Дервиз, Павел Григорьевич, фон

Дерви`з, Павел Григорьевич, фон (31.01[12.02].1826, Лебедянь Тамбовской губ. — 02.06.1881, Бонн(?)) — российский концессионер, строитель железных дорог в России, меценат. Из дворян. Окончил английский пансион Гирста в Санкт-Петербурге и Училище правоведения (1847). Служил в департаменте геральдики Сената, во время Крымской войны 1853—1856 — в провиантском департаменте военного министер­ства. С 1857 — секретарь Общества Московско-Саратовской железной дороги, член правления. Получил концессию на постройку Рязанско-Козловской (строительство окончено 5 сентября 1866) и Курско-Кивеской железных дорог. Доходы, полученные от строительства и эксплуатации железных дорог, сделали Д. одним из богатейших людей России, он получил прозвище «русского Монте-Кристо». Действительный статский советник. В 1868 оставил дела и переселился за границу в свою виллу «Вальроз» («Долина роз») в Ницце, с начала 1870-х — в построенную им виллу Тревано близ Лугано. В 1869 пожертвовал значительную сумму при основании в Москве лицея в память цесаревича Николая. В 1872 написал прошение московскому генерал-губернатору В. А. Долгорукову о разрешении построить детскую клиническую больницу в память своих умерших в России старших детей; в 1876 в Москве была учреждена Владимирская детская больница. Имел в Ницце и Лугано оркестр из набранных в Германии и Франции музыкантов, концерты пользовались большой известностью. Автор музыки к романсу «Вечерний звон». Соч.: Русские железные дороги. М., 1861. Лит.: Антонов В. В. Род Дервизов в Петербурге и в России // Фонтанка. Культурно-исторический альманах. 2009. № 4; Его же. Вилла Дервизов в Лугано // Московский журнал. 2011. № 7 (247); Соловьева Т. А. Дворцы и дома «русского Монте-Кристо» и его потомков. СПб., 2007.