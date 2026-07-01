ДЕРВИЗЫ фон, фон дер Визе
Русский дворянский род немецкого происхождения.
Родоначальник рос. ветви – Иоганн Адольф Визе (? – после 1762), учился в Йенском, Лейпцигском и Гиссенском ун-тах, с 1738 служил в Швеции, с 1740-х гг. – в России. В 1759 возведён в дворянское достоинство Священной Римской империи (с прибавлением частицы «фон дер»). Его внук – Иван Иванович (Иоганн Георг) (? – 1806), ген.-м. (1798), ком. Астраханского драгунского полка (1798), шеф Ростовского драгунского полка (1798–99). Среди внуков последнего наиболее известен Павел Григорьевич [30.1(11.2).1826–14.6.1881], д. стат. сов. (1866). Окончил Уч-ще правоведения в С.-Петербурге (1847). В 1850-х гг. служил в Сенате, во время Крымской войны 1853–56 – в Провиантском деп-те Воен. мин-ва. Один из первых в России крупных деятелей в области ж.-д. строительства. Генеральный секретарь Об-ва Московско-Саратовской ж. д. (1859–63), пред. правления Об-ва Московско-Рязанской ж. д. (1863–68; 1-я очередь открыта в 1864). На льготных условиях при поддержке вел. кн. Константина Николаевича и М. Х. Рейтерна получил концессии на постройку Рязано-Козловской ж. д. (1865; открыта в 1866) и Курско-Киевской ж. д. (1866/67; частично открыта в 1868, полностью в 1870). Пред. правления Об-ва Рязано-Козловской ж. д. (1865–68). Директором этой дороги и пред. правления Об-ва Курско-Киевской ж. д. до 1887 был брат П. Г. фон Дервиза – Иван Григорьевич [11(23).2.1839–21.6(3.7).1887]. При строительстве всех дорог Д. подрядчиком работ выступал К. Ф. фон Мекк (из рода Мекков). Деятельность П. Г. фон Дервиза стала примером извлечения высоких доходов из гос. ж.-д. концессий, что вызвало «учредительскую горячку» в России. В 1860-х гг. П. Г. фон Дервиз выступал как публицист в «Биржевых ведомостях» и «Московских новостях». Крупный землевладелец (осн. владения в Рязанской губ.), владел также домами в С.-Петербурге, Москве, во Франции и Швейцарии. В 1868 отошёл от дел, вскоре уехал за границу, жил гл. обр. в Ницце, где в 1868–70 выстроил виллу «Вальроз» (проект арх. Д. И. Гримма; ныне в ней располагается ф-т наук ун-та Ниццы). Основал там театр и создал собств. симфонич. оркестр из франц. и нем. музыкантов. Автор инструментальных пьес и романсов «Не спрашивай меня, зачем унылой думой» (на стихи А. С. Пушкина), «В минуту жизни трудную» (на стихи М. Ю. Лермонтова), «Вечерний звон» (на стихи И. И. Козлова). Занимался благотворительностью: на его пожертвования в 1874–76 учреждена и построена детская гор. клинич. больница Св. Владимира (в 1922–91 Моск. детская гор. клинич. больница № 2 им. И. В. Русакова, в 1991 возвращено прежнее назв.). Попечитель Охтинского механико-технич. уч-ща в С.-Петербурге и Рязанской мужской гимназии. Его именем названы улица и начальная школа в Ницце. После смерти П. Г. фон Дервиза его вдова – Вера Николаевна (урождённая Тиц; 1832 – 10.3.1903) основала ряд благотворит. учреждений: в С.-Петербурге – приют для девочек-сирот (1881), дом дешёвых квартир и столовую для бедных, дачу для беднейших гимназисток, нар. дом (на 12-й линии Васильевского о-ва), в Москве – женскую гимназию имени рано умершей дочери В. П. фон Дервиз (1888, ныне средняя общеобразовательная школа № 325). Брат П. Г. фон Дервиза – Дмитрий Григорьевич [8(20).12.1829–28.3(10.4).1916], д. тайн. сов. (1902), в 1850–1866 (с кратким перерывом) служил в Мин-ве юстиции, старший юрисконсульт (1860–64, до 1861 – и. д.). В 1864 занимался общей редакцией замечаний в области гражданского судопроизводства по проекту судебной реформы 1864. В 1865–1866 член от Мин-ва юстиции во Врем. комитете при Синоде для рассмотрения записки об изменении подсудности некоторых дел в связи с судебной реформой 1864 (благодаря позиции Д. Г. фон Дервиза проект комитета, предусматривавший, в частности, лишение гражд. прав в случае отлучения от Церкви, остался нереализованным). Первый обер-прокурор Гражд. кассационного деп-та Сената (1866–70). В результате конфликта с К. И. Паленом ушёл в отставку (до 1881). Сенатор (1881), чл. Гос. совета (1884), являлся членом мн. его комиссий. Чл. Особого совещания для пересмотра действующего учреждения Правительствующего Сената и выработки законоположений о местных адм. судах (1905–06) и др. Увлекался живописью, собрал коллекцию работ рус. и итал. мастеров. Его брат – Николай Григорьевич [12(24).4.1837–17(29).10.1880], певец (тенор) (сценич. псевд. Эндэ). Учился у Ф. Ронкони (С.-Петербург), Д. Ронкони (Милан). С 1871 выступал в Киевском оперном театре в составе частных трупп Ф. Г. Бергера и И. Я. Сетова. С 1876 солист Мариинского театра в С.-Петербурге. Среди партий – Финн, Собинин («Руслан и Людмила», «Жизнь за царя» М. И. Глинки), Фауст (одноим. опера Ш. Гуно). Особый успех имел в комических ролях и как исполнитель романсов. Автор романсов и др. музыкальных произведений.
Сыновья П. Г. фон Дервиза: Сергей Павлович [27.5(8.6).1863–7.11.1943], д. стат. сов. (1905), камергер (1904). Учился в Моск. конс. по классу фп. В. И. Сафонова. Директор Об-ва Рязано-Козловской ж. д. (с 1887), один из учредителей Рус. торгово-пром. банка (1889). По его заказу выстроен усадебный комплекс в с. Кирицы Спасского у. Рязанской губ. (арх. Ф. О. Шехтель), владел также особняком в С.-Петербурге (ныне его занимает гос. камерный муз. театр «Санкт-Петербургъ опера»). Спасский уездный предводитель дворянства (1900–07, до 1901 – и. д.). Занимался благотворительностью и меценатством, внёс крупный денежный вклад на приобретение Моск. конс. большого концертного органа (изготовлен франц. фирмой «Кавайе-Колль» в Париже, установлен в 1901, имя С. П. фон Дервиза выгравировано на фасаде органа). В 1908 продал свои владения и уехал с семьёй в Канн, где прожил до конца жизни; Павел Павлович (16.4.1870–1943), надв. сов., один из учредителей Рус. торгово-пром. банка. В имении Старожилово в Пронском у. Рязанской губ. построил усадебный комплекс (1890–96, арх. Ф. О. Шехтель), включавший один из крупнейших в России конных заводов (выращивалось св. 2,5 тыс. лошадей). В 1899 П. П. фон Дервиз обанкротился. Пронский уездный предводитель дворянства (1902–17). В 1904 основал в Пронске женскую начальную школу, вскоре преобразованную в гимназию, где преподавал математику. В 1916 сменил фамилию на Луговой. В 1919 в Старожилово преподавал математику в школе и на курсах командиров РККА, среди слушателей которых был Г. К. Жуков.
Из сыновей Д. Г. фон Дервиза наиболее известен Владимир Дмитриевич [9(21).5.1859–13.4.1937], живописец-акварелист, деятель земского движения. Занимался акварельной живописью под рук. А. И. Морозова и Л. О. Премацци. В 1880–85 учился в петерб. АХ у П. П. Чистякова, близко сдружился с В. А. Серовым и М. А. Врубелем, работал в устроенной ими мастерской в 1883–84. В 1886 приобрёл имение Домотканово в Тверской губ. Занимался просветительской работой среди крестьян, организовал сельскую школу, участвовал в работе училищного совета уезда. В имении В. Д. фон Дервиза регулярно в течение всей своей жизни гостил, а в 1895–96 постоянно жил Серов, создав здесь более 30 крупных произведений, среди которых «Девушка, освещённая солнцем» (1888), портреты В. Д. фон Дервиза и его супруги Н. Я. фон Дервиз (оба 1890). Пред. тверской уездной (1897–1900) и губернской (1900–04, 1905–06) земских управ, тверской уездный предводитель дворянства (1898–1900). В 1903 подготовил записку о необходимости улучшения быта сельского населения и изменения условий с.-х. труда, вызвавшую резко негативную реакцию в МВД. После Октябрьской революции 1917 продолжал жить в Домотканово, в 1921 переехал в г. Сергиев, где назначен зав. выставочным отделом и музейным запасом (фондом). С весны 1922 пред. Комиссии по охране памятников старины и искусства Троице-Сергиевой лавры, в 1924–28 зав. Сергиевским историко-худож. музеем. С кон. 1920-х гг. жил в Москве. Автор акварелей: «Банька в лесу» (1881), «Девушка под деревом» (1884), «Финляндия. Озеро Юстила» (1889), «Шамони в Савойе» (1900), «Орлиная скала. Крым» (1923). Автор воспоминаний о Серове (1934). Его дочь – Мария Владимировна [26.12.1886(7.1.1887)–1.4.1959], художница, график и акварелист. Жена В. А. Фаворского. Окончила МУЖВЗ (1913). Создатель монументальных панно «Владения феодала» для Музея народов СССР в Москве (1930), «Играющие дети» для Музея игрушки в Загорске (1938), акварелей «Весна» (1920-е гг.), «Сергиев Посад» (1932), графич. работ «Сосновый бор» (1940), «Ива» (1947) и др. Автор воспоминаний (частично опубл.). Племянник В. Д. фон Дервиза – Георгий Валерианович [19.2(3.3).1897–27.7.1980], врач, биохимик, проф. (1951). Окончил мед. ф-т Моск. ун-та (1921), после чего до 1928 работал там же. Организатор (1928) и зав. (1928–31) кафедрой биохимии в Минском мед. ин-те. В 1931–38 работал в Ин-те по изучению проф. болезней им. В. А. Обуха в Москве, в 1938–74 – в Центр. ин-те гематологии и переливания крови (в 1938–1968 руководитель, в 1968–74 науч. консультант биохимич. лаборатории). Одновременно в 1936–48 консультант терапевтич. клиники 1-го Моск. мед. ин-та. Внёс значит. вклад в развитие гематологии и трансфузиологии. Занимался проблемами биохимич. изменений крови при некоторых проф. заболеваниях, газов крови, газообменом организма и дыхательной функцией крови при острой кровопотере и травматич. шоке, биохимией консервирования крови и др. Автор ряда широко применяемых лабораторных методик.
Правнучка И. И. фон Дервиза – Вера Михайловна [21.3(2.4).1878–1951], одна из первых женщин-геологов в России. Окончила физико-математич. отделение Бестужевских курсов в С.-Петербурге (1900), с 1904 училась на физич. ф-те Женевского ун-та, где в 1910 защитила дис. на степень д-ра физики. В 1910–31 работала в Геологич. к-те, а затем в др. организациях. Автор ряда работ по рудным месторождениям, геологии и петрографии. В 1945 арестована по обвинению в контрреволюц. пропаганде. Умерла в исправительно-трудовом лагере на ст. Новолисино Ленинградской обл. Реабилитирована в 1989.
Род Д. внесён во 2-ю часть дворянской родословной книги Костромской губ. и 3-ю часть дворянской родословной книги Моск., Рязанской, С.-Петерб. и Тверской губерний.
Иллюстрации:
Герб рода Дервизов.
Архив БРЭ.
П. Г. фон Дервиз. Фото. 2-я пол. 19 в. Из коллекции М. В. Золотарёва (Москва).
Архив БРЭ.
С. П. фон Дервиз с женой М. С. фон Дервиз (урождённой Шёниг). Фото. Кон. 19 в. Из коллекции М. В. Золотарёва (Москва).
Архив БРЭ.
Д. Г. фон Дервиз.
Архив БРЭ.
Кирицы. Главный дом усадьбы. 1887–89. Архитектор Ф. О. Шехтель. Фото. Нач. 20 в. Из коллекции М. В. Золотарёва (Москва).
Архив БРЭ.
Старожилово. Манеж. 1890–96. Архитектор Ф. О. Шехтель. Фото. 2005.
Архив БРЭ.
Автор статьи: В. Н. Рыхляков.