кал­ся жи­во­пи­сью, со­брал кол­лек­цию ра­бот рус. и итал. мас­те­ров. Его брат – Ни­ко­лай Гри­горь­е­вич [12(24).4.1837–17(29).10.1880], пе­вец (те­нор) (сце­нич. псевд. Эн­дэ). Учил­ся у Ф. Рон­ко­ни (С.-Пе­тер­бург), Д. Рон­ко­ни (Ми­лан). С 1871 вы­сту­пал в Ки­евском опер­ном те­ат­ре в со­ста­ве ча­ст­ных трупп Ф. Г. Бер­ге­ра и И. Я. Се­то­ва. С 1876 со­лист Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра в С.-Пе­тер­бур­ге. Сре­ди пар­тий – Финн, Со­би­нин («Рус­лан и Люд­ми­ла», «Жизнь за ца­ря» М. И. Глин­ки), Фа­уст (од­но­им. опе­ра Ш. Гу­но). Осо­бый ус­пех имел в ко­мических ро­лях и как ис­пол­ни­тель ро­ман­сов. Ав­тор ро­ман­сов и др. музы­каль­ных про­из­ве­де­ний.

Сы­но­вья П. Г. фон Дер­ви­за: Сер­гей Пав­ло­вич [27.5(8.6).1863–7.11.1943], д. стат. сов. (1905), ка­мер­гер (1904). Учил­ся в Моск. конс. по клас­су фп. В. И. Са­фо­но­ва. Ди­рек­тор Об-ва Ря­за­но-Коз­лов­ской ж. д. (с 1887), один из уч­ре­ди­те­лей Рус. тор­го­во-пром. бан­ка (1889). По его за­ка­зу вы­стро­ен уса­деб­ный ком­плекс в с. Ки­ри­цы Спас­ско­го у. Ря­зан­ской губ. (арх. Ф. О. Шех­тель), вла­дел так­же особ­ня­ком в С.-Пе­тер­бур­ге (ны­не его за­ни­ма­ет гос. ка­мер­ный муз. те­атр «Санкт-Пе­тер­бургъ опе­ра»). Спас­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1900–07, до 1901 – и. д.). За­ни­мал­ся бла­го­тво­ри­тель­но­стью и ме­це­нат­ст­вом , внёс круп­ный де­неж­ный вклад на при­об­ре­те­ние Моск. конс. боль­шо­го кон­церт­но­го ор­га­на (из­го­тов­лен франц. фир­мой «Ка­вайе-Колль» в Па­ри­же, ус­та­нов­лен в 1901, имя С. П. фон Дер­ви­за вы­гра­ви­ро­ва­но на фа­са­де ор­га­на). В 1908 про­дал свои вла­де­ния и уе­хал с семь­ёй в Канн, где про­жил до кон­ца жиз­ни; Па­вел Пав­ло­вич (16.4.1870–1943), надв. сов., один из уч­ре­ди­те­лей Рус. тор­го­во-пром. бан­ка. В име­нии Ста­ро­жи­ло­во в Прон­ском у. Ря­зан­ской губ. по­ст­ро­ил уса­деб­ный комп­лекс (1890–96, арх. Ф. О. Шех­тель), вклю­чав­ший один из круп­ней­ших в Рос­сии кон­ных за­во­дов (вы­ра­щи­ва­лось св. 2,5 тыс. ло­ша­дей). В 1899 П. П. фон Дер­виз обан­кро­тил­ся. Прон­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1902–17). В 1904 ос­но­вал в Прон­ске жен­скую на­чаль­ную шко­лу, вско­ре пре­об­ра­зо­ван­ную в гим­на­зию, где пре­по­да­вал ма­те­ма­ти­ку. В 1916 сме­нил фа­ми­лию на Лу­го­вой. В 1919 в Ста­ро­жи­ло­во пре­по­да­вал ма­те­ма­ти­ку в шко­ле и на кур­сах ко­ман­ди­ров РККА, сре­ди слу­ша­те­лей ко­то­рых был Г. К. Жу­ков.

Из сы­но­вей Д. Г. фон Дер­ви­за наи­бо­лее из­вес­тен Вла­ди­мир Дмит­рие­вич [9(21).5.1859–13.4.1937], жи­во­пи­сец-ак­ва­ре­лист, дея­тель зем­ско­го дви­же­ния. За­ни­мал­ся ак­ва­рель­ной жи­во­пи­сью под рук. А. И. Мо­ро­зо­ва и Л. О. Пре­мац­ци. В 1880–85 учил­ся в пе­терб. АХ у П. П. Чис­тя­ко­ва, близ­ко сдру­жил­ся с В. А. Се­ро­вым и М. А. Вру­бе­лем, ра­бо­тал в уст­ро­ен­ной ими мас­тер­ской в 1883–84. В 1886 при­об­рёл име­ние До­мо­тка­но­во в Твер­ской губ. За­ни­мал­ся про­све­ти­тель­ской ра­бо­той сре­ди кре­сть­ян, ор­га­ни­зо­вал сель­скую шко­лу, уча­ст­во­вал в ра­бо­те учи­лищ­но­го со­ве­та уез­да. В име­нии В. Д. фон Дер­ви­за ре­гу­ляр­но в те­че­ние всей сво­ей жиз­ни гос­тил, а в 1895–96 по­сто­ян­но жил Се­ров, соз­дав здесь бо­лее 30 круп­ных про­из­ве­де­ний, сре­ди ко­то­рых «Де­вуш­ка, ос­ве­щён­ная солн­цем» (1888), порт­ре­ты В. Д. фон Дер­ви­за и его суп­ру­ги Н. Я. фон Дер­виз (оба 1890). Пред. твер­ской уезд­ной (1897–1900) и гу­берн­ской (1900–04, 1905–06) зем­ских управ, твер­ской уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1898–1900). В 1903 под­го­то­вил за­пис­ку о не­об­хо­ди­мо­сти улуч­ше­ния бы­та сель­ско­го на­се­ле­ния и из­ме­не­ния ус­ло­вий с.-х. тру­да, вы­звав­шую рез­ко не­га­тив­ную ре­ак­цию в МВД. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 про­дол­жал жить в До­мо­тка­но­во, в 1921 пе­ре­ехал в г. Сер­ги­ев, где на­зна­чен зав. вы­ста­воч­ным от­де­лом и му­зей­ным за­па­сом (фон­дом). С вес­ны 1922 пред. Ко­мис­сии по ох­ра­не па­мят­ни­ков ста­ри­ны и ис­кус­ст­ва Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры, в 1924–28 зав. Сер­ги­ев­ским ис­то­ри­ко-ху­дож. му­зе­ем. С кон. 1920-х гг. жил в Мо­ск­ве. Ав­тор ак­ва­ре­лей: «Бань­ка в ле­су» (1881), «Де­вуш­ка под де­ре­вом» (1884), «Фин­лян­дия. Озе­ро Юс­ти­ла» (1889), «Ша­мо­ни в Са­войе» (1900), «Ор­ли­ная ска­ла. Крым» (1923). Ав­тор вос­по­ми­на­ний о Се­ро­ве (1934). Его дочь – Ма­рия Вла­ди­ми­ров­на [26.12.1886(7.1.1887)–1.4.1959], ху­дож­ни­ца, гра­фик и ак­ва­ре­лист. Же­на В. А. Фа­вор­ско­го. Окон­чи­ла МУЖВЗ (1913). Соз­да­тель мо­ну­мен­таль­ных пан­но «Вла­де­ния фео­да­ла» для Му­зея на­ро­дов СССР в Мо­ск­ве (1930), «Иг­раю­щие де­ти» для Му­зея иг­руш­ки в За­гор­ске (1938), ак­ва­ре­лей «Вес­на» (1920-е гг.), «Сер­ги­ев По­сад» (1932), гра­фич. ра­бот «Со­сно­вый бор» (1940), «Ива» (1947) и др. Ав­тор вос­по­ми­на­ний (час­тич­но опубл.). Пле­мян­ник В. Д. фон Дер­ви­за – Ге­ор­гий Ва­ле­риа­но­вич [19.2(3.3).1897–27.7.1980], врач, био­хи­мик, проф. (1951). Окон­чил мед. ф-т Моск. ун-та (1921), по­сле че­го до 1928 ра­бо­тал там же. Ор­га­ни­за­тор (1928) и зав. (1928–31) ка­фед­рой био­хи­мии в Мин­ском мед. ин-те. В 1931–38 ра­бо­тал в Ин-те по изу­че­нию проф. бо­лез­ней им. В. А. Обу­ха в Мо­ск­ве, в 1938–74 – в Центр. ин-те ге­ма­то­ло­гии и пе­ре­ли­ва­ния кро­ви (в 1938–1968 ру­ко­во­ди­тель, в 1968–74 на­уч. кон­суль­тант био­хи­мич. ла­бо­ра­то­рии). Од­но­вре­мен­но в 1936–48 кон­суль­тант те­ра­пев­тич. кли­ни­ки 1-го Моск. мед. ин-та. Внёс зна­чит. вклад в раз­ви­тие ге­ма­то­ло­гии и транс­фу­зио­ло­гии. За­ни­мал­ся про­бле­ма­ми био­хи­мич. из­ме­не­ний кро­ви при не­ко­то­рых проф. за­бо­ле­ва­ни­ях, га­зов кро­ви, га­зо­об­ме­ном ор­га­низ­ма и ды­ха­тель­ной функ­ци­ей кро­ви при ост­рой кро­во­по­те­ре и трав­ма­тич. шо­ке, био­хи­ми­ей кон­сер­ви­ро­ва­ния кро­ви и др. Ав­тор ря­да ши­ро­ко при­ме­няе­мых ла­бо­ра­тор­ных ме­то­дик.

Пра­внуч­ка И. И. фон Дер­ви­за – Ве­ра Ми­хай­лов­на [21.3(2.4).1878–1951], од­на из пер­вых жен­щин-гео­ло­гов в Рос­сии. Окон­чи­ла фи­зи­ко-ма­те­ма­тич. от­де­ле­ние Бес­ту­жев­ских кур­сов в С.-Пе­тер­бур­ге (1900), с 1904 учи­лась на фи­зич. ф-те Же­нев­ско­го ун-та, где в 1910 за­щи­ти­ла дис. на сте­пень д-ра фи­зи­ки. В 1910–31 ра­бо­та­ла в Гео­ло­гич. к-те, а за­тем в др. ор­га­ни­за­ци­ях. Ав­тор ря­да ра­бот по руд­ным ме­сто­ро­ж­де­ни­ям, гео­ло­гии и пет­ро­гра­фии. В 1945 аре­сто­ва­на по об­ви­не­нию в контр­ре­во­люц. про­па­ган­де. Умер­ла в ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вом ла­ге­ре на ст. Но­во­ли­си­но Ле­нин­град­ской обл. Реа­би­ли­ти­ро­ва­на в 1989.

Род Д. вне­сён во 2-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Ко­ст­ром­ской губ. и 3-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Моск., Ря­зан­ской, С.-Пе­терб. и Твер­ской гу­бер­ний.

Иллюстрации:

Герб ро­да Дер­ви­зов.

Архив БРЭ.

П. Г. фон Дер­виз. Фо­то. 2-я пол. 19 в. Из кол­лек­ции М. В. Зо­ло­та­рё­ва (Мо­ск­ва).

Архив БРЭ.

С. П. фон Дер­виз с же­ной М. С. фон Дер­виз (уро­ж­дён­ной Шё­ниг). Фо­то. Кон. 19 в. Из кол­лек­ции М. В. Зо­ло­та­рё­ва (Мо­ск­ва).

Архив БРЭ.

Д. Г. фон Дер­виз.

Архив БРЭ.

Ки­ри­цы. Глав­ный дом усадь­бы. 1887–89. Ар­хи­тек­тор Ф. О. Шех­тель. Фо­то. Нач. 20 в. Из кол­лек­ции М. В. Зо­ло­та­рё­ва (Мо­ск­ва).

Архив БРЭ.

Ста­ро­жи­ло­во. Ма­неж. 1890–96. Ар­хи­тек­тор Ф. О. Шех­тель. Фото. 2005.

Архив БРЭ.

Автор статьи: В. Н. Рых­ля­ков.

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